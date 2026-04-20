تحطم طائرة في موقف سيارات جنوبي كاليفورنيا... فيديو
تحطمت طائرة صغيرة في موقف سيارات بجنوب كاليفورنيا يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة قائدها، وفقًا للسلطات الأمريكية.
21:49 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 21:51 GMT 20.04.2026)
تحطمت طائرة صغيرة في موقف سيارات بجنوب كاليفورنيا يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة قائدها، وفقًا للسلطات الأمريكية.
وتلقّت إدارة إطفاء لوس أنجلوس بلاغا عن الحادث من شركة "أورايلي لقطع غيار السيارات".
وأضافت الإدارة أنه تم انتشال الطيار، البالغ من العمر 70 عامًا، من بين حطام الطائرة ونُقل إلى مستشفى قريب في حالة حرجة، وأكد المسؤولون أنه كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.
وتُظهر صور بثتها وسائل الإعلام المحلية على وسائل التواصل الإجتماعي، الطائرة مقلوبة في موقف السيارات، على بُعد أمتار قليلة من السيارات المتوقفة، وقد تحطمت مقدمتها بالكامل.
وأشار المسؤولون أيضًا إلى أن الطائرة اصطدمت ببعض خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي في المنطقة.
الأمرالذي دفع الشرطة إلى إخلاء الشركات والمنازل المجاورة كإجراء احترازي.