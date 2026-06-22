https://sarabic.ae/20260622/الأمم-المتحدة-خطاب-الكراهية-يهدد-التماسك-الاجتماعي-في-سوريا-ويقوض-جهود-بنائها-1114600278.html

الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها

الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها

سبوتنيك عربي

أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الأمم المتحدة تواصل دعمها لجهود الحكومة السورية في تعزيز الاستقرار والوحدة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T15:02+0000

2026-06-22T15:02+0000

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وقال كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "تركز الأمم المتحدة على دعم الحكومة السورية والشعب السوري في التصدي للتحديات المستمرة والانتقال إلى مستقبل مستقر وجامع".وأكمل: "خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها ونعمل مع الحكومة والمجتمع المدني للتصدي لذلك".وتابع: "يتواصل تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم إحراز تقدم في عودة النازحين إلى عفرين، ونشجع على مواصلة تنفيذ الاتفاق بما يعزز الوحدة الوطنية".وأكمل: "إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الأراضي السورية من خلال التوغل شبه اليومي في عدد من المناطق واحتجاز عدد من المواطنين السوريين، ونجدد مطالبتنا لها بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج عن الموقوفين تعسفاً واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".وأضاف: "نرحب بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بما فيها التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين". تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه سوريا جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع، وسط تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية مستمرة، ومساع حكومية ودولية لدعم التعافي المبكر وعودة النازحين والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنانالطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"

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