الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/الأمم-المتحدة-خطاب-الكراهية-يهدد-التماسك-الاجتماعي-في-سوريا-ويقوض-جهود-بنائها-1114600278.html
الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها
الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها
سبوتنيك عربي
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الأمم المتحدة تواصل دعمها لجهود الحكومة السورية في تعزيز الاستقرار والوحدة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T15:02+0000
2026-06-22T15:02+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114207449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f51c7cf8e936ca42e28824d9944d0a.jpg
وقال كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "تركز الأمم المتحدة على دعم الحكومة السورية والشعب السوري في التصدي للتحديات المستمرة والانتقال إلى مستقبل مستقر وجامع".وأكمل: "خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها ونعمل مع الحكومة والمجتمع المدني للتصدي لذلك".وتابع: "يتواصل تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم إحراز تقدم في عودة النازحين إلى عفرين، ونشجع على مواصلة تنفيذ الاتفاق بما يعزز الوحدة الوطنية".وأكمل: "إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الأراضي السورية من خلال التوغل شبه اليومي في عدد من المناطق واحتجاز عدد من المواطنين السوريين، ونجدد مطالبتنا لها بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج عن الموقوفين تعسفاً واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".وأضاف: "نرحب بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بما فيها التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين". تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه سوريا جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع، وسط تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية مستمرة، ومساع حكومية ودولية لدعم التعافي المبكر وعودة النازحين والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنانالطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"
https://sarabic.ae/20260621/الشرع-لا-أمانع-في-الجلوس-مع-حزب-الله-على-طاولة-الحوار-إن-كان-في-ذلك-مصلحة-سوريا-ولبنان--1114574196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114207449_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_db5b50df4ef0f6aa3edbf706bdef005a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها

15:02 GMT 22.06.2026
© AP Photo / John Minchilloالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الأمم المتحدة تواصل دعمها لجهود الحكومة السورية في تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، مشيدا بالإجراءات المتخذة في مجالات العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب، ومحذرا في الوقت ذاته من مخاطر خطاب الكراهية ودعوات الانفصال على التماسك الاجتماعي ووحدة الأراضي السورية.
وقال كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "تركز الأمم المتحدة على دعم الحكومة السورية والشعب السوري في التصدي للتحديات المستمرة والانتقال إلى مستقبل مستقر وجامع".

وأضاف: "ندعم جهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الماضي بشكل سريع، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، ومحاكمة عاطف نجيب وغيره من المتهمين بالقمع تظهر التزام سوريا بالمساءلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأكمل: "خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها ونعمل مع الحكومة والمجتمع المدني للتصدي لذلك".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
أمس, 19:20 GMT
وتابع: "يتواصل تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم إحراز تقدم في عودة النازحين إلى عفرين، ونشجع على مواصلة تنفيذ الاتفاق بما يعزز الوحدة الوطنية".

وتابع: "دعوات الانفصال في السويداء تهدد الوحدة السورية، وندعو إلى الحوار واتخاذ إجراءات بناء الثقة لضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأكمل: "إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الأراضي السورية من خلال التوغل شبه اليومي في عدد من المناطق واحتجاز عدد من المواطنين السوريين، ونجدد مطالبتنا لها بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج عن الموقوفين تعسفاً واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وأضاف: "نرحب بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بما فيها التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين".
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه سوريا جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع، وسط تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية مستمرة، ومساع حكومية ودولية لدعم التعافي المبكر وعودة النازحين والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.
الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
الطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала