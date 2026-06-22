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الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها
الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها
سبوتنيك عربي
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الأمم المتحدة تواصل دعمها لجهود الحكومة السورية في تعزيز الاستقرار والوحدة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "تركز الأمم المتحدة على دعم الحكومة السورية والشعب السوري في التصدي للتحديات المستمرة والانتقال إلى مستقبل مستقر وجامع".وأكمل: "خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها ونعمل مع الحكومة والمجتمع المدني للتصدي لذلك".وتابع: "يتواصل تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم إحراز تقدم في عودة النازحين إلى عفرين، ونشجع على مواصلة تنفيذ الاتفاق بما يعزز الوحدة الوطنية".وأكمل: "إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الأراضي السورية من خلال التوغل شبه اليومي في عدد من المناطق واحتجاز عدد من المواطنين السوريين، ونجدد مطالبتنا لها بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج عن الموقوفين تعسفاً واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".وأضاف: "نرحب بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بما فيها التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين". تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه سوريا جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع، وسط تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية مستمرة، ومساع حكومية ودولية لدعم التعافي المبكر وعودة النازحين والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنانالطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الأمم المتحدة تواصل دعمها لجهود الحكومة السورية في تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، مشيدا بالإجراءات المتخذة في مجالات العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب، ومحذرا في الوقت ذاته من مخاطر خطاب الكراهية ودعوات الانفصال على التماسك الاجتماعي ووحدة الأراضي السورية.
وقال كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "تركز الأمم المتحدة على دعم الحكومة السورية والشعب السوري في التصدي للتحديات المستمرة والانتقال إلى مستقبل مستقر وجامع".
وأضاف: "ندعم جهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الماضي بشكل سريع، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، ومحاكمة عاطف نجيب وغيره من المتهمين بالقمع تظهر التزام سوريا بالمساءلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وأكمل: "خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها ونعمل مع الحكومة والمجتمع المدني للتصدي لذلك".
وتابع: "يتواصل تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم إحراز تقدم في عودة النازحين إلى عفرين، ونشجع على مواصلة تنفيذ الاتفاق بما يعزز الوحدة الوطنية".
وتابع: "دعوات الانفصال في السويداء تهدد الوحدة السورية، وندعو إلى الحوار واتخاذ إجراءات بناء الثقة لضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
وأكمل: "إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الأراضي السورية من خلال التوغل شبه اليومي في عدد من المناطق واحتجاز عدد من المواطنين السوريين، ونجدد مطالبتنا لها بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج عن الموقوفين تعسفاً واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وأضاف: "نرحب بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بما فيها التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين".
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه سوريا جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة
بعد سنوات من الصراع، وسط تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية مستمرة، ومساع حكومية ودولية لدعم التعافي المبكر وعودة النازحين والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.