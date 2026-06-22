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العراق بعد التهدئة الأمريكية الإيرانية... استقرار دائم أم هدوء يسبق العاصفة؟
العراق بعد التهدئة الأمريكية الإيرانية... استقرار دائم أم هدوء يسبق العاصفة؟
سبوتنيك عربي
بعد أشهر من التوتر والتصعيد العسكري الذي وضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة، فتحت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار بابًا جديدًا للتساؤلات حول... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T14:36+0000
2026-06-22T14:36+0000
العراق
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة العراقية
تقارير سبوتنيك
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ومع وصول حكومة عراقية جديدة تسعى إلى ترميم العلاقات الخارجية، وإعادة التوازن إلى سياسة بغداد الإقليمية والدولية، يبرز سؤال ملح في الشارع العراقي وهو: هل تشكل التهدئة بين إيران والولايات المتحدة فرصة حقيقية لاستقرار العراق، أم أن الهدوء الحالي لا يعدو كونه هدنة مؤقتة قد تسبق جولة جديدة من التجاذبات؟.وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي حسين البارود، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحديث عن استقرار حقيقي في المنطقة ما يزال سابقا لأوانه، إذ أن نتائج الحرب الأخيرة جاءت بعكس ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة ودول الخليج".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز حضورها داخل العراق عبر ملفات عدة، من بينها القواعد العسكرية والعقود الاقتصادية، فضلًا عن دعم سياسات تهدف إلى ترسيخ نفوذها في الداخل العراقي"، لافتا إلى أن "واشنطن تحاول تقديم نفسها بوصفها شريكا قادرا على إحداث تغيير إيجابي للعراقيين، إلا أن ما يجري حاليا يعكس مساعي أمريكية للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في البلاد".استقرار العراق مرهون بتقليص النفوذ الخارجيمن جهته، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التفاهمات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تمثل عاملا مهما في الحد من التوترات العسكرية وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة".وأضاف: "الحكومة العراقية تستطيع الاستفادة من أي تقارب إقليمي أو دولي لتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار مالي، شريطة الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية وعدم السماح بالهيمنة على الثروات والموارد الوطنية."وتابع: "قدرة الحكومة ورئيس الوزراء على إدارة التوازنات السياسية والإقليمية، ستنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والأمني"، محذرا من أن أي "خطوات تتعارض مع معادلات الأمن الإقليمي، قد تفتح الباب أمام تطورات سياسية جديدة تؤثر في المشهد العراقي خلال المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20260620/نفط-العراق-يجد-طريقا-جديدا-كيف-تحولت-سوريا-لبوابة-نفطية-بعد-أزمة-مضيق-هرمز-1114532074.html
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العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة العراقية, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة العراقية, تقارير سبوتنيك, حصري

العراق بعد التهدئة الأمريكية الإيرانية... استقرار دائم أم هدوء يسبق العاصفة؟

14:36 GMT 22.06.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالتنمية العمرانية في العراق
التنمية العمرانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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حصري
بعد أشهر من التوتر والتصعيد العسكري الذي وضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة، فتحت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار بابًا جديدًا للتساؤلات حول مستقبل العراق، الذي وجد نفسه في قلب الصراع وتداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية.
ومع وصول حكومة عراقية جديدة تسعى إلى ترميم العلاقات الخارجية، وإعادة التوازن إلى سياسة بغداد الإقليمية والدولية، يبرز سؤال ملح في الشارع العراقي وهو: هل تشكل التهدئة بين إيران والولايات المتحدة فرصة حقيقية لاستقرار العراق، أم أن الهدوء الحالي لا يعدو كونه هدنة مؤقتة قد تسبق جولة جديدة من التجاذبات؟.

في المقابل، يرى مراقبون أن نجاح بغداد في استثمار أجواء التهدئة قد يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها الداخلية، وجذب الاستثمارات وتخفيف الضغوط الأمنية، في ما يحذر آخرون من أن الملفات العالقة بين واشنطن وطهران ما تزال قادرة على إعادة العراق إلى دائرة الصراع في أي لحظة.

وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي حسين البارود، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحديث عن استقرار حقيقي في المنطقة ما يزال سابقا لأوانه، إذ أن نتائج الحرب الأخيرة جاءت بعكس ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة ودول الخليج".

وأضاف: "هناك معادلة إقليمية جديدة بدأت تفرض نفسها بفعل نفوذ إيران وتصاعد أدوار الصين وروسيا، فضلًا عن تأثير قوى "محور المقاومة"، الأمر الذي غيّر موازين القوى في المنطقة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز حضورها داخل العراق عبر ملفات عدة، من بينها القواعد العسكرية والعقود الاقتصادية، فضلًا عن دعم سياسات تهدف إلى ترسيخ نفوذها في الداخل العراقي"، لافتا إلى أن "واشنطن تحاول تقديم نفسها بوصفها شريكا قادرا على إحداث تغيير إيجابي للعراقيين، إلا أن ما يجري حاليا يعكس مساعي أمريكية للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في البلاد".
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استقرار العراق مرهون بتقليص النفوذ الخارجي

من جهته، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التفاهمات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تمثل عاملا مهما في الحد من التوترات العسكرية وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "الحكومة العراقية تستطيع الاستفادة من أي تقارب إقليمي أو دولي لتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار مالي، شريطة الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية وعدم السماح بالهيمنة على الثروات والموارد الوطنية."
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وبحسب عبد الرزاق، فإن "تحقيق الاستقرار يتطلب بناء توازن أمني يحفظ سيادة العراق، ويمنع فرض الإرادات السياسية الخارجية عليه"، مشيرا إلى أن "تعزيز الاستقلال الوطني يعد من أبرز عوامل حماية البلاد من التدخلات الإقليمية والدولية".

وتابع: "قدرة الحكومة ورئيس الوزراء على إدارة التوازنات السياسية والإقليمية، ستنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والأمني"، محذرا من أن أي "خطوات تتعارض مع معادلات الأمن الإقليمي، قد تفتح الباب أمام تطورات سياسية جديدة تؤثر في المشهد العراقي خلال المرحلة المقبلة".
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