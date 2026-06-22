https://sarabic.ae/20260622/العراق-بعد-التهدئة-الأمريكية-الإيرانية-استقرار-دائم-أم-هدوء-يسبق-العاصفة؟--1114599635.html

العراق بعد التهدئة الأمريكية الإيرانية... استقرار دائم أم هدوء يسبق العاصفة؟

العراق بعد التهدئة الأمريكية الإيرانية... استقرار دائم أم هدوء يسبق العاصفة؟

سبوتنيك عربي

بعد أشهر من التوتر والتصعيد العسكري الذي وضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة، فتحت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار بابًا جديدًا للتساؤلات حول... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T14:36+0000

2026-06-22T14:36+0000

2026-06-22T14:36+0000

العراق

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة العراقية

تقارير سبوتنيك

حصري

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ومع وصول حكومة عراقية جديدة تسعى إلى ترميم العلاقات الخارجية، وإعادة التوازن إلى سياسة بغداد الإقليمية والدولية، يبرز سؤال ملح في الشارع العراقي وهو: هل تشكل التهدئة بين إيران والولايات المتحدة فرصة حقيقية لاستقرار العراق، أم أن الهدوء الحالي لا يعدو كونه هدنة مؤقتة قد تسبق جولة جديدة من التجاذبات؟.وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي حسين البارود، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحديث عن استقرار حقيقي في المنطقة ما يزال سابقا لأوانه، إذ أن نتائج الحرب الأخيرة جاءت بعكس ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة ودول الخليج".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز حضورها داخل العراق عبر ملفات عدة، من بينها القواعد العسكرية والعقود الاقتصادية، فضلًا عن دعم سياسات تهدف إلى ترسيخ نفوذها في الداخل العراقي"، لافتا إلى أن "واشنطن تحاول تقديم نفسها بوصفها شريكا قادرا على إحداث تغيير إيجابي للعراقيين، إلا أن ما يجري حاليا يعكس مساعي أمريكية للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في البلاد".استقرار العراق مرهون بتقليص النفوذ الخارجيمن جهته، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التفاهمات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تمثل عاملا مهما في الحد من التوترات العسكرية وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة".وأضاف: "الحكومة العراقية تستطيع الاستفادة من أي تقارب إقليمي أو دولي لتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار مالي، شريطة الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية وعدم السماح بالهيمنة على الثروات والموارد الوطنية."وتابع: "قدرة الحكومة ورئيس الوزراء على إدارة التوازنات السياسية والإقليمية، ستنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والأمني"، محذرا من أن أي "خطوات تتعارض مع معادلات الأمن الإقليمي، قد تفتح الباب أمام تطورات سياسية جديدة تؤثر في المشهد العراقي خلال المرحلة المقبلة".

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة العراقية, تقارير سبوتنيك, حصري