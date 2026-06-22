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روسيا والعالم العربي
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30 د
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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260622/روسيا-تستعد-لإعادة-افتتاح-سفارتها-في-عدن-وتعزيز-التعاون-الاقتصادي-مع-اليمن-1114593288.html
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
سبوتنيك عربي
تجري ترتيبات على قدم وساق، تحضيرا للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T12:43+0000
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روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
سبوتنيك عربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هذه الخطوة، بأنها مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطوير مستويات التعاون بين الجانبين.وأكدت الحكومة الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف القضايا، مشيدة بمواقف موسكو الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن.وأكدت روسيا بدورها، حرصها الدائم على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تمتلك القدرة على إدارة العلاقات الثنائية داخل الأراضي اليمنية كون روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع، مما سينعكس على تلك الأزمة إيجابا وصولا لإنهاء هذا الصراع في هذه البقعة المهمة استراتيجيا".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابًا ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة، لأن وجود سفير مقيم لدولة ذات ثقل مثل روسيا في عدن من شأنه تعزيز شرعية الحكومة اليمنية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع، وعلى الرغم من أنها خطوة قد تغضب جماعة "أنصار الله" اليمنية، فإنها قد تدفع جهود إعادة إحياء مسار السلام إلى الأمام، كون روسيا دولة ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وعضو دائم في مجلس الأمن".
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خالد عبد الجبار
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روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار اليمن الأن, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار اليمن الأن, аудио

روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن

12:43 GMT 22.06.2026
راديو
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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تجري ترتيبات على قدم وساق، تحضيرا للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة.
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هذه الخطوة، بأنها مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطوير مستويات التعاون بين الجانبين.
وأكدت الحكومة الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف القضايا، مشيدة بمواقف موسكو الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن.
وأكدت روسيا بدورها، حرصها الدائم على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، قال رئيس جمعية "أصدقاء روسيا والقرم"، الدكتور نضال رباح، إن "إعادة فتح السفارة الروسية في عدن خطوة سياسية ودبلوماسية روسية مهمة جدا تعكس اهتمام روسيا المتزايد بالملف اليمني، كما تعكس أيضا رغبة موسكو في تعزيز الحضور الروسي في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تمتلك القدرة على إدارة العلاقات الثنائية داخل الأراضي اليمنية كون روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع، مما سينعكس على تلك الأزمة إيجابا وصولا لإنهاء هذا الصراع في هذه البقعة المهمة استراتيجيا".

في سياق متصل، قال الأكاديمي والوزير اليمني السابق، السفير الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، إن "هذه الخطوة من جانب موسكو طال انتظارها، لذا فهي تمثل منعطفا حاسما بالنسبة لوضع الحكومة اليمنية الشرعية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابًا ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة، لأن وجود سفير مقيم لدولة ذات ثقل مثل روسيا في عدن من شأنه تعزيز شرعية الحكومة اليمنية".
من جهته، قال الكاتب الصحفي اليمني، أكرم الحاج، إن "إعادة فتح السفارة الروسية في عدن يمكن أن تفهم في ضوء العلاقات التاريخية القديمة بين اليمن والاتحاد السوفيتي ومن بعد ذلك الاتحاد الروسي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع، وعلى الرغم من أنها خطوة قد تغضب جماعة "أنصار الله" اليمنية، فإنها قد تدفع جهود إعادة إحياء مسار السلام إلى الأمام، كون روسيا دولة ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وعضو دائم في مجلس الأمن".
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