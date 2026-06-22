https://sarabic.ae/20260622/روسيا-تستعد-لإعادة-افتتاح-سفارتها-في-عدن-وتعزيز-التعاون-الاقتصادي-مع-اليمن-1114593288.html

روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن

روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن

سبوتنيك عربي

تجري ترتيبات على قدم وساق، تحضيرا للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T12:43+0000

2026-06-22T12:43+0000

2026-06-22T12:43+0000

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روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن سبوتنيك عربي روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هذه الخطوة، بأنها مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطوير مستويات التعاون بين الجانبين.وأكدت الحكومة الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف القضايا، مشيدة بمواقف موسكو الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن.وأكدت روسيا بدورها، حرصها الدائم على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تمتلك القدرة على إدارة العلاقات الثنائية داخل الأراضي اليمنية كون روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع، مما سينعكس على تلك الأزمة إيجابا وصولا لإنهاء هذا الصراع في هذه البقعة المهمة استراتيجيا".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابًا ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة، لأن وجود سفير مقيم لدولة ذات ثقل مثل روسيا في عدن من شأنه تعزيز شرعية الحكومة اليمنية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع، وعلى الرغم من أنها خطوة قد تغضب جماعة "أنصار الله" اليمنية، فإنها قد تدفع جهود إعادة إحياء مسار السلام إلى الأمام، كون روسيا دولة ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وعضو دائم في مجلس الأمن".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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