https://sarabic.ae/20260622/روسيا-تستعد-لإعادة-افتتاح-سفارتها-في-عدن-وتعزيز-التعاون-الاقتصادي-مع-اليمن-1114593288.html
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
سبوتنيك عربي
تجري ترتيبات على قدم وساق، تحضيرا للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T12:43+0000
2026-06-22T12:43+0000
2026-06-22T12:43+0000
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روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
سبوتنيك عربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هذه الخطوة، بأنها مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطوير مستويات التعاون بين الجانبين.وأكدت الحكومة الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف القضايا، مشيدة بمواقف موسكو الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن.وأكدت روسيا بدورها، حرصها الدائم على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تمتلك القدرة على إدارة العلاقات الثنائية داخل الأراضي اليمنية كون روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع، مما سينعكس على تلك الأزمة إيجابا وصولا لإنهاء هذا الصراع في هذه البقعة المهمة استراتيجيا".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابًا ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة، لأن وجود سفير مقيم لدولة ذات ثقل مثل روسيا في عدن من شأنه تعزيز شرعية الحكومة اليمنية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع، وعلى الرغم من أنها خطوة قد تغضب جماعة "أنصار الله" اليمنية، فإنها قد تدفع جهود إعادة إحياء مسار السلام إلى الأمام، كون روسيا دولة ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وعضو دائم في مجلس الأمن".
سبوتنيك عربي
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خالد عبد الجبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار اليمن الأن, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار اليمن الأن, аудио
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تجري ترتيبات على قدم وساق، تحضيرا للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة.
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هذه الخطوة، بأنها مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطوير مستويات التعاون بين الجانبين.
وأكدت الحكومة الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف القضايا، مشيدة بمواقف موسكو الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن.
وأكدت روسيا بدورها، حرصها الدائم على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، قال رئيس جمعية "أصدقاء روسيا والقرم"، الدكتور نضال رباح، إن "إعادة فتح السفارة الروسية في عدن خطوة سياسية ودبلوماسية روسية مهمة جدا تعكس اهتمام روسيا المتزايد بالملف اليمني، كما تعكس أيضا رغبة موسكو في تعزيز الحضور الروسي في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تمتلك القدرة على إدارة العلاقات الثنائية داخل الأراضي اليمنية كون روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع، مما سينعكس على تلك الأزمة إيجابا وصولا لإنهاء هذا الصراع في هذه البقعة المهمة استراتيجيا".
في سياق متصل، قال الأكاديمي والوزير اليمني السابق، السفير الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، إن "هذه الخطوة من جانب موسكو طال انتظارها، لذا فهي تمثل منعطفا حاسما بالنسبة لوضع الحكومة اليمنية الشرعية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابًا ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة، لأن وجود سفير مقيم لدولة ذات ثقل مثل روسيا في عدن من شأنه تعزيز شرعية الحكومة اليمنية".
من جهته، قال الكاتب الصحفي اليمني، أكرم الحاج، إن "إعادة فتح السفارة الروسية في عدن يمكن أن تفهم في ضوء العلاقات التاريخية القديمة بين اليمن والاتحاد السوفيتي ومن بعد ذلك الاتحاد الروسي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع، وعلى الرغم من أنها خطوة قد تغضب جماعة "أنصار الله" اليمنية، فإنها قد تدفع جهود إعادة إحياء مسار السلام إلى الأمام، كون روسيا دولة ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وعضو دائم في مجلس الأمن".