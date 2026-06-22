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قطر: إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين في انفجار ناتج عن حادث تفني في رأس لفان
قطر: إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين في انفجار ناتج عن حادث تفني في رأس لفان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن انفجارًا داخليًا وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا، فيما... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة في بيان، إن الحادث نجم عن خلل تقني داخل المصنع، مؤكدة عدم وقوع أي تسرب يشكل خطرًا على سلامة الأفراد، وأن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه.وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 54 شخصًا، بينما تواصل مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن 18 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة تواصل متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانفجار.
https://sarabic.ae/20260621/الداخلية-القطرية-انفجار-داخلي-في-مصنع-بمنطقة-رأس-لفان-دون-إصابات-1114576145.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

قطر: إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين في انفجار ناتج عن حادث تفني في رأس لفان

02:56 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Maneesh Bakshiمنشأة لإنتاج الغاز في رأس لفان، قطر
منشأة لإنتاج الغاز في رأس لفان، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Maneesh Bakshi
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن انفجارًا داخليًا وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودًا.
وقالت الوزارة في بيان، إن الحادث نجم عن خلل تقني داخل المصنع، مؤكدة عدم وقوع أي تسرب يشكل خطرًا على سلامة الأفراد، وأن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه.
وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 54 شخصًا، بينما تواصل مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن 18 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.
منطقة رأس لفان القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الداخلية القطرية: انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية
أمس, 20:00 GMT
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة تواصل متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانفجار.
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