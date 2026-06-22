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لا يعني تدخلا عسكريا... الشرع يكشف تفاصيل الدور السوري في لبنان
لا يعني تدخلا عسكريا... الشرع يكشف تفاصيل الدور السوري في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن الحديث عن دور سوري في الملف اللبناني لا يعني بأي شكل من الأشكال تدخلاً عسكريًا، أو عودة إلى أنماط سابقة من... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T10:13+0000
2026-06-22T10:13+0000
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وأوضح الشرع أن بعض التصريحات الأخيرة المتعلقة بإمكانية اضطلاع سوريا بدور في معالجة الأزمة اللبنانية، فُهمت بصورة خاطئة، بعدما جرى تداولها وكأنها تمهد لدخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية. وأكد أن دمشق تمتلك من الوضوح ما يكفي للإعلان عن أي قرار من هذا النوع إذا اتخذته، إلا أن توجهها الحالي يتركز على الحلول السياسية والحوار بين الأطراف المعنية.وأشار الشرع إلى أن بلاده بادرت بالتواصل مع الإدارة الأمريكية في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الحرب في لبنان، لافتًا إلى أن واشنطن تنظر إلى سوريا باعتبارها طرفًا يمكن أن يسهم في إيجاد مخرج يحقق الاستقرار للبنان والمنطقة.وكان الشرع قد نفى في أكثر من مناسبة صحة التقارير التي تحدثت عن تدخل سوري مباشر في لبنان، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة الملفات المشتركة بين البلدين عبر الحوار والتفاهم.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبرًا أن ذلك قد يتيح أسلوبًا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
https://sarabic.ae/20260619/وزير-إسرائيلي-يتعهد-بشن-حرب-على-سوريا-عاجلا-أم-آجلا-1114515553.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

لا يعني تدخلا عسكريا... الشرع يكشف تفاصيل الدور السوري في لبنان

10:13 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
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أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن الحديث عن دور سوري في الملف اللبناني لا يعني بأي شكل من الأشكال تدخلاً عسكريًا، أو عودة إلى أنماط سابقة من الحضور السوري في لبنان، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى دعم الاستقرار ووقف الحرب وتعزيز فرص التسوية السياسية.
وأوضح الشرع أن بعض التصريحات الأخيرة المتعلقة بإمكانية اضطلاع سوريا بدور في معالجة الأزمة اللبنانية، فُهمت بصورة خاطئة، بعدما جرى تداولها وكأنها تمهد لدخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية. وأكد أن دمشق تمتلك من الوضوح ما يكفي للإعلان عن أي قرار من هذا النوع إذا اتخذته، إلا أن توجهها الحالي يتركز على الحلول السياسية والحوار بين الأطراف المعنية.
وأشار الشرع إلى أن بلاده بادرت بالتواصل مع الإدارة الأمريكية في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الحرب في لبنان، لافتًا إلى أن واشنطن تنظر إلى سوريا باعتبارها طرفًا يمكن أن يسهم في إيجاد مخرج يحقق الاستقرار للبنان والمنطقة.

وأكد الشرع استعداد دمشق للتواصل مع مختلف القوى اللبنانية، بما فيها "حزب الله"، إذا كان ذلك يخدم مصلحة لبنان وسوريا ويمنع اتساع دائرة الصراع، مشددًا على أن الهدف يتمثل في تهدئة الأوضاع لا الانخراط في المواجهة.

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وكان الشرع قد نفى في أكثر من مناسبة صحة التقارير التي تحدثت عن تدخل سوري مباشر في لبنان، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة الملفات المشتركة بين البلدين عبر الحوار والتفاهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبرًا أن ذلك قد يتيح أسلوبًا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني.
الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
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