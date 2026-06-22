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يوم المأساة والحداد... الذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى
يوم المأساة والحداد... الذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال فعاليات يوم المأساة والحداد، للذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى، في مناطق... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

يوم المأساة والحداد... الذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى

14:21 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 14:26 GMT 22.06.2026)
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال فعاليات يوم المأساة والحداد، للذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى، في مناطق عدة في روسيا.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيًا عسكريًا زيتوني اللون مع قبعات، وهم ينحنون لوضع الزهور الحمراء (القرنفل) والشموع على الأرض، خلال حدث "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، الذي تم توقيته ليتزامن مع يوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.

صورة تظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيًا عسكريًا زيتوني اللون مع قبعات، وهم ينحنون لوضع الزهور الحمراء (القرنفل) والشموع على الأرض، خلال حدث &quot;ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية&quot;، الذي تم توقيته ليتزامن مع يوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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صورة تظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيًا عسكريًا زيتوني اللون مع قبعات، وهم ينحنون لوضع الزهور الحمراء (القرنفل) والشموع على الأرض، خلال حدث "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، الذي تم توقيته ليتزامن مع يوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.

© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مجموعة من الأشخاص بزي عسكري يحملون الشموع والمشاعل المضيئة. وفي الخلفية، يبرز بوضوح تمثال "الأم الوطن تنادي" الشهير والمضاء باللون الأحمر في مجمع "ماماييف كورغان" التذكاري.

صورة تظهر مجموعة من الأشخاص بزي عسكري يحملون الشموع والمشاعل المضيئة. وفي الخلفية، يبرز بوضوح تمثال &quot;الأم الوطن تنادي&quot; الشهير والمضاء باللون الأحمر في مجمع &quot;ماماييف كورغان&quot; التذكاري. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Kirill Braga
/
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صورة تظهر مجموعة من الأشخاص بزي عسكري يحملون الشموع والمشاعل المضيئة. وفي الخلفية، يبرز بوضوح تمثال "الأم الوطن تنادي" الشهير والمضاء باللون الأحمر في مجمع "ماماييف كورغان" التذكاري.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر المشاركين في إحياء الذكرى التاريخية لبداية الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة في بريست.

صورة تظهر المشاركين في إحياء الذكرى التاريخية لبداية الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة في بريست. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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صورة تظهر المشاركين في إحياء الذكرى التاريخية لبداية الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة في بريست.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من فعالية دولية بعنوان "لوحات الحرب النارية" بمناسبة الذكرى الـ85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في"ساحة النصر" بكراسنويارسك.

صورة من فعالية دولية بعنوان &quot;لوحات الحرب النارية&quot; بمناسبة الذكرى الـ85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في&quot;ساحة النصر&quot; بكراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Ilya Naymushin
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صورة من فعالية دولية بعنوان "لوحات الحرب النارية" بمناسبة الذكرى الـ85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في"ساحة النصر" بكراسنويارسك.

© Sputnik . Igor Yegorov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر راقصين يؤدون رقصة تقليدية أمام نصب تذكاري ضخم على شكل قوس، وهذا الصورة من أداء المشاركين في الفعاليات التذكارية المخصصة للذكرى الـ 85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في ساحة النصر في بيشكك (قيرغيزستان).

صورة تظهر راقصين يؤدون رقصة تقليدية أمام نصب تذكاري ضخم على شكل قوس، وهذا الصورة من أداء المشاركين في الفعاليات التذكارية المخصصة للذكرى الـ 85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في ساحة النصر في بيشكك (قيرغيزستان). - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Igor Yegorov
/
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صورة تظهر راقصين يؤدون رقصة تقليدية أمام نصب تذكاري ضخم على شكل قوس، وهذا الصورة من أداء المشاركين في الفعاليات التذكارية المخصصة للذكرى الـ 85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في ساحة النصر في بيشكك (قيرغيزستان).

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر إحدى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية خلال فعالية "شمعة الذكرى" الروسية في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو.

صورة تظهر إحدى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية خلال فعالية &quot;شمعة الذكرى&quot; الروسية في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة تظهر إحدى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية خلال فعالية "شمعة الذكرى" الروسية في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تُظهر كلمة تذكَر" مضاءة بأحرف كبيرة، وفي المقدمة شعلة تذكارية مشتعلة، في متحف النصر في تلة بوكلونّاية في موسكو.

تُظهر كلمة تذكَر&quot; مضاءة بأحرف كبيرة، وفي المقدمة شعلة تذكارية مشتعلة، في متحف النصر في تلة بوكلونّاية في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تُظهر كلمة تذكَر" مضاءة بأحرف كبيرة، وفي المقدمة شعلة تذكارية مشتعلة، في متحف النصر في تلة بوكلونّاية في موسكو.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة خلال فعالية "خط الذكرى"، المُخصصة ليوم المآساة والحزن، على رصيف كريمسكايا في موسكو.

صورة خلال فعالية &quot;خط الذكرى&quot;، المُخصصة ليوم المآساة والحزن، على رصيف كريمسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صورة خلال فعالية "خط الذكرى"، المُخصصة ليوم المآساة والحزن، على رصيف كريمسكايا في موسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

يؤدي قائد الأوركسترا يوري باشميت والأوركسترا عرضًا خلال فعالية "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، المخصصة ليوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.

يؤدي قائد الأوركسترا يوري باشميت والأوركسترا عرضًا خلال فعالية &quot;ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية&quot;، المخصصة ليوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Kirill Zykov
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يؤدي قائد الأوركسترا يوري باشميت والأوركسترا عرضًا خلال فعالية "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، المخصصة ليوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.

© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من فعالية "غدًا كانت الحرب"، وهي فعالية عسكرية وطنية، على تلة ماماييف كورغان في فولغوغراد، بمناسبة الذكرى الـ85، لبداية الحرب الوطنية العظمى.

صورة من فعالية &quot;غدًا كانت الحرب&quot;، وهي فعالية عسكرية وطنية، على تلة ماماييف كورغان في فولغوغراد، بمناسبة الذكرى الـ85، لبداية الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Kirill Braga
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صورة من فعالية "غدًا كانت الحرب"، وهي فعالية عسكرية وطنية، على تلة ماماييف كورغان في فولغوغراد، بمناسبة الذكرى الـ85، لبداية الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

من فعالية "شمعة الذاكرة" على مستوى روسيا في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو. وفي ليلة 21-22 يونيو/حزيران، أُقيمت فعالية "شمعة الذاكرة" السنوية على مستوى روسيا، المُخصصة ليوم الذكرى والحزن، في متحف النص

من فعالية &quot;شمعة الذاكرة&quot; على مستوى روسيا في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو. وفي ليلة 21-22 يونيو/حزيران، أُقيمت فعالية &quot;شمعة الذاكرة&quot; السنوية على مستوى روسيا، المُخصصة ليوم الذكرى والحزن، في متحف النص - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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من فعالية "شمعة الذاكرة" على مستوى روسيا في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو. وفي ليلة 21-22 يونيو/حزيران، أُقيمت فعالية "شمعة الذاكرة" السنوية على مستوى روسيا، المُخصصة ليوم الذكرى والحزن، في متحف النص

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فعالية "خط الذاكرة"، التي تزامنت أيضًا مع يوم "المأساة والحداد"، على رصيف كريمسكايا في موسكو.

صورة تظهر فعالية &quot;خط الذاكرة&quot;، التي تزامنت أيضًا مع يوم &quot;المأساة والحداد&quot;، على رصيف كريمسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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صورة تظهر فعالية "خط الذاكرة"، التي تزامنت أيضًا مع يوم "المأساة والحداد"، على رصيف كريمسكايا في موسكو.

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