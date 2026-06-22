يوم المأساة والحداد... الذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى

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صورة تظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيًا عسكريًا زيتوني اللون مع قبعات، وهم ينحنون لوضع الزهور الحمراء (القرنفل) والشموع على الأرض، خلال حدث "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، الذي تم توقيته ليتزامن مع يوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.