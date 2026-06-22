يوم المأساة والحداد... الذكرى الـ85 لبداية الحرب الوطنية العظمى

صورة تظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيًا عسكريًا زيتوني اللون مع قبعات، وهم ينحنون لوضع الزهور الحمراء (القرنفل) والشموع على الأرض، خلال حدث "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، الذي تم توقيته ليتزامن مع يوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.
صورة تظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيًا عسكريًا زيتوني اللون مع قبعات، وهم ينحنون لوضع الزهور الحمراء (القرنفل) والشموع على الأرض، خلال حدث "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، الذي تم توقيته ليتزامن مع يوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.
صورة تظهر مجموعة من الأشخاص بزي عسكري يحملون الشموع والمشاعل المضيئة. وفي الخلفية، يبرز بوضوح تمثال "الأم الوطن تنادي" الشهير والمضاء باللون الأحمر في مجمع "ماماييف كورغان" التذكاري.
صورة تظهر مجموعة من الأشخاص بزي عسكري يحملون الشموع والمشاعل المضيئة. وفي الخلفية، يبرز بوضوح تمثال "الأم الوطن تنادي" الشهير والمضاء باللون الأحمر في مجمع "ماماييف كورغان" التذكاري.
صورة تظهر المشاركين في إحياء الذكرى التاريخية لبداية الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة في بريست.
صورة تظهر المشاركين في إحياء الذكرى التاريخية لبداية الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة في بريست.
صورة من فعالية دولية بعنوان "لوحات الحرب النارية" بمناسبة الذكرى الـ85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في"ساحة النصر" بكراسنويارسك.
صورة من فعالية دولية بعنوان "لوحات الحرب النارية" بمناسبة الذكرى الـ85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في"ساحة النصر" بكراسنويارسك.
صورة تظهر راقصين يؤدون رقصة تقليدية أمام نصب تذكاري ضخم على شكل قوس، وهذا الصورة من أداء المشاركين في الفعاليات التذكارية المخصصة للذكرى الـ 85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في ساحة النصر في بيشكك (قيرغيزستان).
صورة تظهر راقصين يؤدون رقصة تقليدية أمام نصب تذكاري ضخم على شكل قوس، وهذا الصورة من أداء المشاركين في الفعاليات التذكارية المخصصة للذكرى الـ 85 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، في ساحة النصر في بيشكك (قيرغيزستان).
صورة تظهر إحدى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية خلال فعالية "شمعة الذكرى" الروسية في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو.
صورة تظهر إحدى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية خلال فعالية "شمعة الذكرى" الروسية في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو.
تُظهر كلمة تذكَر" مضاءة بأحرف كبيرة، وفي المقدمة شعلة تذكارية مشتعلة، في متحف النصر في تلة بوكلونّاية في موسكو.
تُظهر كلمة تذكَر" مضاءة بأحرف كبيرة، وفي المقدمة شعلة تذكارية مشتعلة، في متحف النصر في تلة بوكلونّاية في موسكو.
صورة خلال فعالية "خط الذكرى"، المُخصصة ليوم المآساة والحزن، على رصيف كريمسكايا في موسكو.
صورة خلال فعالية "خط الذكرى"، المُخصصة ليوم المآساة والحزن، على رصيف كريمسكايا في موسكو.
يؤدي قائد الأوركسترا يوري باشميت والأوركسترا عرضًا خلال فعالية "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، المخصصة ليوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.
يؤدي قائد الأوركسترا يوري باشميت والأوركسترا عرضًا خلال فعالية "ساعة الذاكرة. الشعلة الأبدية"، المخصصة ليوم المأساة والحداد، في حديقة ألكسندر في موسكو.
صورة من فعالية "غدًا كانت الحرب"، وهي فعالية عسكرية وطنية، على تلة ماماييف كورغان في فولغوغراد، بمناسبة الذكرى الـ85، لبداية الحرب الوطنية العظمى.
صورة من فعالية "غدًا كانت الحرب"، وهي فعالية عسكرية وطنية، على تلة ماماييف كورغان في فولغوغراد، بمناسبة الذكرى الـ85، لبداية الحرب الوطنية العظمى.
من فعالية "شمعة الذاكرة" على مستوى روسيا في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو. وفي ليلة 21-22 يونيو/حزيران، أُقيمت فعالية "شمعة الذاكرة" السنوية على مستوى روسيا، المُخصصة ليوم الذكرى والحزن، في متحف النص
من فعالية "شمعة الذاكرة" على مستوى روسيا في متحف النصر على تلة بوكلونايا في موسكو. وفي ليلة 21-22 يونيو/حزيران، أُقيمت فعالية "شمعة الذاكرة" السنوية على مستوى روسيا، المُخصصة ليوم الذكرى والحزن، في متحف النص
صورة تظهر فعالية "خط الذاكرة"، التي تزامنت أيضًا مع يوم "المأساة والحداد"، على رصيف كريمسكايا في موسكو.
صورة تظهر فعالية "خط الذاكرة"، التي تزامنت أيضًا مع يوم "المأساة والحداد"، على رصيف كريمسكايا في موسكو.