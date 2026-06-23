استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال

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استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
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عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
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شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
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09:03 GMT
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20260623/استطلاع-أكثر-من-60-من-البريطانيين-يؤيدون-استقالة-كير-ستارمر-من-قيادة-حزب-العمال-1114610735.html
استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال
استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون قرار رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة من منصبه. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T04:01+0000
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ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، قال 62% من المشاركين إن ستارمر اتخذ القرار الصحيح بالتنحي، بينما اعتبر 19% أن القرار خاطئ، في حين أبدى 19% عدم تأكدهم من الموقف.وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 52% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العمال في انتخابات 2024 أيدوا استقالة ستارمر، مقابل 28% أعربوا عن رغبتهم في بقائه في منصبه.وكان ستارمر قد أعلن استقالته من زعامة حزب العمال، على أن تبدأ عملية اختيار قائد جديد في 9 يوليو، وتنتهي قبل عودة البرلمان للانعقاد في سبتمبر، على أن يستمر في منصبه حتى انتخاب خلف له.
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ستارمر-سيستقيل-من-رئاسة-الحكومة-البريطانية-بسبب-فشل-سياساته---1114566190.html
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بريطانيا, العالم

استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال

04:01 GMT 23.06.2026
© REUTERS Peter Macdiarmidرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© REUTERS Peter Macdiarmid
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أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون قرار رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة من منصبه.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، قال 62% من المشاركين إن ستارمر اتخذ القرار الصحيح بالتنحي، بينما اعتبر 19% أن القرار خاطئ، في حين أبدى 19% عدم تأكدهم من الموقف.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 52% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العمال في انتخابات 2024 أيدوا استقالة ستارمر، مقابل 28% أعربوا عن رغبتهم في بقائه في منصبه.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
ترامب: ستارمر سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب فشل سياساته
21 يونيو, 15:51 GMT
وكان ستارمر قد أعلن استقالته من زعامة حزب العمال، على أن تبدأ عملية اختيار قائد جديد في 9 يوليو، وتنتهي قبل عودة البرلمان للانعقاد في سبتمبر، على أن يستمر في منصبه حتى انتخاب خلف له.
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