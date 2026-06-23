https://sarabic.ae/20260623/استطلاع-أكثر-من-60-من-البريطانيين-يؤيدون-استقالة-كير-ستارمر-من-قيادة-حزب-العمال-1114610735.html
استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال
استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون قرار رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة من منصبه. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T04:01+0000
2026-06-23T04:01+0000
2026-06-23T04:01+0000
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ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، قال 62% من المشاركين إن ستارمر اتخذ القرار الصحيح بالتنحي، بينما اعتبر 19% أن القرار خاطئ، في حين أبدى 19% عدم تأكدهم من الموقف.وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 52% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العمال في انتخابات 2024 أيدوا استقالة ستارمر، مقابل 28% أعربوا عن رغبتهم في بقائه في منصبه.وكان ستارمر قد أعلن استقالته من زعامة حزب العمال، على أن تبدأ عملية اختيار قائد جديد في 9 يوليو، وتنتهي قبل عودة البرلمان للانعقاد في سبتمبر، على أن يستمر في منصبه حتى انتخاب خلف له.
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ستارمر-سيستقيل-من-رئاسة-الحكومة-البريطانية-بسبب-فشل-سياساته---1114566190.html
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بريطانيا, العالم
استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون قرار رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة من منصبه.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، قال 62% من المشاركين إن ستارمر اتخذ القرار الصحيح بالتنحي، بينما اعتبر 19% أن القرار خاطئ، في حين أبدى 19% عدم تأكدهم من الموقف.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 52% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العمال في انتخابات 2024
أيدوا استقالة ستارمر، مقابل 28% أعربوا عن رغبتهم في بقائه في منصبه.
وكان ستارمر قد أعلن استقالته من زعامة حزب العمال، على أن تبدأ عملية اختيار قائد جديد في 9 يوليو، وتنتهي قبل عودة البرلمان للانعقاد في سبتمبر، على أن يستمر في منصبه حتى انتخاب خلف له.