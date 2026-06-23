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اقتصاد أوكرانيا يغرق في الديون... الدين العام يتجاوز حجم البلاد الاقتصادي

اقتصاد أوكرانيا يغرق في الديون... الدين العام يتجاوز حجم البلاد الاقتصادي

سبوتنيك عربي

بلغ الدين العام لأوكرانيا 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد في نهاية أبريل/نيسان، وهو رقم ارتفع بمقدار 3.4 نقطة مئوية أخرى في الأشهر الأربعة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T06:59+0000

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وبذلك، بلغ الدين العام للبلاد حتى 30 أبريل 9.345 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 212.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية.وهذا أعلى بكثير مما كان عليه في نهاية العام الماضي، ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول، وصل الدين العام إلى 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي.لقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعدة سنوات متتالية: ففي نهاية عام 2021، بلغ الرقم 48.9%، ثم ارتفع إلى 78.4% في عام 2022، وإلى 84.4% في عام 2023، وإلى 91.2% في عام 2024.وفي شهر فبراير/شباط من هذا العام، أقرت وزارة المالية الأوكرانية بأن ميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على القروض الأجنبية، حيث أصبحت في عام 2025 أكبر مصدر لتمويل الخزانة.ويأتي ثاني أهم مصدر للتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.1 مليار دولار.دميترييف: زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على جهود التسوية السلمية

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