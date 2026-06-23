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اقتصاد أوكرانيا يغرق في الديون... الدين العام يتجاوز حجم البلاد الاقتصادي
اقتصاد أوكرانيا يغرق في الديون... الدين العام يتجاوز حجم البلاد الاقتصادي
سبوتنيك عربي
بلغ الدين العام لأوكرانيا 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد في نهاية أبريل/نيسان، وهو رقم ارتفع بمقدار 3.4 نقطة مئوية أخرى في الأشهر الأربعة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T06:59+0000
2026-06-23T06:59+0000
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وبذلك، بلغ الدين العام للبلاد حتى 30 أبريل 9.345 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 212.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية.وهذا أعلى بكثير مما كان عليه في نهاية العام الماضي، ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول، وصل الدين العام إلى 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي.لقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعدة سنوات متتالية: ففي نهاية عام 2021، بلغ الرقم 48.9%، ثم ارتفع إلى 78.4% في عام 2022، وإلى 84.4% في عام 2023، وإلى 91.2% في عام 2024.وفي شهر فبراير/شباط من هذا العام، أقرت وزارة المالية الأوكرانية بأن ميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على القروض الأجنبية، حيث أصبحت في عام 2025 أكبر مصدر لتمويل الخزانة.ويأتي ثاني أهم مصدر للتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.1 مليار دولار.دميترييف: زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على جهود التسوية السلمية
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

اقتصاد أوكرانيا يغرق في الديون... الدين العام يتجاوز حجم البلاد الاقتصادي

06:59 GMT 23.06.2026
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كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
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بلغ الدين العام لأوكرانيا 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد في نهاية أبريل/نيسان، وهو رقم ارتفع بمقدار 3.4 نقطة مئوية أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وبذلك، بلغ الدين العام للبلاد حتى 30 أبريل 9.345 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 212.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية.

في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، نمت بنسبة 3.3%. في الوقت نفسه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية العام الماضي 8.931 تريليون هريفنيا أي 202.6 مليار دولار. وبذلك، كانت نسبة الدين العام للبلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 105%.

وهذا أعلى بكثير مما كان عليه في نهاية العام الماضي، ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول، وصل الدين العام إلى 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعدة سنوات متتالية: ففي نهاية عام 2021، بلغ الرقم 48.9%، ثم ارتفع إلى 78.4% في عام 2022، وإلى 84.4% في عام 2023، وإلى 91.2% في عام 2024.
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مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
أمس, 00:00 GMT
وفي شهر فبراير/شباط من هذا العام، أقرت وزارة المالية الأوكرانية بأن ميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على القروض الأجنبية، حيث أصبحت في عام 2025 أكبر مصدر لتمويل الخزانة.

وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك، التي نُشرت في يناير، قدمت دول مجموعة السبع لأوكرانيا قروضًا بقيمة 37.9 مليار دولار العام الماضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.

ويأتي ثاني أهم مصدر للتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.1 مليار دولار.
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