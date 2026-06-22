https://sarabic.ae/20260622/مصدر-لا-توجد-حاليا-شروط-مهيأة-لاستئناف-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-1114577851.html
مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الحكومة التركية، بأنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات أو شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، مؤكدًا أن أنقرة تواصل جهودها... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T00:00+0000
2026-06-22T00:00+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في هذه المرحلة، لا توجد شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في تركيا، لكن العمل في هذا الاتجاه مستمر".وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة روسيا وآسيان في قازان، استعداد تركيا لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية.من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تركيا أبدت رغبتها في الإسهام بفعالية في جهود التسوية بشأن أوكرانيا، وليس فقط توفير منصة لاستضافة المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260611/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يرغب-في-المشاركة-في-مفاوضات-أوكرانيا-ضمن-وفد-موحد-مناهض-لروسيا-1114259041.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
00:00 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 00:18 GMT 22.06.2026)
أفاد مصدر في الحكومة التركية، بأنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات أو شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، مؤكدًا أن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية لتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق جولة جديدة من المحادثات.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في هذه المرحلة، لا توجد شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات
بشأن أوكرانيا في تركيا، لكن العمل في هذا الاتجاه مستمر".
وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة روسيا وآسيان في قازان، استعداد تركيا لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تركيا أبدت رغبتها في الإسهام بفعالية في جهود التسوية بشأن أوكرانيا، وليس فقط توفير منصة لاستضافة المفاوضات.