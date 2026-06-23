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الحكومة التشيكية تستبعد الرئيس من وفد قمة الناتو
الحكومة التشيكية تستبعد الرئيس من وفد قمة الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تشيكية رسمية، بأن الوفد التشيكي المشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز سيضم رئيس الوزراء ووزيري... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T01:00+0000
2026-06-23T01:49+0000
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وأوضح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن غياب الرئيس بيتر بافيل عن الوفد يعود إلى أن الموضوع الرئيسي المطروح خلال اجتماع الحلف سيكون تمويل الدفاع حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن الوزراء سيكونون أكثر قدرة على شرح المشكلات المتعلقة بميزانية الدفاع التشيكية.وكانت دول حلف الناتو قد اتفقت خلال قمة عام 2025 على زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجيًا بحلول عام 2035، بحيث يصل الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 1.5% أخرى مخصصة للبنية التحتية والقطاعات المرتبطة بالدفاع.وفي يوم الأربعاء الماضي، صرّح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن جمهورية التشيك، إلى جانب ألبانيا وسلوفينيا، لن تتمكن من بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، لكنه أعرب عن أمله في أن تبذل حكومة بابيش كل الجهود اللازمة للوفاء بهذا الالتزام في عام 2026.لكن بابيش أكد بعد ذلك بيومين للصحفيين أن ميزانية وزارة الدفاع ستبقى هذا العام دون مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ينتقد-إيطاليا-ورئيسة-وزرائها-دافعنا-عن-الناتو-لعقود-ولم-يقفوا-معنا-أمام-إيران-1114576262.html
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التشيك, أخبار التشيك, العالم, الناتو

الحكومة التشيكية تستبعد الرئيس من وفد قمة الناتو

01:00 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 01:49 GMT 23.06.2026)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أفادت وسائل إعلام تشيكية رسمية، بأن الوفد التشيكي المشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز سيضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، في حين لم يُدرج اسم الرئيس بيتر بافيل ضمن الوفد، رغم أنه كان يعتزم ترؤسه كما جرت العادة في السنوات السابقة.
وأوضح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن غياب الرئيس بيتر بافيل عن الوفد يعود إلى أن الموضوع الرئيسي المطروح خلال اجتماع الحلف سيكون تمويل الدفاع حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن الوزراء سيكونون أكثر قدرة على شرح المشكلات المتعلقة بميزانية الدفاع التشيكية.
وكانت دول حلف الناتو قد اتفقت خلال قمة عام 2025 على زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجيًا بحلول عام 2035، بحيث يصل الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 1.5% أخرى مخصصة للبنية التحتية والقطاعات المرتبطة بالدفاع.
وفي يوم الأربعاء الماضي، صرّح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن جمهورية التشيك، إلى جانب ألبانيا وسلوفينيا، لن تتمكن من بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، لكنه أعرب عن أمله في أن تبذل حكومة بابيش كل الجهود اللازمة للوفاء بهذا الالتزام في عام 2026.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، 17 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
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21 يونيو, 20:15 GMT
لكن بابيش أكد بعد ذلك بيومين للصحفيين أن ميزانية وزارة الدفاع ستبقى هذا العام دون مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
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