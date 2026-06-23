https://sarabic.ae/20260623/بنسبة-قياسية-تتجاوز-40-بين-الوسطاء-الجدد-النساء-يقتحمن-قطاع--الوساطة-العقارية-في-دبي--1114632632.html

بنسبة قياسية تتجاوز 40% بين الوسطاء الجدد.. النساء يقتحمن قطاع الوساطة العقارية في دبي

بنسبة قياسية تتجاوز 40% بين الوسطاء الجدد.. النساء يقتحمن قطاع الوساطة العقارية في دبي

سبوتنيك عربي

سجّلت المرأة في دبي إنجازًا جديدًا في قطاع العقارات، بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز 40% من إجمالي الوسطاء العقاريين الجدد المسجلين في السوق، في مؤشر يعكس تنامي... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T14:28+0000

2026-06-23T14:28+0000

2026-06-23T14:28+0000

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ووفقًا لتحليل استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة النساء بين الوسطاء الجدد 40.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات عام 2007. ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات استقرت خلالها نسبة النساء في المهنة عند نحو 35% من إجمالي المنتسبين الجدد.ويرى خبراء القطاع أن هذا التحول يعكس تزايد توجه النساء نحو الاستقلال المالي وريادة الأعمال وتطوير المسار المهني، إلى جانب التغيرات الإيجابية التي شهدتها ثقافة العمل داخل الشركات العقارية.وكانت المرأة حققت حضورًا لافتًا في قطاع الوساطة العقارية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد الوسيطات العاملات في السوق 11,371 وسيطة، نجحن في إنجاز 28,909 معاملات عقارية. وعلى صعيد السوق ككل، سجلت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي مستوى قياسيًا بلغ 13.6 مليار درهم بنمو 31%، مدفوعة بتنفيذ 96,440 إجراء عقاريًا كما انضم إلى السوق 13,083 وسيطًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد الوسطاء المسجلين إلى 32,294 وسيطًا، ما يؤكد المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات، وتعزز من فرص النمو المستدام في القطاع العقاري.

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