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بنسبة قياسية تتجاوز 40% بين الوسطاء الجدد.. النساء يقتحمن قطاع الوساطة العقارية في دبي
بنسبة قياسية تتجاوز 40% بين الوسطاء الجدد.. النساء يقتحمن قطاع الوساطة العقارية في دبي
سبوتنيك عربي
سجّلت المرأة في دبي إنجازًا جديدًا في قطاع العقارات، بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز 40% من إجمالي الوسطاء العقاريين الجدد المسجلين في السوق، في مؤشر يعكس تنامي... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T14:28+0000
2026-06-23T14:28+0000
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ووفقًا لتحليل استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة النساء بين الوسطاء الجدد 40.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات عام 2007. ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات استقرت خلالها نسبة النساء في المهنة عند نحو 35% من إجمالي المنتسبين الجدد.ويرى خبراء القطاع أن هذا التحول يعكس تزايد توجه النساء نحو الاستقلال المالي وريادة الأعمال وتطوير المسار المهني، إلى جانب التغيرات الإيجابية التي شهدتها ثقافة العمل داخل الشركات العقارية.وكانت المرأة حققت حضورًا لافتًا في قطاع الوساطة العقارية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد الوسيطات العاملات في السوق 11,371 وسيطة، نجحن في إنجاز 28,909 معاملات عقارية. وعلى صعيد السوق ككل، سجلت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي مستوى قياسيًا بلغ 13.6 مليار درهم بنمو 31%، مدفوعة بتنفيذ 96,440 إجراء عقاريًا كما انضم إلى السوق 13,083 وسيطًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد الوسطاء المسجلين إلى 32,294 وسيطًا، ما يؤكد المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات، وتعزز من فرص النمو المستدام في القطاع العقاري.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, المرأة, وسيط, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, المرأة, وسيط, العالم العربي

بنسبة قياسية تتجاوز 40% بين الوسطاء الجدد.. النساء يقتحمن قطاع الوساطة العقارية في دبي

14:28 GMT 23.06.2026
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورمعرض دبي الجوي-الفضائي الدولي لعام 2017 (Dubai Airshow 2017)
معرض دبي الجوي-الفضائي الدولي لعام 2017 (Dubai Airshow 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Sputnik . Sergey Mamontov
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سجّلت المرأة في دبي إنجازًا جديدًا في قطاع العقارات، بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز 40% من إجمالي الوسطاء العقاريين الجدد المسجلين في السوق، في مؤشر يعكس تنامي حضورها وتأثيرها في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية ونموًا في الإمارة.
ووفقًا لتحليل استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة النساء بين الوسطاء الجدد 40.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات عام 2007. ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات استقرت خلالها نسبة النساء في المهنة عند نحو 35% من إجمالي المنتسبين الجدد.
ويواصل هذا المؤشر منحناه التصاعدي للعام الثاني على التوالي، إذ ارتفعت نسبة النساء من متوسط 36.3% في عام 2025 إلى 40.1% خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 11%.
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ويرى خبراء القطاع أن هذا التحول يعكس تزايد توجه النساء نحو الاستقلال المالي وريادة الأعمال وتطوير المسار المهني، إلى جانب التغيرات الإيجابية التي شهدتها ثقافة العمل داخل الشركات العقارية.

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع الأداء الاستثنائي الذي يحققه سوق العقارات في دبي، حيث نفذت المستثمرات خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 34.8 ألف صفقة عقارية بقيمة 19.9 مليار دولار، ما يمثل حوالي 34% من إجمالي المستثمرين في السوق، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع أمام المزيد من الكفاءات النسائية.

وكانت المرأة حققت حضورًا لافتًا في قطاع الوساطة العقارية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد الوسيطات العاملات في السوق 11,371 وسيطة، نجحن في إنجاز 28,909 معاملات عقارية.
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كما قفزت قيمة العمولات التي حققتها الكوادر النسائية بنسبة 83% لتصل إلى 2.98 مليار درهم، في دلالة واضحة على تنامي دور المرأة وقدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج نوعية في القطاع.

وعلى صعيد السوق ككل، سجلت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي مستوى قياسيًا بلغ 13.6 مليار درهم بنمو 31%، مدفوعة بتنفيذ 96,440 إجراء عقاريًا كما انضم إلى السوق 13,083 وسيطًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد الوسطاء المسجلين إلى 32,294 وسيطًا، ما يؤكد المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات، وتعزز من فرص النمو المستدام في القطاع العقاري.
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