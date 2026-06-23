رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية... كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260623/رسائل-احتيال-باسم-وزارة-الداخلية-المصرية-كيف-تحولت-مخالفات-المرور-إلى-أداة-للاحتيال-السيبراني؟-1114626944.html
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية... كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية... كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
سبوتنيك عربي
في عصر تتسارع فيه خطى التحول الرقمي، وتصبح فيه هواتفنا المحمولة نوافذنا الأساسية لإنجاز المعاملات الحكومية والمالية، تظهر على الجانب المظلم من التكنولوجيا... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T12:42+0000
2026-06-23T12:42+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
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رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
سبوتنيك عربي
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
قراصنة ومحتالون باتوا يستغلون ثقة المواطن العادي في مؤسسات الدولة الرسمية للإيقاع به في فخاخ محكمة.مؤخراً، رصد الشارع المصري ظاهرة مقلقة؛ رسائل نصية قصيرة (SMS) تصل إلى هواتف المواطنين، تحمل اسم "وزارة الداخلية" أو "إدارة المرور"، وتُخطر المتلقي بوجود غرامات مالية لمخالفات مرورية وهمية، مرفقة برابط إلكتروني خبيث يُطالب بالدفع الفوري وتحديث البيانات.وبمجرد ضغطة زر واحدة وإدخال البيانات البنكية، يتحول المواطن من شخص حريص على الالتزام بالقانون، إلى ضحية لعملية سرقة واحتيال سيبراني استنزفت أرصدته.وأوضح أن المحتالين يعتمدون على قواعد بيانات تتضمن معلومات حقيقية عن المواطنين (كالأسماء وأرقام الهواتف) يتم جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي أو تسريبات سابقة لبعض التطبيقات، لافتا إلى أن استخدام هذه المعلومات الحقيقية يمنح الرسالة الاحتيالية مصداقية زائفة تُعزز من فرص وقوع الضحية في الفخ.وأضاف أن الجناة يتعمدون إرسال هذه الرسائل في أوقات انشغال الضحية نهاراً، مما يدفعه لإدخال بياناته المالية بسرعة دون تركيز، ليتفاجأ لاحقاً بالاستيلاء على أمواله.وأشار إلى أنه من الصعب منع وصول هذه الرسائل للمشتركين، مما يجعل الوعي هو الحل الأهم.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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صبري سراج
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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مساحة حرة, مصر, аудио
مساحة حرة, مصر, аудио

رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية... كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟

12:42 GMT 23.06.2026
راديو
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في عصر تتسارع فيه خطى التحول الرقمي، وتصبح فيه هواتفنا المحمولة نوافذنا الأساسية لإنجاز المعاملات الحكومية والمالية، تظهر على الجانب المظلم من التكنولوجيا أشكالٌ متطورة ومبتكرة من الجرائم الإلكترونية.
قراصنة ومحتالون باتوا يستغلون ثقة المواطن العادي في مؤسسات الدولة الرسمية للإيقاع به في فخاخ محكمة.
مؤخراً، رصد الشارع المصري ظاهرة مقلقة؛ رسائل نصية قصيرة (SMS) تصل إلى هواتف المواطنين، تحمل اسم "وزارة الداخلية" أو "إدارة المرور"، وتُخطر المتلقي بوجود غرامات مالية لمخالفات مرورية وهمية، مرفقة برابط إلكتروني خبيث يُطالب بالدفع الفوري وتحديث البيانات.
وبمجرد ضغطة زر واحدة وإدخال البيانات البنكية، يتحول المواطن من شخص حريص على الالتزام بالقانون، إلى ضحية لعملية سرقة واحتيال سيبراني استنزفت أرصدته.

في هذا السياق، أكد الدكتور وليد حجاج، مستشار اللجنة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الهجمات السيبرانية التي بدأت تطفو على السطح محلياً مؤخراً، تعتمد في المقام الأول على "العامل البشري" وأساليب الهندسة الاجتماعية، أكثر من اعتمادها على الاختراقات التقنية المعقدة.

وأوضح أن المحتالين يعتمدون على قواعد بيانات تتضمن معلومات حقيقية عن المواطنين (كالأسماء وأرقام الهواتف) يتم جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي أو تسريبات سابقة لبعض التطبيقات، لافتا إلى أن استخدام هذه المعلومات الحقيقية يمنح الرسالة الاحتيالية مصداقية زائفة تُعزز من فرص وقوع الضحية في الفخ.

في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد صابر المتخصص في جرائم الإنترنت والأمن السيبراني، أن المحتالين يعتمدون على "الهندسة الإلكترونية" والضغط النفسي، حيث يوهمون الضحية بضرورة سداد الغرامة أو رسوم التظلم خلال 24 ساعة لتجنب مضاعفة المبلغ.

وأضاف أن الجناة يتعمدون إرسال هذه الرسائل في أوقات انشغال الضحية نهاراً، مما يدفعه لإدخال بياناته المالية بسرعة دون تركيز، ليتفاجأ لاحقاً بالاستيلاء على أمواله.
وأشار إلى أنه من الصعب منع وصول هذه الرسائل للمشتركين، مما يجعل الوعي هو الحل الأهم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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