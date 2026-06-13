https://sarabic.ae/20260613/-الرجال-قد-يفقدون-كروموسوم-واي-من-أجسامهم-والثمن-خطير-1114319391.html
الرجال قد يفقدون كروموسوم "واي" من أجسامهم والثمن خطير
الرجال قد يفقدون كروموسوم "واي" من أجسامهم والثمن خطير
سبوتنيك عربي
يتقلص حجم كروموسوم "واي" البشري، وقد كشف الباحثون أخيرًا عن العواقب الصحية الوخيمة لفقدانه لدى الرجال، فمع تقدم بعض الرجال في العمر، يفقدون كروموسوم "واي" في... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T15:23+0000
2026-06-13T15:23+0000
2026-06-13T16:00+0000
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على مدى عقود، لاحظ العلماء أن بعض خلايا الرجال المسنين تبدأ بفقدان كروموسوم "واي"، لكنهم اعتبروا هذا الفقدان علامة حميدة للشيخوخة. يُظهر ما يقرب من 40% من الرجال في سن السبعين فقدانًا لكروموسوم "واي" في خلايا الدم، وترتفع هذه النسبة إلى 57% لدى من هم في سن الثالثة والتسعين. وفي بعض كبار السن، قد تصل نسبة الخلايا التي تفتقر إلى كروموسوم "واي" إلى أكثر من 80%، وتشير أدلة جينية حديثة إلى أن نقص هذا الكروموسوم في بعض الخلايا قد يُسهم بشكل فعّال في الوفاة والمرض. مع ذلك، لا يعني هذا أنه يمكن أن يختفي دون مشاكل. في عام 2022، وجدت دراسة أن افتقار خلايا مناعية متخصصة في قلوب الفئران للكروموسوم "واي" يؤدي إلى خلل في وظائف القلب والأوعية الدموية والوفاة. يُحفز فقدان الكروموسوم "واي" التليف، أو تندب الأنسجة، في القلب، مما يؤدي إلى قصور القلب والوفاة المبكرة. في عام 2023، اكتشف باحثون أن ما يصل إلى 40% من كبار السن المصابين بسرطان المثانة يفتقرون إلى الكروموسوم "واي" في أورامهم. ولأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة بخمسة أضعاف مقارنة بالنساء، فقد دفع هذا بعض العلماء إلى الاشتباه في أن الكروموسوم "واي" يلعب دورًا في هذا المرض. وتؤيد الأدلة الأولية هذه الفكرة. ففي عام 2025، وجدت دراسة أن الخلايا المناعية التي تفتقر إلى هذا الكروموسوم أقل فعالية في مهاجمة الخلايا السرطانية. وفي العام نفسه، خلصت مراجعة إلى أن فقدانه يُرجح أن يكون له دور مهم في تشكيل نشاط الجهاز المناعي لدى الذكور، مما يفتح المجال للإصابة بالسرطان، والتنكس العصبي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والعدوى الحادة. لا تزال الدراسات في بدايتها، لكن هذه النتائج الأولية تشير إلى أن الكروموسوم "واي" قد يكون له دور في وظائف خلوية أكثر مما كان يعتقد العلماء سابقًا. لهذا السبب، تعتقد عالمة الأحياء التطورية جينيفر هيوز أن الكروموسوم "واي" ليس محكوماً عليه بالاختفاء من جنسنا البشري. فالجينات الموجودة على هذا الكروموسوم تؤدي وظائف حيوية في جميع أنحاء الجسم، لذا فإن الضغط الانتقائي للحفاظ عليها كبير جداً بحيث لا يمكن فقدانها. لكن ليس الجميع مقتنعاً بهذا المنطق. تتفق عالمة الأحياء التطورية جيني غريفز على أهمية الجينات الموجودة على الكروموسوم "واي"، واحتمالية ارتباطها بالصحة والمرض، لكنها تجادل بأن هذه الجينات المهمة يمكن دائماً أن تنتقل إلى كروموسومات أخرى.
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علوم, دراسات, أخبار الأبحاث العلمية, الوراثة, كروموسوم
علوم, دراسات, أخبار الأبحاث العلمية, الوراثة, كروموسوم
الرجال قد يفقدون كروموسوم "واي" من أجسامهم والثمن خطير
15:23 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 16:00 GMT 13.06.2026)
يتقلص حجم كروموسوم "واي" البشري، وقد كشف الباحثون أخيرًا عن العواقب الصحية الوخيمة لفقدانه لدى الرجال، فمع تقدم بعض الرجال في العمر، يفقدون كروموسوم "واي" في خلايا الدم والدماغ والجهاز المناعي، وهي ظاهرة مرتبطة بأمراض خطيرة وأمراض الكلى والقلب و"ألزهايمر".
على مدى عقود، لاحظ العلماء أن بعض خلايا الرجال المسنين تبدأ بفقدان كروموسوم "واي"، لكنهم اعتبروا هذا الفقدان علامة حميدة للشيخوخة. يُظهر ما يقرب من 40% من الرجال في سن السبعين فقدانًا لكروموسوم "واي" في خلايا الدم، وترتفع هذه النسبة إلى 57% لدى من هم في سن الثالثة والتسعين. وفي بعض كبار السن، قد تصل نسبة الخلايا التي تفتقر إلى كروموسوم "واي" إلى أكثر من 80%، وتشير أدلة جينية حديثة
إلى أن نقص هذا الكروموسوم في بعض الخلايا قد يُسهم بشكل فعّال في الوفاة والمرض.
من المعروف أن الكروموسوم "واي" ضروري لتحديد الجنس ووظيفة الحيوانات المنوية، ولكن تاريخيًا لم يكن يُعتقد أن له وظائف أخرى تُذكر. من بين الكروموسومات الستة والأربعين الموجودة في معظم خلايا الإنسان، يُعد الكروموسوم "واي" الوحيد الذي يمكن فقدانه دون موت الخلية.
مع ذلك، لا يعني هذا أنه يمكن أن يختفي دون مشاكل. في عام 2022، وجدت دراسة أن افتقار خلايا مناعية متخصصة في قلوب الفئران للكروموسوم "واي" يؤدي إلى خلل في وظائف القلب والأوعية الدموية والوفاة. يُحفز فقدان الكروموسوم "واي" التليف، أو تندب الأنسجة، في القلب، مما يؤدي إلى قصور القلب والوفاة المبكرة.
تؤكد دراسات سريرية أخرى أن كبار السن من الرجال الذين يُعانون من نقص في الكروموسوم "واي" أكثر عرضة للوفاة المبكرة أو الإصابة بالسرطان. في حين أن هذه الحالات نادرة لدى الشباب، إلا أنها قد ترتبط أيضًا بالعقم وعيوب النمو.
في عام 2023، اكتشف باحثون أن ما يصل إلى 40% من كبار السن المصابين بسرطان المثانة يفتقرون إلى الكروموسوم "واي" في أورامهم. ولأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة بخمسة أضعاف مقارنة بالنساء، فقد دفع هذا بعض العلماء إلى الاشتباه في أن الكروموسوم "واي" يلعب دورًا في هذا المرض.
وتؤيد الأدلة الأولية هذه الفكرة. ففي عام 2025، وجدت دراسة أن الخلايا المناعية التي تفتقر إلى هذا الكروموسوم أقل فعالية في مهاجمة الخلايا السرطانية. وفي العام نفسه، خلصت مراجعة إلى أن فقدانه يُرجح أن يكون له دور مهم في تشكيل نشاط الجهاز المناعي لدى الذكور، مما يفتح المجال للإصابة بالسرطان، والتنكس العصبي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والعدوى الحادة.
على الرغم من أن الكروموسوم "واي" يحتوي على ما يقارب 0.9% من إجمالي الحمض النووي في الخلية الذكرية، إلا أنه لم يتم تحديد تسلسله بالكامل إلا قبل بضع سنوات. اليوم، لا يحتفظ الكروموسوم "واي" البشري إلا بنسبة 3% فقط من جيناته الأصلية. ومنذ ذلك الحين، أدت التطورات في تسلسل الجينوم إلى حقبة جديدة في أبحاث الكروموسوم.
لا تزال الدراسات في بدايتها، لكن هذه النتائج الأولية تشير إلى أن الكروموسوم "واي" قد يكون له دور في وظائف خلوية أكثر مما كان يعتقد العلماء سابقًا. لهذا السبب، تعتقد عالمة الأحياء التطورية جينيفر هيوز أن الكروموسوم "واي" ليس محكوماً عليه بالاختفاء من جنسنا البشري. فالجينات الموجودة على هذا الكروموسوم تؤدي وظائف حيوية في جميع أنحاء الجسم، لذا فإن الضغط الانتقائي للحفاظ عليها كبير جداً بحيث لا يمكن فقدانها.
لكن ليس الجميع مقتنعاً بهذا المنطق. تتفق عالمة الأحياء التطورية جيني غريفز على أهمية الجينات الموجودة على الكروموسوم "واي"، واحتمالية ارتباطها بالصحة والمرض، لكنها تجادل بأن هذه الجينات المهمة يمكن دائماً أن تنتقل إلى كروموسومات أخرى.