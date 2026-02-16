هل يتسارع تقدمنا في العمر فجأة؟ دراسة تكشف أن الشيخوخة تحدث على مرحلتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260216/هل-يتسارع-تقدمنا-في-العمر-فجأة؟-دراسة-تكشف-أن-الشيخوخة-تحدث-على-مرحلتين-1110436993.html
هل يتسارع تقدمنا في العمر فجأة؟ دراسة تكشف أن الشيخوخة تحدث على مرحلتين
هل يتسارع تقدمنا في العمر فجأة؟ دراسة تكشف أن الشيخوخة تحدث على مرحلتين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد أن الشيخوخة لا تسير بوتيرة تدريجية منتظمة، بل تحدث على شكل "دفعتين" أو قفزتين بيولوجيتين واضحتين: الأولى في منتصف... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T19:21+0000
2026-02-16T19:21+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:159:1000:722_1920x0_80_0_0_b01fadfe6eb741b47b4b078eefb1e786.jpg
ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Aging، حيث تابع الباحثون -بقيادة البروفيسور مايكل سنايدر، أستاذ علم الوراثة- التغيرات الجزيئية لدى 108 أشخاص بالغين (من 25 إلى 75 عامًا) على مدى سنوات، من خلال تحليل أكثر من 135 ألف سمة بيولوجية، شملت الـRNA، والبروتينات، والدهون، والميكروبيوم في الأمعاء والجلد والفم والأنف، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي. في مرحلة منتصف الأربعينيات، ركزت التغيرات على تمثيل الدهون والكافيين والكحول، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بأمراض القلب، ووظائف الجلد والعضلات. وأكد الباحثون أن هذه التغيرات تحدث لدى الرجال والنساء على حد سواء، وليست مقتصرة على التغيرات الهرمونية المرتبطة بفترة ما قبل انقطاع الطمث لدى النساء. ويرى الباحثون أن هذه التحولات تفسر الارتفاع الحاد في مخاطر أمراض مثل أمراض القلب وألزهايمر بعد هذه الأعمار، بدلاً من زيادة تدريجية ثابتة. ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى قيود الدراسة، مثل العدد المحدود نسبيًا للمشاركين والتركيز على فئة عمرية معينة، داعين إلى دراسات أوسع لتأكيد النتائج. وخلصت الدراسة إلى أن الشعور بظهور علامات التقدم في العمر "فجأة" قد يكون له أساس بيولوجي حقيقي، وأن فهم هذه "النوافذ الزمنية" قد يساعد مستقبلًا في تصميم تدخلات وقائية مستهدفة -من خلال التغذية أو الرياضة أو الفحوصات- لتخفيف آثار الشيخوخة وتأخير المخاطر الصحية المرتبطة بها.
https://sarabic.ae/20260206/دراسة-قبعة-ذكية-تبطئ-شيخوخة-بصيلات-الشعر-بنسبة-تصل-إلى-92--1110059875.html
https://sarabic.ae/20251227/دراسة-القهوة-المعتدلة-قد-تبطئ-الشيخوخة-البيولوجية-بما-يعادل-5-سنوات-1108641341.html
https://sarabic.ae/20251220/دراسة-مساعدة-الآخرين-تبطئ-شيخوخة-الدماغ-1108387740.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:66:1000:816_1920x0_80_0_0_395142c0a1b0a6dbfcc55ee2f2d68593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

هل يتسارع تقدمنا في العمر فجأة؟ دراسة تكشف أن الشيخوخة تحدث على مرحلتين

19:21 GMT 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Danie Francoالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Danie Franco
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد أن الشيخوخة لا تسير بوتيرة تدريجية منتظمة، بل تحدث على شكل "دفعتين" أو قفزتين بيولوجيتين واضحتين: الأولى في منتصف الأربعينيات (نحو 44 عامًا)، والثانية في أوائل الستينيات (نحو 60 عامًا).
ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Aging، حيث تابع الباحثون -بقيادة البروفيسور مايكل سنايدر، أستاذ علم الوراثة- التغيرات الجزيئية لدى 108 أشخاص بالغين (من 25 إلى 75 عامًا) على مدى سنوات، من خلال تحليل أكثر من 135 ألف سمة بيولوجية، شملت الـRNA، والبروتينات، والدهون، والميكروبيوم في الأمعاء والجلد والفم والأنف، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مجتمع
دراسة: قبعة ذكية تبطئ شيخوخة بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%
6 فبراير, 12:05 GMT
وأظهرت النتائج أن نحو 81% من هذه الجزيئات شهدت تغيرات كبيرة خلال فترتين محددتين، ما يشير إلى أن الجسم يمر بمراحل "إعادة برمجة" جزيئية واسعة النطاق.
في مرحلة منتصف الأربعينيات، ركزت التغيرات على تمثيل الدهون والكافيين والكحول، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بأمراض القلب، ووظائف الجلد والعضلات.
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
مجتمع
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بما يعادل 5 سنوات
27 ديسمبر 2025, 15:27 GMT
وأكد الباحثون أن هذه التغيرات تحدث لدى الرجال والنساء على حد سواء، وليست مقتصرة على التغيرات الهرمونية المرتبطة بفترة ما قبل انقطاع الطمث لدى النساء.
أما في أوائل الستينيات، فشملت الموجة الثانية تغيرات في استقلاب الكربوهيدرات والكافيين، وتنظيم الجهاز المناعي، ووظائف الكلى، مع استمرار التأثيرات على القلب والعضلات والجلد.
ويرى الباحثون أن هذه التحولات تفسر الارتفاع الحاد في مخاطر أمراض مثل أمراض القلب وألزهايمر بعد هذه الأعمار، بدلاً من زيادة تدريجية ثابتة.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
مجتمع
دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ
20 ديسمبر 2025, 14:33 GMT
وأوضح الباحثون أن الشيخوخة عملية معقدة تتداخل فيها العوامل الجينية والبيئية ونمط الحياة، مشبهين التغيرات بـ"إعادة ضبط داخلية" على مستوى الخلايا تنعكس على الصحة العامة.
ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى قيود الدراسة، مثل العدد المحدود نسبيًا للمشاركين والتركيز على فئة عمرية معينة، داعين إلى دراسات أوسع لتأكيد النتائج.
وخلصت الدراسة إلى أن الشعور بظهور علامات التقدم في العمر "فجأة" قد يكون له أساس بيولوجي حقيقي، وأن فهم هذه "النوافذ الزمنية" قد يساعد مستقبلًا في تصميم تدخلات وقائية مستهدفة -من خلال التغذية أو الرياضة أو الفحوصات- لتخفيف آثار الشيخوخة وتأخير المخاطر الصحية المرتبطة بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала