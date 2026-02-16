https://sarabic.ae/20260216/هل-يتسارع-تقدمنا-في-العمر-فجأة؟-دراسة-تكشف-أن-الشيخوخة-تحدث-على-مرحلتين-1110436993.html

هل يتسارع تقدمنا في العمر فجأة؟ دراسة تكشف أن الشيخوخة تحدث على مرحلتين

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد أن الشيخوخة لا تسير بوتيرة تدريجية منتظمة، بل تحدث على شكل "دفعتين" أو قفزتين بيولوجيتين واضحتين: الأولى في منتصف... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:159:1000:722_1920x0_80_0_0_b01fadfe6eb741b47b4b078eefb1e786.jpg

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Aging، حيث تابع الباحثون -بقيادة البروفيسور مايكل سنايدر، أستاذ علم الوراثة- التغيرات الجزيئية لدى 108 أشخاص بالغين (من 25 إلى 75 عامًا) على مدى سنوات، من خلال تحليل أكثر من 135 ألف سمة بيولوجية، شملت الـRNA، والبروتينات، والدهون، والميكروبيوم في الأمعاء والجلد والفم والأنف، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي. في مرحلة منتصف الأربعينيات، ركزت التغيرات على تمثيل الدهون والكافيين والكحول، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بأمراض القلب، ووظائف الجلد والعضلات. وأكد الباحثون أن هذه التغيرات تحدث لدى الرجال والنساء على حد سواء، وليست مقتصرة على التغيرات الهرمونية المرتبطة بفترة ما قبل انقطاع الطمث لدى النساء. ويرى الباحثون أن هذه التحولات تفسر الارتفاع الحاد في مخاطر أمراض مثل أمراض القلب وألزهايمر بعد هذه الأعمار، بدلاً من زيادة تدريجية ثابتة. ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى قيود الدراسة، مثل العدد المحدود نسبيًا للمشاركين والتركيز على فئة عمرية معينة، داعين إلى دراسات أوسع لتأكيد النتائج. وخلصت الدراسة إلى أن الشعور بظهور علامات التقدم في العمر "فجأة" قد يكون له أساس بيولوجي حقيقي، وأن فهم هذه "النوافذ الزمنية" قد يساعد مستقبلًا في تصميم تدخلات وقائية مستهدفة -من خلال التغذية أو الرياضة أو الفحوصات- لتخفيف آثار الشيخوخة وتأخير المخاطر الصحية المرتبطة بها.

