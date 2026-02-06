دراسة: قبعة ذكية تبطئ شيخوخة بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%

عربي
مجتمع
وأظهر الجهاز في التجارب المخبرية قدرة على تثبيط شيخوخة خلايا بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%، وهي إحدى العوامل الرئيسية في تساقطه.ونُشرت نتائج الدراسة في 10 يناير/ كانون الثاني 2026، في مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، تحت عنوان "منصة علاج ضوئي قائمة على النسيج القابل للارتداء مع "OLED NIR" مخصص لعلاج غير جراحي لتساقط الشعر"، بحسب مانشر موقع "ميديكال إكسبريس". بدلًا من ذلك، استبدل الفريق البحثي المصادر النُقطية بتقنية "أوليد" المسطحة المُصممة خصيصًا لإصدار ضوء متجانس على مساحة واسعة، مدمجة داخل نسيج مرن يشبه القماش، ما سمح بصنع قبعة خفيفة تتكيف مع شكل فروة الرأس وتوفر تغطية ضوئية متساوية دون ضغط أو إزعاج. وركّز الباحثون على ضبط طول الموجة بدقة، حيث صُممت وحدات "أوليد" لإصدار ضوء في نطاق 730–740 نانومتر (قريب من الأشعة تحت الحمراء القريبة)، وهو النطاق الأمثل لتنشيط خلايا الحُليمة الجلدية المسؤولة عن تنظيم نمو الشعر داخل البصيلة.وقالت الباحثة الأولى في الدراسة الدكتورة إيون هاي تشو، من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "كان الهدف تطوير منصة يمكن دمجها في الحياة اليومية بسهولة، وليس مجرد أداة علاجية مقتصرة على العيادات". من جانبه، أكد البروفيسور كيونغ تشول تشوي، قائد الفريق في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "مرونة "أوليد" وقدرتها على الالتصاق السلس بفروة الرأس تمنح هذه التقنية ميزة كبيرة". ووفقًا لها، إذا نجحت التقنية سريريًا، فمن المتوقع أن تمثل نقلة نوعية في علاج تساقط الشعر، من خلال تقديم حل غير دوائي وغير جراحي، خالٍ من الآثار الجانبية للأدوية التقليدية، وسهل الاستخدام اليومي دون تعطيل الروتين الطبيعي، ما قد يفتح الباب أمام جيل جديد من العلاجات المنزلية الفعّالة لمكافحة الصلع.
https://sarabic.ae/20251025/اختراع-مصل-يعالج-تساقط-الشعر-خلال-20-يوما-فقط-1106377304.html
https://sarabic.ae/20251006/دراسة-مخاطر-خفية-لدواء-تساقط-الشعر-تهدد-الصحة-النفسية-للرجال-1105694584.html
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html
تابعنا عبر
طوّر باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، جهازًا قابلًا للارتداء يشبه القبعة العادية، يعتمد على تقنية "أوليد" (OLED) المرنة لإصدار ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء.
وأظهر الجهاز في التجارب المخبرية قدرة على تثبيط شيخوخة خلايا بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%، وهي إحدى العوامل الرئيسية في تساقطه.
ونُشرت نتائج الدراسة في 10 يناير/ كانون الثاني 2026، في مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، تحت عنوان "منصة علاج ضوئي قائمة على النسيج القابل للارتداء مع "OLED NIR" مخصص لعلاج غير جراحي لتساقط الشعر"، بحسب مانشر موقع "ميديكال إكسبريس".
من جانبه، أكد البروفيسور كيونغ تشول تشوي، قائد الفريق في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "مرونة "أوليد" وقدرتها على الالتصاق السلس بفروة الرأس تمنح هذه التقنية ميزة كبيرة".

وبحسب الدراسة، ستكون الخطوة التالية دراسات ما قبل سريرية للتحقق من السلامة والفعالية، قبل الانتقال إلى التجارب على البشر.

ووفقًا لها، إذا نجحت التقنية سريريًا، فمن المتوقع أن تمثل نقلة نوعية في علاج تساقط الشعر، من خلال تقديم حل غير دوائي وغير جراحي، خالٍ من الآثار الجانبية للأدوية التقليدية، وسهل الاستخدام اليومي دون تعطيل الروتين الطبيعي، ما قد يفتح الباب أمام جيل جديد من العلاجات المنزلية الفعّالة لمكافحة الصلع.
