دراسة: قبعة ذكية تبطئ شيخوخة بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%
دراسة: قبعة ذكية تبطئ شيخوخة بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، جهازًا قابلًا للارتداء يشبه القبعة العادية، يعتمد... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T12:05+0000
2026-02-06T12:05+0000
2026-02-06T12:05+0000
مجتمع
كوريا الجنوبية
الصين
منوعات
ونُشرت نتائج الدراسة في 10 يناير/ كانون الثاني 2026، في مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، تحت عنوان "منصة علاج ضوئي قائمة على النسيج القابل للارتداء مع "OLED NIR" مخصص لعلاج غير جراحي لتساقط الشعر"، بحسب مانشر موقع "ميديكال إكسبريس". بدلًا من ذلك، استبدل الفريق البحثي المصادر النُقطية بتقنية "أوليد" المسطحة المُصممة خصيصًا لإصدار ضوء متجانس على مساحة واسعة، مدمجة داخل نسيج مرن يشبه القماش، ما سمح بصنع قبعة خفيفة تتكيف مع شكل فروة الرأس وتوفر تغطية ضوئية متساوية دون ضغط أو إزعاج. وركّز الباحثون على ضبط طول الموجة بدقة، حيث صُممت وحدات "أوليد" لإصدار ضوء في نطاق 730–740 نانومتر (قريب من الأشعة تحت الحمراء القريبة)، وهو النطاق الأمثل لتنشيط خلايا الحُليمة الجلدية المسؤولة عن تنظيم نمو الشعر داخل البصيلة.وقالت الباحثة الأولى في الدراسة الدكتورة إيون هاي تشو، من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "كان الهدف تطوير منصة يمكن دمجها في الحياة اليومية بسهولة، وليس مجرد أداة علاجية مقتصرة على العيادات". من جانبه، أكد البروفيسور كيونغ تشول تشوي، قائد الفريق في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "مرونة "أوليد" وقدرتها على الالتصاق السلس بفروة الرأس تمنح هذه التقنية ميزة كبيرة".
كوريا الجنوبية
الصين
كوريا الجنوبية, الصين, منوعات
كوريا الجنوبية, الصين, منوعات
دراسة: قبعة ذكية تبطئ شيخوخة بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%
طوّر باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، جهازًا قابلًا للارتداء يشبه القبعة العادية، يعتمد على تقنية "أوليد" (OLED) المرنة لإصدار ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء.
وأظهر الجهاز في التجارب المخبرية قدرة على تثبيط شيخوخة خلايا بصيلات الشعر بنسبة تصل إلى 92%، وهي إحدى العوامل الرئيسية في تساقطه.
ونُشرت نتائج الدراسة في 10 يناير/ كانون الثاني 2026، في مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، تحت عنوان "منصة علاج ضوئي قائمة على النسيج القابل للارتداء مع "OLED NIR" مخصص لعلاج غير جراحي لتساقط الشعر"، بحسب مانشر موقع
"ميديكال إكسبريس".
25 أكتوبر 2025, 10:38 GMT
ويعالج الجهاز الجديد القيود التقليدية للعلاج الضوئي لتساقط الشعر، الذي كان يعتمد على خوذات صلبة ثقيلة وغير مريحة، محدودة الانتشار خارج العيادات، وغير قادرة على توزيع الضوء بشكل متساوٍ بسبب استخدام مصادر نُقطية مثل الليزر أو "إل إي دي".
بدلًا من ذلك، استبدل الفريق البحثي المصادر النُقطية بتقنية "أوليد" المسطحة المُصممة خصيصًا لإصدار ضوء متجانس على مساحة واسعة، مدمجة داخل نسيج مرن يشبه القماش، ما سمح بصنع قبعة خفيفة تتكيف مع شكل فروة الرأس وتوفر تغطية ضوئية متساوية دون ضغط أو إزعاج.
وركّز الباحثون على ضبط طول الموجة بدقة، حيث صُممت وحدات "أوليد" لإصدار ضوء في نطاق 730–740 نانومتر (قريب من الأشعة تحت الحمراء القريبة)، وهو النطاق الأمثل لتنشيط خلايا الحُليمة الجلدية المسؤولة عن تنظيم نمو الشعر
داخل البصيلة.
وفي تجارب على خلايا بشرية (خلايا حلمة جلدية بشرية)، أظهر الضوء الناتج من هذه التقنية انخفاضًا بنسبة 92% في مؤشرات شيخوخة الخلايا مقارنة بمجموعة السيطرة، متفوقًا بشكل ملحوظ على العلاج التقليدي بالضوء الأحمر.
وقالت الباحثة الأولى في الدراسة الدكتورة إيون هاي تشو، من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "كان الهدف تطوير منصة يمكن دمجها في الحياة اليومية بسهولة، وليس مجرد أداة علاجية مقتصرة على العيادات".
من جانبه، أكد البروفيسور كيونغ تشول تشوي، قائد الفريق في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: "مرونة "أوليد" وقدرتها على الالتصاق السلس بفروة الرأس تمنح هذه التقنية ميزة كبيرة".
وبحسب الدراسة، ستكون الخطوة التالية دراسات ما قبل سريرية للتحقق من السلامة والفعالية، قبل الانتقال إلى التجارب على البشر.
ووفقًا لها، إذا نجحت التقنية سريريًا، فمن المتوقع أن تمثل نقلة نوعية في علاج تساقط الشعر
، من خلال تقديم حل غير دوائي وغير جراحي، خالٍ من الآثار الجانبية للأدوية التقليدية، وسهل الاستخدام اليومي دون تعطيل الروتين الطبيعي، ما قد يفتح الباب أمام جيل جديد من العلاجات المنزلية الفعّالة لمكافحة الصلع.