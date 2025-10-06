https://sarabic.ae/20251006/دراسة-مخاطر-خفية-لدواء-تساقط-الشعر-تهدد-الصحة-النفسية-للرجال-1105694584.html
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن مخاطر نفسية خطيرة مرتبطة باستخدام دواء "فيناسترايد"، أحد أبرز الأدوية الموصوفة لعلاج تساقط الشعر النمطي وتضخم البروستاتا الحميد لدى الرجال،... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T16:55+0000
2025-10-06T16:55+0000
2025-10-06T16:55+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103784/31/1037843156_0:127:1272:843_1920x0_80_0_0_ba172007fc7466aa50929c4f0348d826.jpg
ونقل موقع "ساينس أليرت" عن الدراسة، التي قادها الطبيب المتقاعد ماير بريزيس، أستاذ في المركز الطبي الجامعي هداسا-العبرية، أن مراجعة ثماني دراسات أجريت بين عامي 2017 و2023 أظهرت ارتباطًا واضحًا بين تناول فيناسترايد واضطرابات المزاج والأفكار الانتحارية مقارنة بمن لا يستخدمونه.وكشفت وثائق داخلية أن الوكالة أوصت منذ 2010 بإدراج تحذير من "الأفكار والسلوكيات الانتحارية"، لكن القرار تأخر لسنوات. في المقابل، نفت شركة "ميرك" المصنعة للدواء وجود دليل علمي يثبت علاقة سببية بين فيناسترايد والانتحار، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات التنظيمية لمراقبة إشارات السلامة.وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم سلامة الأدوية، خاصة تلك المستخدمة لأغراض تجميلية، مع التأكيد على ضرورة إجراء أبحاث مستمرة بعد اعتماد الأدوية لضمان حماية المرضى من المخاطر المحتملة.
https://sarabic.ae/20251005/دراسة-إدمان-جديد-يتفوق-على-الكحول-والتبغ-بين-كبار-السن-1105645134.html
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-المتينة-تبطئ-الشيخوخة-1105622080.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103784/31/1037843156_0:8:1272:962_1920x0_80_0_0_1bbacfb9edc91cf04bdf7183572ced40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال
كشفت دراسة حديثة عن مخاطر نفسية خطيرة مرتبطة باستخدام دواء "فيناسترايد"، أحد أبرز الأدوية الموصوفة لعلاج تساقط الشعر النمطي وتضخم البروستاتا الحميد لدى الرجال، تشمل الاكتئاب، القلق، وحتى الأفكار الانتحارية.
ونقل موقع "ساينس أليرت" عن الدراسة، التي قادها الطبيب المتقاعد ماير بريزيس، أستاذ في المركز الطبي الجامعي هداسا-العبرية، أن مراجعة ثماني دراسات أجريت بين عامي 2017 و2023 أظهرت ارتباطًا واضحًا بين تناول فيناسترايد واضطرابات المزاج والأفكار الانتحارية مقارنة بمن لا يستخدمونه.
ورغم التحذيرات المبكرة منذ عام 2002، لم تُدرج إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الاكتئاب
كأثر جانبي محتمل إلا في 2011، فيما أضافت تحذيرًا بشأن الأفكار الانتحارية في 2022.
وكشفت وثائق داخلية أن الوكالة أوصت منذ 2010 بإدراج تحذير من "الأفكار والسلوكيات الانتحارية"، لكن القرار تأخر لسنوات.
وأشار بريزيس إلى أن الآثار النفسية للدواء قد تستمر حتى بعد التوقف عن تناوله، في حالة تُعرف بـ"متلازمة ما بعد فيناسترايد"، مؤكدًا أهمية الشفافية واليقظة الدوائية لحماية الصحة العامة.
في المقابل، نفت شركة "ميرك" المصنعة للدواء وجود دليل علمي يثبت علاقة سببية بين فيناسترايد والانتحار
، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات التنظيمية لمراقبة إشارات السلامة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم سلامة الأدوية، خاصة تلك المستخدمة لأغراض تجميلية، مع التأكيد على ضرورة إجراء أبحاث مستمرة بعد اعتماد الأدوية لضمان حماية المرضى من المخاطر المحتملة.