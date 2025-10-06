عربي
مجتمع
مجتمع
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال
دراسة: مخاطر خفية لدواء تساقط الشعر تهدد الصحة النفسية للرجال

16:55 GMT 06.10.2025
© Photo / CCالاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Photo / CC
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن مخاطر نفسية خطيرة مرتبطة باستخدام دواء "فيناسترايد"، أحد أبرز الأدوية الموصوفة لعلاج تساقط الشعر النمطي وتضخم البروستاتا الحميد لدى الرجال، تشمل الاكتئاب، القلق، وحتى الأفكار الانتحارية.
ونقل موقع "ساينس أليرت" عن الدراسة، التي قادها الطبيب المتقاعد ماير بريزيس، أستاذ في المركز الطبي الجامعي هداسا-العبرية، أن مراجعة ثماني دراسات أجريت بين عامي 2017 و2023 أظهرت ارتباطًا واضحًا بين تناول فيناسترايد واضطرابات المزاج والأفكار الانتحارية مقارنة بمن لا يستخدمونه.
ورغم التحذيرات المبكرة منذ عام 2002، لم تُدرج إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الاكتئاب كأثر جانبي محتمل إلا في 2011، فيما أضافت تحذيرًا بشأن الأفكار الانتحارية في 2022.
كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
مجتمع
دراسة: "إدمان جديد" يتفوق على الكحول والتبغ بين كبار السن
أمس, 13:47 GMT
وكشفت وثائق داخلية أن الوكالة أوصت منذ 2010 بإدراج تحذير من "الأفكار والسلوكيات الانتحارية"، لكن القرار تأخر لسنوات.
وأشار بريزيس إلى أن الآثار النفسية للدواء قد تستمر حتى بعد التوقف عن تناوله، في حالة تُعرف بـ"متلازمة ما بعد فيناسترايد"، مؤكدًا أهمية الشفافية واليقظة الدوائية لحماية الصحة العامة.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة
4 أكتوبر, 19:48 GMT
في المقابل، نفت شركة "ميرك" المصنعة للدواء وجود دليل علمي يثبت علاقة سببية بين فيناسترايد والانتحار، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات التنظيمية لمراقبة إشارات السلامة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم سلامة الأدوية، خاصة تلك المستخدمة لأغراض تجميلية، مع التأكيد على ضرورة إجراء أبحاث مستمرة بعد اعتماد الأدوية لضمان حماية المرضى من المخاطر المحتملة.
