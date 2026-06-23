https://sarabic.ae/20260623/شويغو-روسيا-تعمل-بشكل-جدي-لإنشاء-أنظمة-جديدة-لمكافحة-الطائرات-المسيرة-1114637956.html
شويغو: روسيا تعمل بشكل جدي لإنشاء أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة
شويغو: روسيا تعمل بشكل جدي لإنشاء أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع المتعلقة بمواجهة هجمات الطائرات المُسيرة ستتحسن، مؤكدًا أن السلطات الروسية تولي هذا الملف... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T17:14+0000
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وقال شويغو، ردًا على سؤال حول كيفية رد روسيا على الضربات الأوكرانية المكثفة ضد المنشآت المدنية بما في ذلك شبه جزيرة القرم: "هناك عمل كبير يجري لمواجهة هذه الهجمات، ولإنشاء منظومات دفاعية جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة على خطوط جديدة". وأضاف شويغو: "لكن كما تعلمون، لا شيء يبقى على حاله، حتى العدو. فإذا حسّنا نظامنا الدفاعي، سيتحسن نظام هجومهم بطبيعة الحال. إنها مسألة معقدة، لكن العمل جارٍ، وصدقوني، إنه عملٌ دؤوب. بل إن كلمة "دؤوب" لا تفي بالغرض. فجميع الوزارات، دون استثناء، تعمل في جميع المجالات. وهذا يشمل وزارة الطاقة، ووزارة النقل، والمؤسسات الصناعية، ووزارة الصناعة".وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع خريجي الجامعات التابعة لوزارات الدفاع والطوارئ والداخلية، وجهاز الأمن الفيدرالي، والحرس الوطني ولجنة التحقيق وخدمة السجون: "في العام الماضي، خضع أكثر من ألف نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية للاختبار في ظروف قتالية، بما في ذلك الطائرات المسيرة المزودة بأنظمة توجيه محسّنة والذخائر المتجولة والمجمعات الروبوتية لمختلف الاستخدامات، وغيرها الكثير".
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روسيا, العالم
شويغو: روسيا تعمل بشكل جدي لإنشاء أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع المتعلقة بمواجهة هجمات الطائرات المُسيرة ستتحسن، مؤكدًا أن السلطات الروسية تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا.
وقال شويغو، ردًا على سؤال حول كيفية رد روسيا على الضربات الأوكرانية المكثفة ضد المنشآت المدنية بما في ذلك شبه جزيرة القرم: "هناك عمل كبير يجري لمواجهة هذه الهجمات، ولإنشاء منظومات دفاعية جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة على خطوط جديدة".
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "يولي رئيس الدولة، ووزارة الدفاع، وحكام المناطق، والقطاع الصناعي اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر. لذلك، آمل أنه مع تنفيذ المشاريع والمنظومات الجديدة، فإن الوضع بالطبع يجب أن يتحسن".
وأضاف شويغو: "لكن كما تعلمون، لا شيء يبقى على حاله، حتى العدو. فإذا حسّنا نظامنا الدفاعي، سيتحسن نظام هجومهم بطبيعة الحال. إنها مسألة معقدة، لكن العمل جارٍ، وصدقوني، إنه عملٌ دؤوب. بل إن كلمة "دؤوب" لا تفي بالغرض. فجميع الوزارات، دون استثناء، تعمل في جميع المجالات. وهذا يشمل وزارة الطاقة، ووزارة النقل، والمؤسسات الصناعية، ووزارة الصناعة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن أكثر من ألف نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية خضعت للاختبار والتقييم في ظروف المعارك الحقيقية، خلال العام الماضي.
وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع خريجي الجامعات التابعة لوزارات الدفاع والطوارئ والداخلية، وجهاز الأمن الفيدرالي، والحرس الوطني ولجنة التحقيق وخدمة السجون: "في العام الماضي، خضع أكثر من ألف نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية للاختبار في ظروف قتالية، بما في ذلك الطائرات المسيرة المزودة بأنظمة توجيه محسّنة والذخائر المتجولة والمجمعات الروبوتية لمختلف الاستخدامات، وغيرها الكثير".