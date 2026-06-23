https://sarabic.ae/20260623/نائب-لبناني-لقاء-محتمل-بين-عون-وكتلة-الوفاء-للمقاومة-بهدف-وضع-المسار-على-الطريق-الصحيح--1114641606.html
نائب لبناني: لقاء محتمل بين عون وكتلة الوفاء للمقاومة بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح
نائب لبناني: لقاء محتمل بين عون وكتلة الوفاء للمقاومة بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني، الدكتور حيدر ناصر، أن "موقف رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، كان واضحا منذ بدء الحرب، إذ لطالما كان همه الحفاظ على الوحدة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T21:06+0000
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وأوضح ناصر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الإشكالية في لبنان تتمثل في تغليب الصراعات السياسية الداخلية على المصلحة الوطنية"، داعيا اللبنانيين إلى "الكف عن المزايدات في ملف وقف إطلاق النار". وشدد على أن "الحرية تأتي من الشعب، لا من الاستقواء بالدول الخارجية".كما أكد "ضرورة الذهاب الى المفاوضات مع إسرائيل بموقف موحد، واعتماد الآليات الدستورية بعيدا عن المزايدات الإعلامية"، ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية شدد أن لبنان لن يذهب منفردا إلى سلام مع إسرائيل، وأن هذا المسار بدأ مع الدول العربية وسيُستكمل بالتنسيق معهم". وأضاف أن "ملف السلاح شأن داخلي لبناني يتطلب الحوار لتفويت الفرص على إسرائيل في استغلال الخلافات الداخلية". وأشار إلى أنه "قد يتم الترتيب للقاء بين الرئيس جوزاف عون وأعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة، بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح وتوحيد اللبنانيين، وصولا إلى إيجاد مخرج داخلي وإفشال أي محاولات لاستهداف الجبهة الداخلية اللبنانية".وشدد ناصر على أن "الرئيس عون يجب أن يكون الحكم بين جميع اللبنانيين، وأن يكون الحوار بين القوى السياسية اللبنانية جديا ومثمرا لإيجاد مخرج للبنان وكل اللبنانيين". كما استبعد إجراء تعديل وزاري في المرحلة الراهنة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتعقيدات الواقع السياسي"، وأكد ضرورة "تجنب التفرد في اتخاذ القرار والذهاب إلى طاولة حوار هادئة خدمة للبنان".
https://sarabic.ae/20260623/نعيم-قاسم-لا-خيار-أمام-إسرائيل-سوى-الانسحاب-من-الأراضي-اللبنانية-1114637238.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, برلماني
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, برلماني
نائب لبناني: لقاء محتمل بين عون وكتلة الوفاء للمقاومة بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح
حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني، الدكتور حيدر ناصر، أن "موقف رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، كان واضحا منذ بدء الحرب، إذ لطالما كان همه الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار واستعادة الأسرى".
وأوضح ناصر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الإشكالية في لبنان تتمثل في تغليب الصراعات السياسية الداخلية على المصلحة الوطنية"، داعيا اللبنانيين إلى "الكف عن المزايدات في ملف وقف إطلاق النار". وشدد على أن "الحرية تأتي من الشعب، لا من الاستقواء بالدول الخارجية".
كما أكد "ضرورة الذهاب الى المفاوضات مع إسرائيل بموقف موحد، واعتماد الآليات الدستورية بعيدا عن المزايدات الإعلامية"، ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية شدد أن لبنان لن يذهب منفردا إلى سلام مع إسرائيل، وأن هذا المسار بدأ مع الدول العربية وسيُستكمل بالتنسيق معهم". وأضاف أن "ملف السلاح شأن داخلي لبناني يتطلب الحوار لتفويت الفرص على إسرائيل في استغلال الخلافات الداخلية".
وفي ما يتعلق بتعاطي الداخل اللبناني مع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وإمكانية الاستفادة من نتائجها، رأى النائب في البرلمان اللبناني أن "وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا، وقد يتم التطرق إلى خارطة طريق وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بضمانات دولية وعربية، مع استبدال قوات اليونيفيل والبدء بالعمل بمناطق تجريبية يشغلها الجيش اللبناني".
وأشار إلى أنه "قد يتم الترتيب للقاء بين الرئيس جوزاف عون وأعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة، بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح وتوحيد اللبنانيين، وصولا إلى إيجاد مخرج داخلي وإفشال أي محاولات لاستهداف الجبهة الداخلية اللبنانية".
وشدد ناصر على أن "الرئيس عون يجب أن يكون الحكم بين جميع اللبنانيين، وأن يكون الحوار بين القوى السياسية اللبنانية جديا ومثمرا لإيجاد مخرج للبنان وكل اللبنانيين". كما استبعد إجراء تعديل وزاري في المرحلة الراهنة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتعقيدات الواقع السياسي"، وأكد ضرورة "تجنب التفرد في اتخاذ القرار والذهاب إلى طاولة حوار هادئة خدمة للبنان".