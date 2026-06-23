https://sarabic.ae/20260623/نائب-لبناني-لقاء-محتمل-بين-عون-وكتلة-الوفاء-للمقاومة-بهدف-وضع-المسار-على-الطريق-الصحيح--1114641606.html

نائب لبناني: لقاء محتمل بين عون وكتلة الوفاء للمقاومة بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح

نائب لبناني: لقاء محتمل بين عون وكتلة الوفاء للمقاومة بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان اللبناني، الدكتور حيدر ناصر، أن "موقف رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، كان واضحا منذ بدء الحرب، إذ لطالما كان همه الحفاظ على الوحدة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T21:06+0000

2026-06-23T21:06+0000

2026-06-23T21:06+0000

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وأوضح ناصر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الإشكالية في لبنان تتمثل في تغليب الصراعات السياسية الداخلية على المصلحة الوطنية"، داعيا اللبنانيين إلى "الكف عن المزايدات في ملف وقف إطلاق النار". وشدد على أن "الحرية تأتي من الشعب، لا من الاستقواء بالدول الخارجية".كما أكد "ضرورة الذهاب الى المفاوضات مع إسرائيل بموقف موحد، واعتماد الآليات الدستورية بعيدا عن المزايدات الإعلامية"، ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية شدد أن لبنان لن يذهب منفردا إلى سلام مع إسرائيل، وأن هذا المسار بدأ مع الدول العربية وسيُستكمل بالتنسيق معهم". وأضاف أن "ملف السلاح شأن داخلي لبناني يتطلب الحوار لتفويت الفرص على إسرائيل في استغلال الخلافات الداخلية". وأشار إلى أنه "قد يتم الترتيب للقاء بين الرئيس جوزاف عون وأعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة، بهدف وضع المسار على الطريق الصحيح وتوحيد اللبنانيين، وصولا إلى إيجاد مخرج داخلي وإفشال أي محاولات لاستهداف الجبهة الداخلية اللبنانية".وشدد ناصر على أن "الرئيس عون يجب أن يكون الحكم بين جميع اللبنانيين، وأن يكون الحوار بين القوى السياسية اللبنانية جديا ومثمرا لإيجاد مخرج للبنان وكل اللبنانيين". كما استبعد إجراء تعديل وزاري في المرحلة الراهنة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتعقيدات الواقع السياسي"، وأكد ضرورة "تجنب التفرد في اتخاذ القرار والذهاب إلى طاولة حوار هادئة خدمة للبنان".

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