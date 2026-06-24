https://sarabic.ae/20260624/أمريكا-تخفف-قيود-دخول-منتخب-إيران-قبل-مواجهته-المرتقبة-أمام-مصر--1114649756.html
أمريكا تخفف قيود دخول منتخب إيران قبل مواجهته المرتقبة أمام مصر
أمريكا تخفف قيود دخول منتخب إيران قبل مواجهته المرتقبة أمام مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة على بعثة المنتخب الإيراني المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بما يسمح للفريق بدخول... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T08:54+0000
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وقال متحدث باسم الوزارة إن المنتخب الإيراني سيُسمح له بالتوجه إلى مدينة سياتل استعدادًا لمباراته أمام مصر، المقررة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا لوسائل إعلام غربية. من جانبه، أكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب سيغادر معسكره التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية، اليوم الأربعاء، متجهًا إلى سياتل، لاستكمال استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري.وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, رياضة
أمريكا تخفف قيود دخول منتخب إيران قبل مواجهته المرتقبة أمام مصر
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة على بعثة المنتخب الإيراني المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مواجهته الحاسمة أمام منتخب مصر.
وقال متحدث باسم الوزارة إن المنتخب الإيراني سيُسمح له بالتوجه إلى مدينة سياتل استعدادًا لمباراته أمام مصر، المقررة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في كأس العالم
المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف المتحدث أن التسهيلات الجديدة لا تغيّر من الالتزامات المقررة على البعثة الإيرانية، إذ يتعين عليها مغادرة الولايات المتحدة عقب انتهاء المباراة.
من جانبه، أكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب سيغادر معسكره التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية، اليوم الأربعاء، متجهًا إلى سياتل، لاستكمال استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري.
وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.