https://sarabic.ae/20260621/تونس-تودع-مونديال-2026-بأسوأ-حصيلة-دفاعية-في-تاريخها-بعد-هزيمة-أمام-اليابان-1114553176.html
تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان
تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان
سبوتنيك عربي
ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي أمام اليابان برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وفرض المنتخب الياباني سيطرته على المباراة، إذ افتتح، دايتشي كامادا، التسجيل مبكرا قبل أن يضيف، أياسي أويدا، الهدف الثاني في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، واصل "الساموراي" تفوقه بتسجيل هدفين إضافيين عبر، جونيا إيتو وأويدا، ليحقق فوزا كبيرا جعله أول منتخب آسيوي يسجل 4 أهداف في مباراة بكأس العالم.وبهذا الفوز، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، متساويا مع هولندا، فيما أصبحت تونس ثالث المنتخبات المودعة لبطولة كأس العالم 2026، بعد هايتي وتركيا.وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن المنتخب التونسي سجّل أسوأ حصيلة دفاعية في تاريخه بكأس العالم، وفقا لموقع إذاعة "موزاييك" التونسية، بعدما استقبل 9 أهداف في أول مباراتين فقط من مشاركته في نسخة 2026 أمام السويد واليابان، في رقم غير مسبوق في مشاركات "نسور قرطاج" في المونديال.وتجاوزت هذه الحصيلة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مونديال 2018، عندما اهتزت الشباك التونسية 8 مرات خلال دور المجموعات، إلا أن المنتخب الحالي كسر هذا السجل السلبي بعد مباراتين فقط، وقبل خوض الجولة الأخيرة أمام هولندا.وعلى امتداد مشاركاته السبع في كأس العالم، تدرجت الأرقام الدفاعية لتونس من هدفين فقط في 1978، مرورا بـ4 أهداف في 1998، و5 في 2002، و6 في 2006، ثم 8 أهداف في 2018، قبل أن يبلغ أسوأ مستوياته في 2026، مقابل أفضل سجل دفاعي له في مونديال 2022 عندما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال البطولة.
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تونس, أخبار تونس اليوم, كأس العالم 2026, أخبار اليابان, رياضة
تونس, أخبار تونس اليوم, كأس العالم 2026, أخبار اليابان, رياضة
تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان
ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي أمام اليابان برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وفرض المنتخب الياباني سيطرته على المباراة، إذ افتتح، دايتشي كامادا، التسجيل مبكرا قبل أن يضيف، أياسي أويدا، الهدف الثاني في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل "الساموراي" تفوقه بتسجيل هدفين إضافيين عبر، جونيا إيتو وأويدا، ليحقق فوزا كبيرا جعله أول منتخب آسيوي يسجل 4 أهداف في مباراة بكأس العالم.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، متساويا مع هولندا، فيما أصبحت تونس ثالث المنتخبات المودعة لبطولة كأس العالم 2026، بعد هايتي وتركيا.
وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن المنتخب التونسي سجّل أسوأ حصيلة دفاعية في تاريخه بكأس العالم، وفقا لموقع
إذاعة "موزاييك" التونسية، بعدما استقبل 9 أهداف في أول مباراتين فقط من مشاركته في نسخة 2026 أمام السويد واليابان، في رقم غير مسبوق في مشاركات "نسور قرطاج" في المونديال.
وتجاوزت هذه الحصيلة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مونديال 2018، عندما اهتزت الشباك التونسية 8 مرات خلال دور المجموعات، إلا أن المنتخب الحالي كسر هذا السجل السلبي بعد مباراتين فقط، وقبل خوض الجولة الأخيرة أمام هولندا.
وعلى امتداد مشاركاته السبع في كأس العالم، تدرجت الأرقام الدفاعية لتونس من هدفين فقط في 1978، مرورا بـ4 أهداف في 1998، و5 في 2002، و6 في 2006، ثم 8 أهداف في 2018، قبل أن يبلغ أسوأ مستوياته في 2026، مقابل أفضل سجل دفاعي له في مونديال 2022 عندما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال البطولة.