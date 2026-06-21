https://sarabic.ae/20260621/تونس-تودع-مونديال-2026-بأسوأ-حصيلة-دفاعية-في-تاريخها-بعد-هزيمة-أمام-اليابان-1114553176.html

تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان

تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان

سبوتنيك عربي

ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي أمام اليابان برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T06:56+0000

2026-06-21T06:56+0000

2026-06-21T06:56+0000

مجتمع

تونس

أخبار تونس اليوم

كأس العالم 2026

أخبار اليابان

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114553013_0:0:1779:1001_1920x0_80_0_0_1c87145e17f241075fa066c08200fc84.jpg

وفرض المنتخب الياباني سيطرته على المباراة، إذ افتتح، دايتشي كامادا، التسجيل مبكرا قبل أن يضيف، أياسي أويدا، الهدف الثاني في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، واصل "الساموراي" تفوقه بتسجيل هدفين إضافيين عبر، جونيا إيتو وأويدا، ليحقق فوزا كبيرا جعله أول منتخب آسيوي يسجل 4 أهداف في مباراة بكأس العالم.وبهذا الفوز، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، متساويا مع هولندا، فيما أصبحت تونس ثالث المنتخبات المودعة لبطولة كأس العالم 2026، بعد هايتي وتركيا.وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن المنتخب التونسي سجّل أسوأ حصيلة دفاعية في تاريخه بكأس العالم، وفقا لموقع إذاعة "موزاييك" التونسية، بعدما استقبل 9 أهداف في أول مباراتين فقط من مشاركته في نسخة 2026 أمام السويد واليابان، في رقم غير مسبوق في مشاركات "نسور قرطاج" في المونديال.وتجاوزت هذه الحصيلة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مونديال 2018، عندما اهتزت الشباك التونسية 8 مرات خلال دور المجموعات، إلا أن المنتخب الحالي كسر هذا السجل السلبي بعد مباراتين فقط، وقبل خوض الجولة الأخيرة أمام هولندا.وعلى امتداد مشاركاته السبع في كأس العالم، تدرجت الأرقام الدفاعية لتونس من هدفين فقط في 1978، مرورا بـ4 أهداف في 1998، و5 في 2002، و6 في 2006، ثم 8 أهداف في 2018، قبل أن يبلغ أسوأ مستوياته في 2026، مقابل أفضل سجل دفاعي له في مونديال 2022 عندما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال البطولة.

https://sarabic.ae/20260620/تعرف-على-أول-مغادري-كأس-العالم-2026-من-دور-المجموعات-1114547666.html

https://sarabic.ae/20260616/السلطات-الأمريكية-مصادرة-نحو-20-مسيرة-في-لوس-أنجلوس-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-1114380864.html

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, كأس العالم 2026, أخبار اليابان, رياضة