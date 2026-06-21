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تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان
تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان
سبوتنيك عربي
ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي أمام اليابان برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وفرض المنتخب الياباني سيطرته على المباراة، إذ افتتح، دايتشي كامادا، التسجيل مبكرا قبل أن يضيف، أياسي أويدا، الهدف الثاني في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، واصل "الساموراي" تفوقه بتسجيل هدفين إضافيين عبر، جونيا إيتو وأويدا، ليحقق فوزا كبيرا جعله أول منتخب آسيوي يسجل 4 أهداف في مباراة بكأس العالم.وبهذا الفوز، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، متساويا مع هولندا، فيما أصبحت تونس ثالث المنتخبات المودعة لبطولة كأس العالم 2026، بعد هايتي وتركيا.وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن المنتخب التونسي سجّل أسوأ حصيلة دفاعية في تاريخه بكأس العالم، وفقا لموقع إذاعة "موزاييك" التونسية، بعدما استقبل 9 أهداف في أول مباراتين فقط من مشاركته في نسخة 2026 أمام السويد واليابان، في رقم غير مسبوق في مشاركات "نسور قرطاج" في المونديال.وتجاوزت هذه الحصيلة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مونديال 2018، عندما اهتزت الشباك التونسية 8 مرات خلال دور المجموعات، إلا أن المنتخب الحالي كسر هذا السجل السلبي بعد مباراتين فقط، وقبل خوض الجولة الأخيرة أمام هولندا.وعلى امتداد مشاركاته السبع في كأس العالم، تدرجت الأرقام الدفاعية لتونس من هدفين فقط في 1978، مرورا بـ4 أهداف في 1998، و5 في 2002، و6 في 2006، ثم 8 أهداف في 2018، قبل أن يبلغ أسوأ مستوياته في 2026، مقابل أفضل سجل دفاعي له في مونديال 2022 عندما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال البطولة.
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تونس, أخبار تونس اليوم, كأس العالم 2026, أخبار اليابان, رياضة
تونس, أخبار تونس اليوم, كأس العالم 2026, أخبار اليابان, رياضة

تونس تودع مونديال 2026 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخها بعد هزيمة أمام اليابان

06:56 GMT 21.06.2026
© REUTERS Daniel Becerrilالمنتخب التونسي لكرة القدم يغادر ملعب مونتيري في المكسيك بعد نهاية المباراة أمام المنتخب الياباني ضمن منافسات كأس العالم 2026، 20 يونيو/ حزيران 2026
المنتخب التونسي لكرة القدم يغادر ملعب مونتيري في المكسيك بعد نهاية المباراة أمام المنتخب الياباني ضمن منافسات كأس العالم 2026، 20 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© REUTERS Daniel Becerril
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ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي أمام اليابان برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وفرض المنتخب الياباني سيطرته على المباراة، إذ افتتح، دايتشي كامادا، التسجيل مبكرا قبل أن يضيف، أياسي أويدا، الهدف الثاني في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل "الساموراي" تفوقه بتسجيل هدفين إضافيين عبر، جونيا إيتو وأويدا، ليحقق فوزا كبيرا جعله أول منتخب آسيوي يسجل 4 أهداف في مباراة بكأس العالم.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، متساويا مع هولندا، فيما أصبحت تونس ثالث المنتخبات المودعة لبطولة كأس العالم 2026، بعد هايتي وتركيا.
وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن المنتخب التونسي سجّل أسوأ حصيلة دفاعية في تاريخه بكأس العالم، وفقا لموقع إذاعة "موزاييك" التونسية، بعدما استقبل 9 أهداف في أول مباراتين فقط من مشاركته في نسخة 2026 أمام السويد واليابان، في رقم غير مسبوق في مشاركات "نسور قرطاج" في المونديال.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
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وتجاوزت هذه الحصيلة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مونديال 2018، عندما اهتزت الشباك التونسية 8 مرات خلال دور المجموعات، إلا أن المنتخب الحالي كسر هذا السجل السلبي بعد مباراتين فقط، وقبل خوض الجولة الأخيرة أمام هولندا.
وعلى امتداد مشاركاته السبع في كأس العالم، تدرجت الأرقام الدفاعية لتونس من هدفين فقط في 1978، مرورا بـ4 أهداف في 1998، و5 في 2002، و6 في 2006، ثم 8 أهداف في 2018، قبل أن يبلغ أسوأ مستوياته في 2026، مقابل أفضل سجل دفاعي له في مونديال 2022 عندما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال البطولة.
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