مونديال 2026... أسرع نسخة تصل إلى حاجز 100 هدف منذ 68 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260621/مونديال-2026-أسرع-نسخة-تصل-إلى-حاجز-100-هدف-منذ-68-عاما-1114561259.html
مونديال 2026... أسرع نسخة تصل إلى حاجز 100 هدف منذ 68 عاما
مونديال 2026... أسرع نسخة تصل إلى حاجز 100 هدف منذ 68 عاما
سبوتنيك عربي
سجلت بطولة كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد المعدل التهديفي، بعدما أصبحت أسرع نسخة تبلغ حاجز 100 هدف منذ مونديال 1958، وذلك بعد مرور 33 مباراة فقط... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T13:13+0000
2026-06-21T13:13+0000
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
المكسيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114393317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a122a609f154c3ecba124de31b11295b.jpg
وجاء الهدف رقم 100 في البطولة بتوقيع الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، خلال فوز منتخب بلاده الكبير على السويد بنتيجة 5-1، حيث أحرز الهدف الرابع لـ"الطواحين"، وفقا لمواقع رياضية. وتُعد هذه المرة الأولى منذ 68 عامًا التي تصل فيها البطولة إلى هذا الرقم التهديفي خلال 33 مباراة فقط. وقالت إيلين وايت، بطلة كأس الأمم الأوروبية 2022 مع منتخب إنجلترا، في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت"، إن المستوى الهجومي المرتفع أصبح سمة واضحة للبطولة الحالية، مشيرة إلى أن مباراة هولندا واليابان، التي وصفتها بالأكثر توازنًا من الناحية التكتيكية حتى الآن، شهدت رغم ذلك تسجيل أربعة أهداف. وتفوقت النسخة الحالية على العديد من النسخ السابقة من حيث سرعة الوصول إلى 100 هدف، إذ احتاج مونديال البرازيل 2014 إلى 36 مباراة للوصول إلى هذا الرقم، وهو العدد نفسه الذي سجلته نسخة 1982، بينما استغرق الأمر 38 مباراة في نسختي الأرجنتين 1978 والولايات المتحدة 1994. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الكرة الرسمية للبطولة "تريوندا" قد تكون أحد العوامل وراء ارتفاع المعدل التهديفي، في ظل الصعوبات التي واجهها عدد من حراس المرمى في التعامل مع مسارها المتغير. وظهر ذلك بوضوح خلال مواجهة فرنسا والسنغال، عندما سجل قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، هدفًا رائعًا من مسافة 30 ياردة، متجاوزًا الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، في واحدة من أجمل لقطات البطولة حتى الآن. وكان هذا الهدف واحدًا من خمسة أهداف سُجلت خلال الجولة الأولى من المباريات من مسافات تجاوزت 22 ياردة، من بينها هدفان أحرزهما السويدي، ياسين عياري، أمام تونس من مسافتي 24.8 و24.3 ياردة على الترتيب.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260620/تعرف-على-أول-مغادري-كأس-العالم-2026-من-دور-المجموعات-1114547666.html
https://sarabic.ae/20260619/قطر-تدخل-قائمة-أكبر-الهزائم-العربية-في-تاريخ-كأس-العالم-1114519182.html
https://sarabic.ae/20260616/السلطات-الأمريكية-مصادرة-نحو-20-مسيرة-في-لوس-أنجلوس-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-1114380864.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114393317_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ebc9e4883f66f673860690dee9b3d757.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك

مونديال 2026... أسرع نسخة تصل إلى حاجز 100 هدف منذ 68 عاما

13:13 GMT 21.06.2026
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© REUTERS Lisi Niesner
تابعنا عبر
سجلت بطولة كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد المعدل التهديفي، بعدما أصبحت أسرع نسخة تبلغ حاجز 100 هدف منذ مونديال 1958، وذلك بعد مرور 33 مباراة فقط على انطلاق المنافسات.
وجاء الهدف رقم 100 في البطولة بتوقيع الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، خلال فوز منتخب بلاده الكبير على السويد بنتيجة 5-1، حيث أحرز الهدف الرابع لـ"الطواحين"، وفقا لمواقع رياضية.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
أمس, 18:54 GMT
وتُعد هذه المرة الأولى منذ 68 عامًا التي تصل فيها البطولة إلى هذا الرقم التهديفي خلال 33 مباراة فقط.
ورغم هذا الإنجاز، لا تزال نسخة كأس العالم 1954 في سويسرا تحتفظ بالرقم القياسي كأسرع بطولة تصل إلى 100 هدف، بعدما احتاجت إلى 20 مباراة فقط، قبل أن تتوج ألمانيا الغربية باللقب آنذاك.
وقالت إيلين وايت، بطلة كأس الأمم الأوروبية 2022 مع منتخب إنجلترا، في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت"، إن المستوى الهجومي المرتفع أصبح سمة واضحة للبطولة الحالية، مشيرة إلى أن مباراة هولندا واليابان، التي وصفتها بالأكثر توازنًا من الناحية التكتيكية حتى الآن، شهدت رغم ذلك تسجيل أربعة أهداف.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
19 يونيو, 15:20 GMT
وتفوقت النسخة الحالية على العديد من النسخ السابقة من حيث سرعة الوصول إلى 100 هدف، إذ احتاج مونديال البرازيل 2014 إلى 36 مباراة للوصول إلى هذا الرقم، وهو العدد نفسه الذي سجلته نسخة 1982، بينما استغرق الأمر 38 مباراة في نسختي الأرجنتين 1978 والولايات المتحدة 1994.
ويبلغ متوسط الأهداف في كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نحو 3.09 هدفًا في المباراة الواحدة، ما يضع البطولة على مسار تخطي حاجز 300 هدف مع استمرار المنافسات.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الكرة الرسمية للبطولة "تريوندا" قد تكون أحد العوامل وراء ارتفاع المعدل التهديفي، في ظل الصعوبات التي واجهها عدد من حراس المرمى في التعامل مع مسارها المتغير.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السلطات الأمريكية: مصادرة نحو 20 مسيرة في لوس أنجلوس خلال كأس العالم لكرة القدم
16 يونيو, 02:40 GMT
وظهر ذلك بوضوح خلال مواجهة فرنسا والسنغال، عندما سجل قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، هدفًا رائعًا من مسافة 30 ياردة، متجاوزًا الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، في واحدة من أجمل لقطات البطولة حتى الآن.
وكان هذا الهدف واحدًا من خمسة أهداف سُجلت خلال الجولة الأولى من المباريات من مسافات تجاوزت 22 ياردة، من بينها هدفان أحرزهما السويدي، ياسين عياري، أمام تونس من مسافتي 24.8 و24.3 ياردة على الترتيب.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала