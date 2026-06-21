https://sarabic.ae/20260621/مونديال-2026-أسرع-نسخة-تصل-إلى-حاجز-100-هدف-منذ-68-عاما-1114561259.html

مونديال 2026... أسرع نسخة تصل إلى حاجز 100 هدف منذ 68 عاما

مونديال 2026... أسرع نسخة تصل إلى حاجز 100 هدف منذ 68 عاما

سبوتنيك عربي

سجلت بطولة كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد المعدل التهديفي، بعدما أصبحت أسرع نسخة تبلغ حاجز 100 هدف منذ مونديال 1958، وذلك بعد مرور 33 مباراة فقط... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T13:13+0000

2026-06-21T13:13+0000

2026-06-21T13:13+0000

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وجاء الهدف رقم 100 في البطولة بتوقيع الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، خلال فوز منتخب بلاده الكبير على السويد بنتيجة 5-1، حيث أحرز الهدف الرابع لـ"الطواحين"، وفقا لمواقع رياضية. وتُعد هذه المرة الأولى منذ 68 عامًا التي تصل فيها البطولة إلى هذا الرقم التهديفي خلال 33 مباراة فقط. وقالت إيلين وايت، بطلة كأس الأمم الأوروبية 2022 مع منتخب إنجلترا، في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت"، إن المستوى الهجومي المرتفع أصبح سمة واضحة للبطولة الحالية، مشيرة إلى أن مباراة هولندا واليابان، التي وصفتها بالأكثر توازنًا من الناحية التكتيكية حتى الآن، شهدت رغم ذلك تسجيل أربعة أهداف. وتفوقت النسخة الحالية على العديد من النسخ السابقة من حيث سرعة الوصول إلى 100 هدف، إذ احتاج مونديال البرازيل 2014 إلى 36 مباراة للوصول إلى هذا الرقم، وهو العدد نفسه الذي سجلته نسخة 1982، بينما استغرق الأمر 38 مباراة في نسختي الأرجنتين 1978 والولايات المتحدة 1994. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الكرة الرسمية للبطولة "تريوندا" قد تكون أحد العوامل وراء ارتفاع المعدل التهديفي، في ظل الصعوبات التي واجهها عدد من حراس المرمى في التعامل مع مسارها المتغير. وظهر ذلك بوضوح خلال مواجهة فرنسا والسنغال، عندما سجل قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، هدفًا رائعًا من مسافة 30 ياردة، متجاوزًا الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، في واحدة من أجمل لقطات البطولة حتى الآن. وكان هذا الهدف واحدًا من خمسة أهداف سُجلت خلال الجولة الأولى من المباريات من مسافات تجاوزت 22 ياردة، من بينها هدفان أحرزهما السويدي، ياسين عياري، أمام تونس من مسافتي 24.8 و24.3 ياردة على الترتيب.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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