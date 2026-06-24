https://sarabic.ae/20260624/الخارجية-الإيرانية-السلام-الحقيقي-لن-يتحقق-إلا-بإنهاء-التدخلات-الأمريكية-1114671737.html

الخارجية الإيرانية: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء التدخلات الأمريكية

الخارجية الإيرانية: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء التدخلات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن السلام الحقيقي في غرب آسيا لن يتحقق إلا بإنهاء التدخلات الأمريكية ووضع حد للاحتلال. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T20:42+0000

2026-06-24T20:42+0000

2026-06-24T20:42+0000

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ونشر بقائي تغريدة جديدة له على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، قال تعليقا على التصريحات المتكررة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضد إيران أن "أحدا لن تنطلي عليه مثل هذه التصريحات".وأضاف بقائي أن "السلام الحقيقي في منطقة غرب آسيا سيظل بعيد المنال ما دامت أمريكا تواصل نهجها القائم على التدخل والعسكرة، وما دام الكيان الاحتلالي الوكيل لها يتمتع بحصانة كاملة تتيح له فرض حروب لا تنتهي على المنطقة، وارتكاب جرائم إبادة جماعية وغيرها من الجرائم البشعة".وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن.وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات، أو إلى المواد النووية الموجودة فيها.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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