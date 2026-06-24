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الخارجية الروسية: السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة
الخارجية الروسية: السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة
سبوتنيك عربي
أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة متجاهلين مصالح الدولة، موضحةً أن... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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قالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "مشكلة دول أوروبا الغربية لا تكمن في سياسيين محددين، ولكن في نظام الحكم نفسه".تعتقد ماريا زاخاروفا أن السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة وحملات انتخابية ناجحة، بينما تنحسر قضايا مستقبل الدولة ومصالح المواطنين في الخلفية.وفي وقت سابق، صرّحت ماريا زاخاروفا أن القيادة الأوروبية الموحدة قد تجاوزت ألمانيا النازية بمستوى كراهيتها لروسيا.وأكدت أن روسيا تواجه اليوم تقريبًا الخصم نفسه الذي واجهته خلال الحرب الوطنية العظمى.زاخاروفا: اليورانيوم المخصص لأوكرانيا قد يصل إلى مصنع في دولة ثالثة
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-السعي-لمساواة-ألمانيا-النازية-بالاتحاد-السوفياتي-أمر-غير-مقبول-1114583528.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة
أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة متجاهلين مصالح الدولة، موضحةً أن مشكلة دول أوروبا الغربية تمكن في نظام الحكم.
قالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "مشكلة دول أوروبا الغربية لا تكمن في سياسيين محددين، ولكن في نظام الحكم نفسه".
وأضافت: "يتغير رؤساء الدول في كثير من الأحيان وليس لديهم الوقت للمشاركة في التنمية الطويلة الأجل لبلدانهم، رؤساء دول أوروبا الغربية يتغيرون أكثر من القطط على الطريق السريع. ما هي المصالح التي يمكن تحقيقها في غضون شهرين من كونها على رأس الدولة? فقط مصالح مجموعة ضيقة جدا من الناس".
تعتقد ماريا زاخاروفا أن السياسة الحديثة في الغرب تتحول بشكل متزايد إلى صراعات على السلطة وحملات انتخابية ناجحة، بينما تنحسر قضايا مستقبل الدولة ومصالح المواطنين في الخلفية.
وفي وقت سابق، صرّحت ماريا زاخاروفا أن القيادة الأوروبية الموحدة قد تجاوزت ألمانيا النازية بمستوى كراهيتها لروسيا.
وأكدت أن روسيا تواجه اليوم تقريبًا الخصم نفسه الذي واجهته خلال الحرب الوطنية العظمى.