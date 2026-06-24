https://sarabic.ae/20260624/زاخاروفا-اليورانيوم-المخصص-لأوكرانيا-قد-يصل-إلى-مصنع-في-دولة-ثالثة-1114643841.html
زاخاروفا: اليورانيوم المخصص لأوكرانيا قد يصل إلى مصنع في دولة ثالثة
زاخاروفا: اليورانيوم المخصص لأوكرانيا قد يصل إلى مصنع في دولة ثالثة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اليورانيوم المعتزم تزويد أوكرانيا به في إطار الاتفاق البريطاني الأوكراني قد يصل... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T03:09+0000
2026-06-24T03:09+0000
2026-06-24T03:09+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة سبوتنيك: "نفترض أن اليورانيوم سيتم تصديره ماديًا ليس إلى أوكرانيا، بل إلى أحد مصانع إنتاج الوقود النووي، وعلى الأرجح إلى شركة وستينغهاوس، في دولة ثالثة".وأضافت أن هذا السيناريو يعكس، من وجهة النظر الروسية، التعقيدات اللوجستية والأمنية المرتبطة بنقل المواد النووية إلى أوكرانيا في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن عمليات إنتاج الوقود النووي قد تتم خارج الأراضي الأوكرانية قبل توريده إلى المحطات النووية.وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر أن شركة تخصيب اليورانيوم "يورينكو"، بدعم من الحكومة البريطانية، ستزود شركة "إنيرغواتوم" الأوكرانية بيورانيوم مخصب لضمان استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية الأوكرانية لمدة عامين، بقيمة إجمالية تبلغ 280 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260227/خبير-خطط-بريطانيا-وفرنسا-لنقل-أسلحة-نووية-إلى-أوكرانيا-تؤكد-هزيمة-كييف-وعجزها--1110819588.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
زاخاروفا: اليورانيوم المخصص لأوكرانيا قد يصل إلى مصنع في دولة ثالثة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اليورانيوم المعتزم تزويد أوكرانيا به في إطار الاتفاق البريطاني الأوكراني قد يصل فعليًا إلى مصنع في دولة ثالثة، وليس إلى الأراضي الأوكرانية بشكل مباشر.
وقالت زاخاروفا لوكالة سبوتنيك: "نفترض أن اليورانيوم سيتم تصديره ماديًا ليس إلى أوكرانيا، بل إلى أحد مصانع إنتاج الوقود النووي، وعلى الأرجح إلى شركة وستينغهاوس، في دولة ثالثة".
وأضافت أن هذا السيناريو يعكس، من وجهة النظر الروسية، التعقيدات اللوجستية والأمنية المرتبطة بنقل المواد النووية إلى أوكرانيا في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن عمليات إنتاج الوقود النووي
قد تتم خارج الأراضي الأوكرانية قبل توريده إلى المحطات النووية.
وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر أن شركة تخصيب اليورانيوم "يورينكو"، بدعم من الحكومة البريطانية، ستزود شركة "إنيرغواتوم" الأوكرانية بيورانيوم مخصب لضمان استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية الأوكرانية لمدة عامين، بقيمة إجمالية تبلغ 280 مليون دولار.