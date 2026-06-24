https://sarabic.ae/20260624/تراجع-الاحتياطي-الاستراتيجي-النفطي-في-الولايات-المتحدة-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-1983-1114667643.html

تراجع الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 1983

تراجع الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 1983

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ حزيران/ يونيو 1983 مسجلًا 331.2 مليون... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T16:46+0000

2026-06-24T16:46+0000

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وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية: "تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي، بنهاية الأسبوع المنتهي في 19 يونيو بمقدار 9.06 مليون برميل، ليصل إلى 331.191 مليون برميل، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ يونيو 1983".إلى ذلك، ذكر التقرير الأسبوعي أنه "انخفضت المخزونات التجارية للنفط الخام في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) بنهاية الأسبوع المنتهي في 19 يونيو الجاري بمقدار 6.1 مليون برميل، أو ما يعادل 1.5%، لتصل إلى 412.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي".وفي سياق متصل أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 13 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 13.819 مليون برميل يوميًا.وخلال عامين ونصف العام، أُعيد إلى الاحتياطي أقل من 70 مليون برميل فقط، ولا يزال مستواه الحالي أقل بنحو 40% مقارنة بمستواه في أيلول/سبتمبر 2021، عندما بلغ 620 مليون برميل.وفي آذار/مارس الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ثم تعويضه لاحقاً بإضافة 200 مليون برميل خلال العام التالي.

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