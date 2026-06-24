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"روسكوسموس" تؤكد ضرورة إنشاء مجلس للفضاء لدول "بريكس"
"روسكوسموس" تؤكد ضرورة إنشاء مجلس للفضاء لدول "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرّح نائب المدير العام لبرامج رحلات الفضاء البشرية في "روسكوسموس" سيرغي كريكاليف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى ضرورة إنشاء مجلس فضاء لدول "بريكس" للإشراف على... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T18:22+0000
2026-06-24T18:22+0000
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روسيا
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ونقل المكتب الإعلامي للوكالة الحكومية عن كريكاليف قوله: "إن تنفيذ أي مبادرات جديدة ومشاريع كبرى يتطلب إنشاء آلية فعّالة للتفاعل. ونعتقد أنه من المهم مواصلة العمل على الإسراع بإنشاء مجلس الفضاء لدول بريكس كآلية لتحقيق ذلك".وجاء تصريح نائب المدير العام خلال اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء التابعة لدول "بريكس" في بنغالور، بالهند.وأضاف أنه، بالنظر لتزايد عدد أعضاء مجموعة بريكس، ينبغي أن يشمل دور المجلس تبادل الآراء حول الوضع الراهن واتجاهات تطوير الأنشطة الفضائية، مع مراعاة جوانبها الدولية.إلى جانب ذلك، أعلنت روسيا عن مسودة بيان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية، مؤكدةً بشكل خاص التزام المشاركين في الاجتماع باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

"روسكوسموس" تؤكد ضرورة إنشاء مجلس للفضاء لدول "بريكس"

18:22 GMT 24.06.2026
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صرّح نائب المدير العام لبرامج رحلات الفضاء البشرية في "روسكوسموس" سيرغي كريكاليف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترى ضرورة إنشاء مجلس فضاء لدول "بريكس" للإشراف على المشاريع الجارية ومناقشة المشاريع الجديدة.
ونقل المكتب الإعلامي للوكالة الحكومية عن كريكاليف قوله: "إن تنفيذ أي مبادرات جديدة ومشاريع كبرى يتطلب إنشاء آلية فعّالة للتفاعل. ونعتقد أنه من المهم مواصلة العمل على الإسراع بإنشاء مجلس الفضاء لدول بريكس كآلية لتحقيق ذلك".
وجاء تصريح نائب المدير العام خلال اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء التابعة لدول "بريكس" في بنغالور، بالهند.
وأشار نائب رئيس وكالة "روسكوسموس" إلى أن مسؤوليات المجلس ستشمل الإشراف على تنفيذ المشاريع المشتركة القائمة، بالإضافة إلى مراجعة المقترحات واتخاذ القرارات بشأن إنشاء مشاريع جديدة واعدة بمختلف مجالات الأنشطة الفضائية.
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وأضاف أنه، بالنظر لتزايد عدد أعضاء مجموعة بريكس، ينبغي أن يشمل دور المجلس تبادل الآراء حول الوضع الراهن واتجاهات تطوير الأنشطة الفضائية، مع مراعاة جوانبها الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي أن إنشاء مجلس فضائي ضمن مجموعة بريكس سيتيح تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتقنية، وتحسين التنظيم القانوني للأنشطة الفضائية، وضمان حمايتها من مختلف التحديات والتهديدات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.

إلى جانب ذلك، أعلنت روسيا عن مسودة بيان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية، مؤكدةً بشكل خاص التزام المشاركين في الاجتماع باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.
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