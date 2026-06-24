https://sarabic.ae/20260624/زايد-الإمارات-تطلق-متحدثا-رقميا-لإعادة-رسم-ملامح-التواصل-الحكومي-1114659427.html
"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي
"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي
سبوتنيك عربي
أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المتحدث الرقمي "زايد"، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T12:38+0000
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وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يشكّل "زايد" أنموذجًا جديدًا للتواصل الحكومي يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وسهل الوصول، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز التواصل مع مختلف شرائح الجمهور، خاصة الأجيال الشابة الأكثر تفاعلًا مع التقنيات الحديثة.وأضافت: "إطلاق المتحدث الرقمي "زايد" يجسّد التزام المكتب بتبني التقنيات التحويلية وتطوير أساليب التواصل المؤسسي، بما يسهم في بناء تفاعل أكثر عمقًا وتأثيرًا مع الجمهور، ويعزز من قدرة المؤسسات على مواكبة متطلبات المستقبل".ويأتي إطلاق "زايد"، في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية واقتصادات المستقبل، ما يعزز حضورها بين الدول الأكثر تقدمًا في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات الحوكمة والتعليم والبحث العلمي والقطاعات الإستراتيجية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, مهارات التواصل, الحكومة الإماراتية, أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مهارات التواصل, الحكومة الإماراتية, أخبار الذكاء الاصطناعي
"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي
12:38 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 12:39 GMT 24.06.2026)
أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المتحدث الرقمي "زايد"، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي والتعريف بمبادرات المكتب وأولوياته الإستراتيجية وأنشطته الدولية عبر منصة رقمية مبتكرة.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يشكّل "زايد" أنموذجًا جديدًا للتواصل الحكومي يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وسهل الوصول، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز التواصل مع مختلف شرائح الجمهور، خاصة الأجيال الشابة الأكثر تفاعلًا مع التقنيات الحديثة.
وتسعى المبادرة إلى بناء منصة ذكية وديناميكية تتيح للجمهور الاطّلاع على أعمال ومشروعات مكتب الشؤون الدولية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى محتوى المكتب ورسائله، وفتح آفاق جديدة للتفاعل مع المجتمع محليًا ودوليًا.
وأكدت رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة مريم بنت محمد المهيري، أن "مسيرة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية إستراتيجية أرستها القيادة الرشيدة، تقوم على توظيف الابتكار كأداة لتمكين المجتمعات وتعزيز التواصل الإنساني إلى جانب دوره في دفع عجلة التقدم التكنولوجي".
وأضافت: "إطلاق المتحدث الرقمي "زايد" يجسّد التزام المكتب بتبني التقنيات التحويلية وتطوير أساليب التواصل المؤسسي، بما يسهم في بناء تفاعل أكثر عمقًا وتأثيرًا مع الجمهور، ويعزز من قدرة المؤسسات على مواكبة متطلبات المستقبل".
وتنسجم المبادرة مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزًا عالميًا رائدًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وخدمات المستقبل، كما تعكس نهج الإمارات القائم على جعل الابتكار محورًا أساسيًا في تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية.
ويأتي إطلاق "زايد"، في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية واقتصادات المستقبل، ما يعزز حضورها بين الدول الأكثر تقدمًا في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات الحوكمة والتعليم والبحث العلمي والقطاعات الإستراتيجية.