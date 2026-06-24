"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي

عربي
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/زايد-الإمارات-تطلق-متحدثا-رقميا-لإعادة-رسم-ملامح-التواصل-الحكومي-1114659427.html
"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي
"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي
سبوتنيك عربي
أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المتحدث الرقمي "زايد"، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T12:38+0000
2026-06-24T12:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مهارات التواصل
الحكومة الإماراتية
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_c9a60246b1f761922fbfae1e1bdca523.jpg
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يشكّل "زايد" أنموذجًا جديدًا للتواصل الحكومي يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وسهل الوصول، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز التواصل مع مختلف شرائح الجمهور، خاصة الأجيال الشابة الأكثر تفاعلًا مع التقنيات الحديثة.وأضافت: "إطلاق المتحدث الرقمي "زايد" يجسّد التزام المكتب بتبني التقنيات التحويلية وتطوير أساليب التواصل المؤسسي، بما يسهم في بناء تفاعل أكثر عمقًا وتأثيرًا مع الجمهور، ويعزز من قدرة المؤسسات على مواكبة متطلبات المستقبل".ويأتي إطلاق "زايد"، في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية واقتصادات المستقبل، ما يعزز حضورها بين الدول الأكثر تقدمًا في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات الحوكمة والتعليم والبحث العلمي والقطاعات الإستراتيجية.
https://sarabic.ae/20260512/أهم-5-مشروعات-طاقة-رياح-في-الإمارات-ما-أبرز-مواقعها-وقدراتها؟-1113343561.html
https://sarabic.ae/20260610/ماكرون-يوجه-دعوة-لقادة-مصر-والسعودية-وقطر-والإمارات-للمشاركة-في-قمة-مجموعة-السبع-1114243646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_39:0:955:687_1920x0_80_0_0_20917e289477ffd53c193e37ba9f0bc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مهارات التواصل, الحكومة الإماراتية, أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مهارات التواصل, الحكومة الإماراتية, أخبار الذكاء الاصطناعي

"زايد".. الإمارات تطلق متحدثا رقميا لإعادة رسم ملامح التواصل الحكومي

12:38 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 12:39 GMT 24.06.2026)
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Photo / Unsplash/ Nick Fewings
تابعنا عبر
أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المتحدث الرقمي "زايد"، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي والتعريف بمبادرات المكتب وأولوياته الإستراتيجية وأنشطته الدولية عبر منصة رقمية مبتكرة.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يشكّل "زايد" أنموذجًا جديدًا للتواصل الحكومي يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وسهل الوصول، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز التواصل مع مختلف شرائح الجمهور، خاصة الأجيال الشابة الأكثر تفاعلًا مع التقنيات الحديثة.

وتسعى المبادرة إلى بناء منصة ذكية وديناميكية تتيح للجمهور الاطّلاع على أعمال ومشروعات مكتب الشؤون الدولية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى محتوى المكتب ورسائله، وفتح آفاق جديدة للتفاعل مع المجتمع محليًا ودوليًا.

طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
أهم 5 مشروعات طاقة رياح في الإمارات... ما أبرز مواقعها وقدراتها؟
12 مايو, 08:45 GMT

وأكدت رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة مريم بنت محمد المهيري، أن "مسيرة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية إستراتيجية أرستها القيادة الرشيدة، تقوم على توظيف الابتكار كأداة لتمكين المجتمعات وتعزيز التواصل الإنساني إلى جانب دوره في دفع عجلة التقدم التكنولوجي".

وأضافت: "إطلاق المتحدث الرقمي "زايد" يجسّد التزام المكتب بتبني التقنيات التحويلية وتطوير أساليب التواصل المؤسسي، بما يسهم في بناء تفاعل أكثر عمقًا وتأثيرًا مع الجمهور، ويعزز من قدرة المؤسسات على مواكبة متطلبات المستقبل".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع
10 يونيو, 20:53 GMT

وتنسجم المبادرة مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزًا عالميًا رائدًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وخدمات المستقبل، كما تعكس نهج الإمارات القائم على جعل الابتكار محورًا أساسيًا في تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية.

ويأتي إطلاق "زايد"، في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية واقتصادات المستقبل، ما يعزز حضورها بين الدول الأكثر تقدمًا في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات الحوكمة والتعليم والبحث العلمي والقطاعات الإستراتيجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала