https://sarabic.ae/20260624/زلزال-بقوة-71-درجة-يضرب-فنزويلا-وتحذير-من-تسونامي-1114673168.html
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا وتحذير من تسونامي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا وتحذير من تسونامي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، بأن زلزالاً بلغت قوته 7.1 درجة ضرب فنزويلا، مع وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي). 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T22:47+0000
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وبحسب بيانات البوابة الإلكترونية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم رصد الزلزال على بعد 28 كيلومتراً من بلدة مونتالبان في فنزويلا.وأظهرت التقديرات الأولية أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، قبل أن يتم تحديث البيانات لاحقاً لتشير إلى أن العمق بلغ 13 كيلومتراً.وتم تسجيل الزلزال عند الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، على بعد 56 كيلومتراً من مدينة فالنسيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.6 مليون نسمة.ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية محتملة، في حين أصدر مركز التحذير من التسونامي التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيراً من احتمال حدوث موجات تسونامي.يُذكر أن فنزويلا لا تشهد عادة زلازل قوية، وكان آخر زلزال مدمر قد وقع في يوليو/تموز 1997 وأدى إلى مقتل 73 شخصاً في ولاية سوكري شرقي البلاد، فيما لقي نحو 300 شخص حتفهم وأصيب 2000 آخرون جراء زلزال ضرب كاراكاس في يوليو/تموز 1967.
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فنزويلا, زلزال, العالم
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا وتحذير من تسونامي
22:47 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 23:03 GMT 24.06.2026)
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، بأن زلزالاً بلغت قوته 7.1 درجة ضرب فنزويلا، مع وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وبحسب بيانات البوابة الإلكترونية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم رصد الزلزال على بعد 28 كيلومتراً من بلدة مونتالبان في فنزويلا.
وأظهرت التقديرات الأولية أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، قبل أن يتم تحديث البيانات لاحقاً لتشير إلى أن العمق بلغ 13 كيلومتراً.
وتم تسجيل الزلزال عند الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، على بعد 56 كيلومتراً من مدينة فالنسيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.6 مليون نسمة.
ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية محتملة، في حين أصدر مركز التحذير من التسونامي التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيراً من احتمال حدوث موجات تسونامي.
يُذكر أن فنزويلا لا تشهد عادة زلازل قوية
، وكان آخر زلزال مدمر قد وقع في يوليو/تموز 1997 وأدى إلى مقتل 73 شخصاً في ولاية سوكري شرقي البلاد، فيما لقي نحو 300 شخص حتفهم وأصيب 2000 آخرون جراء زلزال ضرب كاراكاس في يوليو/تموز 1967.