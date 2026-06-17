https://sarabic.ae/20260617/قتيل-وعشرات-الجرحى-جراء-زلزال-بقوة-67-درجات-ضرب-إندونيسيا-1114419933.html
قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب إندونيسيا
قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب إندونيسيا
سبوتنيك عربي
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب أجزاء من إندونيسيا، صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن السلطات المحلية. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T03:36+0000
2026-06-17T03:36+0000
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وأفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، بأن الزلزال وقع في الساعة 11:27 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:27 بتوقيت غرينتش)، وبلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر.وضرب الزلزال أجزاء من جزيرة سولاويسي وسط البلاد، متسببًا في أضرار وإصابات، فيما باشرت فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات تقييم الخسائر وتقديم المساعدات للمتضررين.ولم تستبعد السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات البحث والحصر في المناطق المتأثرة بالزلزال.
https://sarabic.ae/20260414/إندونيسيا-تعتزم-استيراد-النفط-والغاز-الروسي-وسط-اضطرابات-السوق-العالمية-1112552636.html
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أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم
أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم
قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب إندونيسيا
03:36 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 04:30 GMT 17.06.2026)
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب أجزاء من إندونيسيا، صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن السلطات المحلية.
وأفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، بأن الزلزال وقع في الساعة 11:27 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:27 بتوقيت غرينتش)، وبلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر.
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 42 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بالو
، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما تسبب في شعور سكان مناطق واسعة بالهزة الأرضية.
وضرب الزلزال أجزاء من جزيرة سولاويسي وسط البلاد، متسببًا في أضرار وإصابات، فيما باشرت فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات تقييم الخسائر وتقديم المساعدات للمتضررين.
ولم تستبعد السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات البحث والحصر في المناطق المتأثرة بالزلزال.