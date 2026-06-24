شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/شركة-عربية-توقع-اتفاقا-للاستثمار-في-مشروع-بيئي-استراتيجي-في-روسيا-1114666505.html
شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا
شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا
سبوتنيك عربي
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعت شركة "بيترو أويل آند غاز تريدرز" ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T15:48+0000
2026-06-24T15:48+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
استثمار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/18/1114666317_0:170:1136:808_1920x0_80_0_0_202e76a1afd00fbdb5a1eaa9b2f69b10.jpg
وجاءت هذه الخطوة بدعم من إدارة الرئيس الروسي كأحد مخرجات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، الذي يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ عدد كبير ومتنوع من المشاريع الاسترتيجية.وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للجهود المشتركة والرؤية الثاقبة لجميع الأطراف، وتعكس الالتزام الراسخ بتطوير البنية التحتية البيئية في المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء منشآت حديثة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام".ولفت الهلالي إلى أن "هذا المشروع الفريد من نوعه من حيث التقنيات الحديثة سيلقى رواجا كبيرا، وقد ينفذ في دول أخرى نظرا إلى الحاجة الكبيرة في معظم دول العالم لإنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية الصديقة للبيئة".من جانبهم، أعرب المسؤولون الروس عن ترحيبهم بهذا الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح المشروع الذي يعد إضافة مهمة لخطة التنمية الإقليمية.وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سيرغي نوفاك نائب رئيس الإدارة، ورئيس مصلحة إدارة الممتلكات في مدينة ليرمونتوف في إقليم ستافروبول، والمديرة العامة لشركة "كوزموهولدينغ" المحدودة المسؤولية، ومديرة المؤسسة الحكومية الموحدة "إس كيه كرايتيبلوانيرغو" فيكتوريا فياتشيسلافوفنا غولوفانوفا، إلى جانب عدد من المسؤولين وضيوف الشرف.
https://sarabic.ae/20260610/وكالة-سبوتنيك-ومركز-تريندز-يوقعان-اتفاقية-شراكة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1114227030.html
https://sarabic.ae/20260606/رئيس-روسنفط-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-القطب-الشمالي-بديل-لوجستي-موثوق-في-ظل-أزمة-هرمز-1114111141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/18/1114666317_0:63:1136:914_1920x0_80_0_0_a94a8d81252a28ca30611469a3e65cb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, استثمار, حصري
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, استثمار, حصري

شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا

15:48 GMT 24.06.2026
© Sputnikشركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا
شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعت شركة "بيترو أويل آند غاز تريدرز" ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، الدكتور سامي الهلالي، مذكرة تفاهم للاستثمار في مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في مدينة ليرمونتوف في إقليم ستافروبول في منطقة القوقاز الروسية.
وجاءت هذه الخطوة بدعم من إدارة الرئيس الروسي كأحد مخرجات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، الذي يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ عدد كبير ومتنوع من المشاريع الاسترتيجية.
ودعا الرئيس بوتين خلال المنتدى إلى استقطاب ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية المناطق والأقاليم الروسية.
وكالة سبوتنيك ومركز تريندز يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
وكالة "سبوتنيك" ومركز "تريندز" يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
10 يونيو, 10:41 GMT
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للجهود المشتركة والرؤية الثاقبة لجميع الأطراف، وتعكس الالتزام الراسخ بتطوير البنية التحتية البيئية في المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء منشآت حديثة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام".

وأكد الدكتور سامي الهلالي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستثمار يمثل نقلة نوعية في أنشطة الشركة"، مشيرًا إلى أن "المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركة والجهات المعنية في إقليم ستافروبول".

ولفت الهلالي إلى أن "هذا المشروع الفريد من نوعه من حيث التقنيات الحديثة سيلقى رواجا كبيرا، وقد ينفذ في دول أخرى نظرا إلى الحاجة الكبيرة في معظم دول العالم لإنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية الصديقة للبيئة".
السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز
6 يونيو, 08:42 GMT
من جانبهم، أعرب المسؤولون الروس عن ترحيبهم بهذا الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح المشروع الذي يعد إضافة مهمة لخطة التنمية الإقليمية.
وتتطلع شركة "بيترو أويل آند غاز تريدرز" إلى البدء في تنفيذ مراحل المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية والتقنية العالمية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سيرغي نوفاك نائب رئيس الإدارة، ورئيس مصلحة إدارة الممتلكات في مدينة ليرمونتوف في إقليم ستافروبول، والمديرة العامة لشركة "كوزموهولدينغ" المحدودة المسؤولية، ومديرة المؤسسة الحكومية الموحدة "إس كيه كرايتيبلوانيرغو" فيكتوريا فياتشيسلافوفنا غولوفانوفا، إلى جانب عدد من المسؤولين وضيوف الشرف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала