https://sarabic.ae/20260624/شركة-عربية-توقع-اتفاقا-للاستثمار-في-مشروع-بيئي-استراتيجي-في-روسيا-1114666505.html
شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا
شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا
سبوتنيك عربي
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعت شركة "بيترو أويل آند غاز تريدرز" ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T15:48+0000
2026-06-24T15:48+0000
2026-06-24T15:48+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
استثمار
حصري
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وجاءت هذه الخطوة بدعم من إدارة الرئيس الروسي كأحد مخرجات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، الذي يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ عدد كبير ومتنوع من المشاريع الاسترتيجية.وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للجهود المشتركة والرؤية الثاقبة لجميع الأطراف، وتعكس الالتزام الراسخ بتطوير البنية التحتية البيئية في المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء منشآت حديثة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام".ولفت الهلالي إلى أن "هذا المشروع الفريد من نوعه من حيث التقنيات الحديثة سيلقى رواجا كبيرا، وقد ينفذ في دول أخرى نظرا إلى الحاجة الكبيرة في معظم دول العالم لإنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية الصديقة للبيئة".من جانبهم، أعرب المسؤولون الروس عن ترحيبهم بهذا الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح المشروع الذي يعد إضافة مهمة لخطة التنمية الإقليمية.وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سيرغي نوفاك نائب رئيس الإدارة، ورئيس مصلحة إدارة الممتلكات في مدينة ليرمونتوف في إقليم ستافروبول، والمديرة العامة لشركة "كوزموهولدينغ" المحدودة المسؤولية، ومديرة المؤسسة الحكومية الموحدة "إس كيه كرايتيبلوانيرغو" فيكتوريا فياتشيسلافوفنا غولوفانوفا، إلى جانب عدد من المسؤولين وضيوف الشرف.
https://sarabic.ae/20260610/وكالة-سبوتنيك-ومركز-تريندز-يوقعان-اتفاقية-شراكة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1114227030.html
https://sarabic.ae/20260606/رئيس-روسنفط-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-القطب-الشمالي-بديل-لوجستي-موثوق-في-ظل-أزمة-هرمز-1114111141.html
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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, استثمار, حصري
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, استثمار, حصري
شركة عربية توقع اتفاقا للاستثمار في مشروع بيئي استراتيجي في روسيا
حصري
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعت شركة "بيترو أويل آند غاز تريدرز" ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، الدكتور سامي الهلالي، مذكرة تفاهم للاستثمار في مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في مدينة ليرمونتوف في إقليم ستافروبول في منطقة القوقاز الروسية.
وجاءت هذه الخطوة بدعم من إدارة الرئيس الروسي كأحد مخرجات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، الذي يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ عدد كبير ومتنوع من المشاريع الاسترتيجية.
ودعا الرئيس بوتين خلال المنتدى إلى استقطاب ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية المناطق والأقاليم الروسية.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للجهود المشتركة والرؤية الثاقبة لجميع الأطراف، وتعكس الالتزام الراسخ بتطوير البنية التحتية البيئية في المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء منشآت حديثة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام".
وأكد الدكتور سامي الهلالي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستثمار يمثل نقلة نوعية في أنشطة الشركة"، مشيرًا إلى أن "المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركة والجهات المعنية في إقليم ستافروبول".
ولفت الهلالي إلى أن "هذا المشروع الفريد من نوعه من حيث التقنيات الحديثة سيلقى رواجا كبيرا، وقد ينفذ في دول أخرى نظرا إلى الحاجة الكبيرة في معظم دول العالم لإنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية الصديقة للبيئة".
من جانبهم، أعرب المسؤولون الروس عن ترحيبهم بهذا الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح المشروع الذي يعد إضافة مهمة لخطة التنمية الإقليمية.
وتتطلع شركة "بيترو أويل آند غاز تريدرز" إلى البدء في تنفيذ مراحل المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية والتقنية العالمية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سيرغي نوفاك نائب رئيس الإدارة، ورئيس مصلحة إدارة الممتلكات في مدينة ليرمونتوف في إقليم ستافروبول، والمديرة العامة لشركة "كوزموهولدينغ" المحدودة المسؤولية، ومديرة المؤسسة الحكومية الموحدة "إس كيه كرايتيبلوانيرغو" فيكتوريا فياتشيسلافوفنا غولوفانوفا، إلى جانب عدد من المسؤولين وضيوف الشرف.