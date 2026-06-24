https://sarabic.ae/20260624/مستشار-المجلس-السياسي-بصنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-مصير-الهدنة-بعد-اشتعال-الجبهات-1114668858.html

مستشار المجلس السياسي بصنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" مصير الهدنة بعد اشتعال الجبهات

مستشار المجلس السياسي بصنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" مصير الهدنة بعد اشتعال الجبهات

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور عبد العزيز الترب، مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء باليمن، أن عودة الاشتباكات في جبهات القتال هي رسالة شديدة اللهجة إلى ما أسماها "دول... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T17:34+0000

2026-06-24T17:34+0000

2026-06-24T17:46+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إن السيد عبد الملك الحوثي، قائد الثورة، أشار في خطاباته إلى أن الشعب اليمني الصامد لا يقبل بتمديد الهدنة وحالة اللا سلم واللا حرب".وتابع الترب: "الكرة بمرمى السعودية، وعليها سرعة ترك اليمن لليمنيين إن أرادوا استقرارًا وسلامًا في المنطقة، وما لم يكن هذا فإننا قادرون على انتزاع حقوقنا بكل السبل المتاحة. القانون الدولي يعطينا الحق في طرد المحتل من الأراضي والجزر اليمنية، ولكل بداية نهاية، وللصبر حدود، ونحن اليوم أكثر قوة وجاهزية مما كنا عليه في بداية العدوان والحصار".وأشار إلى أن "القيادة الثورية والسياسية تستعد لدراسة كل الاحتمالات، ومنها تشكيل الحكومة خلفًا لحكومة دولة الشهيد أحمد غالب الرهوي، الذي استشهد في عملية إجرامية استهدفته وعددًا من أعضاء حكومته في أغسطس/آب 2025"، وفق تعبيره. وأضاف: "نعم نعيش أزمة اقتصادية، ولكننا أكثر استقرارًا من المحافظات الجنوبية والشرقية، وبمزيد من التلاحم والإصرار سوف نفاجئ الجميع، ولن نقبل سوى بحوار وطني شامل ومسؤول لا يُستثنى منه أحد".وقبل أيام، قُتل وأصيب 25 شخصًا، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز والحديدة الساحليتين.وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك" بأن مواجهات دارت بين قوات اللواء 17 مشاة في الجيش اليمني ومجموعة من مقاتلي "أنصار الله" في محافظة تعز، إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهة المبهاء بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.وأضاف أن "اللواء 17 مشاة تمكن من صد هجوم "أنصار الله"، إثر مواجهات استمرت أكثر من ساعة، قُتل خلالها ضابط برتبة ملازم وأصيب 4 جنود، في حين سقط قتيلان و6 جرحى في صفوف الجماعة".وعلى الصعيد الميداني أيضًا، ولكن في محافظة الحديدة المجاورة، قُتل قيادي ميداني في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة اليمنية واثنان من جنوده، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" جنوبي المحافظة الساحلية.وأفاد مصدر في القوات اليمنية المشتركة لـ"سبوتنيك" بأن مجموعة من "أنصار الله" نفذت محاولة تقدم صوب مرتفعات على خطوط التماس مع اللواء 13 مشاة التابع للفرقة الأولى مشاة في جبهة حَيْس جنوب شرقي مدينة الحديدة.وتأتي المواجهات في محافظتي تعز والحديدة غداة قتال مماثل بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في محافظة الضالع، أوقع 5 قتلى، بينهم جنديان، و7 جرحى.ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.

https://sarabic.ae/20260620/اليمن-25-قتيلا-وجريحا-في-مواجهات-بين-الجيش-وأنصار-الله-جنوب-وغربي-البلاد-1114547278.html

https://sarabic.ae/20260624/احتجاجات-جنوبي-اليمن-بسبب-انقطاع-مياه-الشرب-وتردي-الخدمات-1114663934.html

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حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, العالم العربي