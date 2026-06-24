https://sarabic.ae/20260624/نائب-كتلة-حزب-الله-البرلمانية-المشكلة-في-كيفية-الدفاع-عن-لبنان-لا-في-السلاح-1114654592.html

نائب كتلة "حزب الله" البرلمانية: المشكلة في كيفية الدفاع عن لبنان لا في السلاح

نائب كتلة "حزب الله" البرلمانية: المشكلة في كيفية الدفاع عن لبنان لا في السلاح

سبوتنيك عربي

رأى النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، رائد برو، أن "المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وطبيعة نشأتها ومسار انطلاقتها أفقداها الزخم، ولا سيما في ظل افتقارها... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T10:22+0000

2026-06-24T10:22+0000

2026-06-24T11:26+0000

أخبار حزب الله

لبنان

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efd92d3b3c341ee8213ff22b6ff6e9e0.jpg

واعتبر أن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران زادت هذه المفاوضات فراغا، وأن اتفاق سويسرا حسم كل شيء في ما يتعلق بمبدأ وقف إطلاق النار وحتمية انسحاب إسرائيل من لبنان".وأشار إلى أن "من الأجدى الاستفادة من عناصر القوة والدعم المتاحة في ظل ما يخوضه لبنان من حرب كبرى، مع ضرورة الاعتراف بوجود الرأي الآخر في لبنان، واعتبار كل من يساعده على وقف الاعتداءات واستعادة أراضيه صديقا، بما يمنع أي التباس في هذا الإطار".وشدد برو على أن "سلاح حزب الله هو نتيجة للتهديدات والاعتداءات، وأن مقاربة طاولة الحوار يجب أن تنطلق من حماية لبنان وتمكينه، لا من اعتبار أن السلاح أصل المشكلة"، ورأى أن "النقاش ينبغي أن يتمحور حول كيفية الدفاع عن لبنان وليس حول السلاح بل معه، ضمن آليات تحترم مقتضيات السيادة اللبنانية".كما أكد رفضه مبدأ الإذعان للشروط الإسرائيلية أو اعتماد معادلة "خطوة مقابل خطوة"، وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار جاء نتيجة المفاوضات، بهدف منع فرض تنازلات لبنانية لصالح إسرائيل".وحول تشكيل "خلية ثلاثية" لتثبيت هدنة لبنان، أكد النائب في البرلمان اللبناني أنها "جاءت نتيجة إصرار إيران على مسألة التطبيق وضبط أداء نتنياهو، مع الحاجة إلى آلية واضحة لضبط الاتفاق وضمان الانسحاب الإسرائيلي دون قيد أو شرط وفق جدول زمني محدد، مع رفض فكرة المناطق التجريبية وفق المنطق الإسرائيلي".وأضاف أن "الطرح القائم حاليا يتمثل في وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مقابل انتشار الجيش اللبناني وصولا إلى جنوب نهر الليطاني".وأكد أن "إيران ستكون إلى جانب لبنان في إعادة الإعمار، وأن الدبلوماسية الذكية تشكل جزءا من جولات الحرب، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث عن مخرج سياسي لنتنياهو يخفف عنه تبعات الانسحاب من لبنان، بذريعة إشغال الحزب بعدو آخر"، وشدد على أن "لا خوف لدى حزب الله من دخول فصائل سورية إلى لبنان".كما أشار إلى "وجود تبادل للرسائل مع قصر بعبدا عبر جهات حريصة على استمرار التواصل"، واعتبر أن "الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان قد تشكل مدخلا لمعالجة تداعيات القرار العبثي الذي اتخذته الدولة اللبنانية في ما يتعلق بالسفير الإيراني". وفي ما يخص الحديث عن تغيير الحكومة، أكد أن "ذلك حق دستوري، إلا أن لا قرار في هذا الاتجاه حتى الآن".بين الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي.. هل تنسحب إسرائيل من جنوبي لبنان؟"حزب الله": إسرائيل ارتكبت "انتهاكا صارخا" لوقف إطلاق النار باستهداف مدنيين في النبطية

https://sarabic.ae/20260621/الشرع-لا-أمانع-في-الجلوس-مع-حزب-الله-على-طاولة-الحوار-إن-كان-في-ذلك-مصلحة-سوريا-ولبنان--1114574196.html

https://sarabic.ae/20260619/الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-المخطط-الحالي-يستهدف-إعدام-وجود-المقاومة-1114521305.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم