https://sarabic.ae/20260624/50-كيلومترا-داخل-العراق-نقاط-تفتيش-تركية-تفرض-واقعا-جديدا-في-قرى-دهوك-1114633903.html
50 كيلومترا داخل العراق.. نقاط تفتيش تركية تفرض واقعا جديدا في قرى دهوك
50 كيلومترا داخل العراق.. نقاط تفتيش تركية تفرض واقعا جديدا في قرى دهوك
سبوتنيك عربي
في مشهد يثير تساؤلات متصاعدة بشأن السيادة العراقية، تمدد الوجود العسكري التركي إلى عمق محافظة دهوك شمالي العراق، حيث أقامت القوات التركية حواجز تفتيش داخل عدد... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T09:00+0000
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العراق
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توغل
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وبينما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز نطاق الترتيبات الأمنية المتفق عليها بين بغداد وأنقرة، يقول ناشطون عراقيون إن "الحواجز الجديدة فرضت واقعًا أمنيًا مختلفا في المناطق الحدودية، وسط شكاوى من قيود وضغوط يتعرض لها الأهالي أثناء تنقلهم داخل قراهم ومحيطها".التوغل التركي.. أبعاد أمنية واقتصادية وسياسيةأكد الباحث في الشأن المحلي جهاد الربيعي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التدخلات التركية داخل الأراضي العراقية، ولا سيما في محافظة دهوك، باتت تحمل أبعادًا أمنية واقتصادية وسياسية واسعة"، مشددًا على "ضرورة احترام الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين العراق والدول المجاورة".وأكد أن "التعامل مع هذه الملفات قد يتم عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال المفاوضات السياسية، إلا أن استمرار التدخلات والتقدم داخل الأراضي العراقية لمسافات تصل إلى نحو 50 كيلومترًا، لا يمكن أن يمر من دون موقف واضح وحازم من الدولة العراقية"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على السيادة العراقية يتطلب التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الأمنية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب داخل الأراضي العراقية".دعوات لطرح ملف الوجود التركي في واشنطنبدوره، دعا المحلل الأمني أنوار الموسوي، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إلى استثمار زيارته المرتقبة إلى واشنطن لبحث ملف التدخلات التركية في شمال العراق، وطرح القضية على طاولة النقاش مع الجانب الأمريكي، بهدف تعزيز موقف العراق والحفاظ على سيادته.وبحسب الموسوي، فإن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ مواقف وإجراءات مناسبة إزاء هذه التطورات، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية لوقف أي إجراءات تمس السيادة العراقية أو تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية".ولفت المحلل الأمني العراقي إلى أن "طرح هذا الملف خلال الزيارة الرسمية إلى واشنطن قد يسهم في تعزيز الموقف العراقي والضغط باتجاه إيجاد حلول تضمن احترام الحدود والسيادة الوطنية".ورغم التوقعات التي رافقت انطلاق مسارات التهدئة بإمكانية عودة سكان نحو 1192 قرية إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن استمرار هذا الواقع الأمني حال دون تحقق تلك العودة، ما أدى إلى بقاء العديد من الأهالي في وضع النزوح حتى الآن، وفقا لوسائل إعلامية عراقية.
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العراق, أخبار تركيا اليوم, توغل, الحدود العراقية التركية, انتشار القوات, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار تركيا اليوم, توغل, الحدود العراقية التركية, انتشار القوات, تقارير سبوتنيك, حصري
50 كيلومترا داخل العراق.. نقاط تفتيش تركية تفرض واقعا جديدا في قرى دهوك
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في مشهد يثير تساؤلات متصاعدة بشأن السيادة العراقية، تمدد الوجود العسكري التركي إلى عمق محافظة دهوك شمالي العراق، حيث أقامت القوات التركية حواجز تفتيش داخل عدد من القرى الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود المشتركة.
وبينما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز نطاق الترتيبات الأمنية المتفق عليها بين بغداد وأنقرة، يقول ناشطون عراقيون إن "الحواجز الجديدة فرضت واقعًا أمنيًا مختلفا في المناطق الحدودية، وسط شكاوى من قيود وضغوط يتعرض لها الأهالي أثناء تنقلهم داخل قراهم ومحيطها".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والشعبية للحكومة العراقية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا إزاء ما يوصف بأنه خرق للاتفاقيات الأمنية، التي تنص على تمركز القوات التركية في مواقع ومعسكرات محددة، قرب الشريط الحدودي، بعيدًا عن التجمعات السكانية والعمق العراقي.
التوغل التركي.. أبعاد أمنية واقتصادية وسياسية
أكد الباحث في الشأن المحلي جهاد الربيعي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التدخلات التركية داخل الأراضي العراقية، ولا سيما في محافظة دهوك، باتت تحمل أبعادًا أمنية واقتصادية وسياسية واسعة"، مشددًا على "ضرورة احترام الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين العراق والدول المجاورة".
وأضاف الربيعي: "التوغل التركي داخل الأراضي العراقية لمسافات كبيرة، ووصوله إلى مناطق داخل محافظة دهوك، يمثل خرقًا يستوجب الوقوف عنده، فالعراق دولة قوية وقادرة على حماية سيادتها وأمنها الوطني".
وأكد أن "التعامل مع هذه الملفات قد يتم عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال المفاوضات السياسية، إلا أن استمرار التدخلات والتقدم داخل الأراضي العراقية لمسافات تصل إلى نحو 50 كيلومترًا، لا يمكن أن يمر من دون موقف واضح وحازم من الدولة العراقية"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على السيادة العراقية يتطلب التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الأمنية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب داخل الأراضي العراقية".
دعوات لطرح ملف الوجود التركي في واشنطن
بدوره، دعا المحلل الأمني أنوار الموسوي، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إلى استثمار زيارته المرتقبة إلى واشنطن لبحث ملف التدخلات التركية في شمال العراق، وطرح القضية على طاولة النقاش مع الجانب الأمريكي، بهدف تعزيز موقف العراق والحفاظ على سيادته.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الموسوي: "القوات التركية عززت وجودها داخل الأراضي العراقية خلال السنوات الأخيرة، ووصلت إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود"، مؤكدًا أن "وجود نقاط تفتيش تتبع للقوات التركية داخل بعض المناطق العراقية يمثل تجاوزًا يستوجب المعالجة".
وبحسب الموسوي، فإن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ مواقف وإجراءات مناسبة إزاء هذه التطورات، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية لوقف أي إجراءات تمس السيادة العراقية أو تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية".
ولفت المحلل الأمني العراقي إلى أن "طرح هذا الملف خلال الزيارة الرسمية إلى واشنطن قد يسهم في تعزيز الموقف العراقي والضغط باتجاه إيجاد حلول تضمن احترام الحدود والسيادة الوطنية".
وفي السياق ذاته، تشير معطيات ميدانية إلى أن القوات التركية كانت فرضت منذ عام 2020، سيطرتها على منطقة حفتانين والمناطق المحيطة بها بعمق يصل إلى نحو 9 كيلومترات داخل الأراضي العراقية.
ورغم التوقعات التي رافقت انطلاق مسارات التهدئة بإمكانية عودة سكان نحو 1192 قرية إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن استمرار هذا الواقع الأمني حال دون تحقق تلك العودة، ما أدى إلى بقاء العديد من الأهالي في وضع النزوح حتى الآن، وفقا لوسائل إعلامية عراقية.