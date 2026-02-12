عربي
أمساليوم
بث مباشر
بعد تصريحات فيدان.. هل تشتعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين تركيا والعراق؟
بعد تصريحات فيدان.. هل تشتعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين تركيا والعراق؟
تصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأنقرة على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسط مخاوف من انتهاك السيادة وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار تركيا اليوم
تصريحات
تدخل تركي
تقارير سبوتنيك
حصري
وقبل أيام قليلة، قال فيدان: "لا يمكن أن يستمر وضع منطقة قضاء سنجار (شمالي العراق)، على ما هو عليه"، مبينا أن "بلاده تواصلت مع الحشد الشعبي أكثر من عشرين مرة، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور"، وأضاف: "بعد اكتمال المرحلة السورية من هذه العملية، تأتي المرحلة العراقية، ونأمل أن يتعلم العراق من هذا ويتخذ قرارا أكثر حكمة حتى يكون الانتقال هناك أسهل". المحلل السياسي العراقي، علي الحبيب، قال في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التحركات العسكرية التركية شمالي العراق تعكس استمرار سياسة ضغط تمارسها أنقرة في هذا الملف، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية أمام معادلة دقيقة تتعلق بالحفاظ على السيادة من جهة، وإدارة التوازنات السياسية والأمنية الداخلية من جهة أخرى، لا سيما في ظل وجود فصائل مسلحة وانتشار قوات في إقليم كردستان".وأضاف: "استمرار القصف والتوغلات قد يدفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة توتر خطرة، إذا لم تُحتو عبر حوار مباشر يراعي مصالح الطرفين ويمنع انزلاق الوضع إلى مستويات تصعيد أكبر".العراق دولة ذات سيادة وليس ساحة نفوذمن جانبه، شدد الخبير السياسي صبحي البدري، في حديث لـ "سبوتنيك"، على أن "المناطق الواقعة في قضاء سنجار هي أراض عراقية خالصة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مناطق نفوذ أو امتدادا أمنيا لأي دولة أخرى".وتساءل البدري، عن الدور التركي في تلك المرحلة الحساسة، مؤكدا أن "العراق ليس "حديقة خلفية" لأي دولة، وأن سيادته ووحدة أراضيه خط أحمر لا يقبل المساومة". ولفت إلى أن "أي تصريحات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد تجاوزا للأعراف الدولية"، داعيا إلى "موقف عراقي واضح يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية حدودها ومصالحها الوطنية".الاقتصاد عامل توازن بين بغداد وأنقرةبدوره، دعا الخبير الاقتصادي صلاح المياحي، إلى "التعامل مع التوترات الأخيرة بعقلانية سياسية"، مشيرا إلى أن "العلاقات العراقية – التركية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل ترتكز على شبكة مصالح اقتصادية وتجارية واسعة".كما أكد المياحي، أن "أي تصعيد سياسي أو إعلامي قد ينعكس سلبا على هذه المصالح المشتركة"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة العراق بوصفها أساساً للعلاقات الدولية السليمة"، وتابع: "استقرار العراق السياسي والأمني يشكل مصلحة مباشرة لتركيا أيضا، ما يتطلب إدارة الملفات الخلافية بروح التهدئة والحوار بعيدا عن الخطابات المتشنجة".الدبلوماسية هي المسار الأنسب للحلأستاذ العلاقات الدولية فاروق علي صالح، أكد لـ "سبوتنيك"، أن "مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يُعد قاعدة راسخة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية العراقية عبّرت بوضوح عن ضرورة الالتزام بهذا المبدأ في التعامل مع التطورات الأخيرة".ولفت إلى أن "إدارة الخلافات بين الدول تتم عادة عبر الحوار المباشر والاتصالات السياسية، حفاظا على استقرار العلاقات الثنائية ومنع انتقال التوتر إلى مستويات قد تؤثر في التعاون الإقليمي الأوسع".
بعد تصريحات فيدان.. هل تشتعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين تركيا والعراق؟

© AP Photo / Vahid Salemi وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
حصري
حصري
تصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأنقرة على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسط مخاوف من انتهاك السيادة وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقبل أيام قليلة، قال فيدان: "لا يمكن أن يستمر وضع منطقة قضاء سنجار (شمالي العراق)، على ما هو عليه"، مبينا أن "بلاده تواصلت مع الحشد الشعبي أكثر من عشرين مرة، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور"، وأضاف: "بعد اكتمال المرحلة السورية من هذه العملية، تأتي المرحلة العراقية، ونأمل أن يتعلم العراق من هذا ويتخذ قرارا أكثر حكمة حتى يكون الانتقال هناك أسهل".
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، عن استيائها من تصريحات فيدان، باستدعاء السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد إساءة للعلاقات الثنائية وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا في الشأن الداخلي العراقي.
المحلل السياسي العراقي، علي الحبيب، قال في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التحركات العسكرية التركية شمالي العراق تعكس استمرار سياسة ضغط تمارسها أنقرة في هذا الملف، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية أمام معادلة دقيقة تتعلق بالحفاظ على السيادة من جهة، وإدارة التوازنات السياسية والأمنية الداخلية من جهة أخرى، لا سيما في ظل وجود فصائل مسلحة وانتشار قوات في إقليم كردستان".
وأوضح الحبيب، أن "تكرار العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية يُنظر إليه بوصفه انتهاكا واضحا للسيادة"، مؤكدا أن "معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم عبر مسارات سياسية ودبلوماسية واضحة تستند إلى المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، لا عبر المقاربات العسكرية".
وأضاف: "استمرار القصف والتوغلات قد يدفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة توتر خطرة، إذا لم تُحتو عبر حوار مباشر يراعي مصالح الطرفين ويمنع انزلاق الوضع إلى مستويات تصعيد أكبر".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الخارجية العراقية: تصريحات فيدان إساءة للعلاقات الثنائية وتدخل في الشأن الداخلي
أمس, 11:27 GMT

العراق دولة ذات سيادة وليس ساحة نفوذ

من جانبه، شدد الخبير السياسي صبحي البدري، في حديث لـ "سبوتنيك"، على أن "المناطق الواقعة في قضاء سنجار هي أراض عراقية خالصة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مناطق نفوذ أو امتدادا أمنيا لأي دولة أخرى".
وأشار إلى أن "تلك المناطق شهدت في عام 2014 أحداثا مأساوية عند دخول تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانت القوات العراقية والقوى الوطنية هي من تولت الدفاع عن السكان وحماية وحدة الأراضي".
وتساءل البدري، عن الدور التركي في تلك المرحلة الحساسة، مؤكدا أن "العراق ليس "حديقة خلفية" لأي دولة، وأن سيادته ووحدة أراضيه خط أحمر لا يقبل المساومة". ولفت إلى أن "أي تصريحات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد تجاوزا للأعراف الدولية"، داعيا إلى "موقف عراقي واضح يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية حدودها ومصالحها الوطنية".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الخارجية التركية: بعض وسائل الإعلام العراقية حرفت تصريحات فيدان بشأن حزب العمال الكردستاني
أمس, 18:53 GMT

الاقتصاد عامل توازن بين بغداد وأنقرة

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي صلاح المياحي، إلى "التعامل مع التوترات الأخيرة بعقلانية سياسية"، مشيرا إلى أن "العلاقات العراقية – التركية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل ترتكز على شبكة مصالح اقتصادية وتجارية واسعة".
وأضاف المياحي، في حديث لـ "سبوتنيك": "السوق العراقية تُعد من أهم الوجهات للصادرات التركية، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لاقتصاديات متعددة القطاعات.
كما أكد المياحي، أن "أي تصعيد سياسي أو إعلامي قد ينعكس سلبا على هذه المصالح المشتركة"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة العراق بوصفها أساساً للعلاقات الدولية السليمة"، وتابع: "استقرار العراق السياسي والأمني يشكل مصلحة مباشرة لتركيا أيضا، ما يتطلب إدارة الملفات الخلافية بروح التهدئة والحوار بعيدا عن الخطابات المتشنجة".
طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العراق وتركيا.. تجارة متدفقة ومشاكل لا تتوقف
10 ديسمبر 2025, 17:53 GMT

الدبلوماسية هي المسار الأنسب للحل

أستاذ العلاقات الدولية فاروق علي صالح، أكد لـ "سبوتنيك"، أن "مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يُعد قاعدة راسخة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية العراقية عبّرت بوضوح عن ضرورة الالتزام بهذا المبدأ في التعامل مع التطورات الأخيرة".
وبحسب صالح، فإن "الجانب التركي أوضح أن بعض التصريحات المتداولة قد تكون ناتجة عن سوء فهم أو خطأ في الترجمة، ما يستدعي معالجة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بعيدا عن التصعيد الإعلامي".
ولفت إلى أن "إدارة الخلافات بين الدول تتم عادة عبر الحوار المباشر والاتصالات السياسية، حفاظا على استقرار العلاقات الثنائية ومنع انتقال التوتر إلى مستويات قد تؤثر في التعاون الإقليمي الأوسع".
