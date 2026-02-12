https://sarabic.ae/20260212/بعد-تصريحات-فيدان-هل-تشتعل-مواجهة-دبلوماسية-جديدة-بين-تركيا-والعراق-1110298212.html

بعد تصريحات فيدان.. هل تشتعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين تركيا والعراق؟

بعد تصريحات فيدان.. هل تشتعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين تركيا والعراق؟

سبوتنيك عربي

تصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأنقرة على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسط مخاوف من انتهاك السيادة وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T16:00+0000

2026-02-12T16:00+0000

2026-02-12T16:00+0000

العراق

أخبار تركيا اليوم

تصريحات

تدخل تركي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg

وقبل أيام قليلة، قال فيدان: "لا يمكن أن يستمر وضع منطقة قضاء سنجار (شمالي العراق)، على ما هو عليه"، مبينا أن "بلاده تواصلت مع الحشد الشعبي أكثر من عشرين مرة، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور"، وأضاف: "بعد اكتمال المرحلة السورية من هذه العملية، تأتي المرحلة العراقية، ونأمل أن يتعلم العراق من هذا ويتخذ قرارا أكثر حكمة حتى يكون الانتقال هناك أسهل". المحلل السياسي العراقي، علي الحبيب، قال في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التحركات العسكرية التركية شمالي العراق تعكس استمرار سياسة ضغط تمارسها أنقرة في هذا الملف، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية أمام معادلة دقيقة تتعلق بالحفاظ على السيادة من جهة، وإدارة التوازنات السياسية والأمنية الداخلية من جهة أخرى، لا سيما في ظل وجود فصائل مسلحة وانتشار قوات في إقليم كردستان".وأضاف: "استمرار القصف والتوغلات قد يدفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة توتر خطرة، إذا لم تُحتو عبر حوار مباشر يراعي مصالح الطرفين ويمنع انزلاق الوضع إلى مستويات تصعيد أكبر".العراق دولة ذات سيادة وليس ساحة نفوذمن جانبه، شدد الخبير السياسي صبحي البدري، في حديث لـ "سبوتنيك"، على أن "المناطق الواقعة في قضاء سنجار هي أراض عراقية خالصة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مناطق نفوذ أو امتدادا أمنيا لأي دولة أخرى".وتساءل البدري، عن الدور التركي في تلك المرحلة الحساسة، مؤكدا أن "العراق ليس "حديقة خلفية" لأي دولة، وأن سيادته ووحدة أراضيه خط أحمر لا يقبل المساومة". ولفت إلى أن "أي تصريحات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد تجاوزا للأعراف الدولية"، داعيا إلى "موقف عراقي واضح يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية حدودها ومصالحها الوطنية".الاقتصاد عامل توازن بين بغداد وأنقرةبدوره، دعا الخبير الاقتصادي صلاح المياحي، إلى "التعامل مع التوترات الأخيرة بعقلانية سياسية"، مشيرا إلى أن "العلاقات العراقية – التركية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل ترتكز على شبكة مصالح اقتصادية وتجارية واسعة".كما أكد المياحي، أن "أي تصعيد سياسي أو إعلامي قد ينعكس سلبا على هذه المصالح المشتركة"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة العراق بوصفها أساساً للعلاقات الدولية السليمة"، وتابع: "استقرار العراق السياسي والأمني يشكل مصلحة مباشرة لتركيا أيضا، ما يتطلب إدارة الملفات الخلافية بروح التهدئة والحوار بعيدا عن الخطابات المتشنجة".الدبلوماسية هي المسار الأنسب للحلأستاذ العلاقات الدولية فاروق علي صالح، أكد لـ "سبوتنيك"، أن "مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يُعد قاعدة راسخة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية العراقية عبّرت بوضوح عن ضرورة الالتزام بهذا المبدأ في التعامل مع التطورات الأخيرة".ولفت إلى أن "إدارة الخلافات بين الدول تتم عادة عبر الحوار المباشر والاتصالات السياسية، حفاظا على استقرار العلاقات الثنائية ومنع انتقال التوتر إلى مستويات قد تؤثر في التعاون الإقليمي الأوسع".

https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-العراقية-تصريحات-فيدان-إساءة-للعلاقات-الثنائية-وتدخل-في-الشأن-الداخلي-1110250247.html

https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-التركية-بعض-وسائل-الإعلام-العراقية-حرفت-تصريحات-فيدان-بشأن-حزب-العمال-الكردستاني-1110267618.html

https://sarabic.ae/20251210/العراق-وتركيا-تجارة-متدفقة-ومشاكل-لا-تتوقف-1108030415.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار تركيا اليوم, تصريحات, تدخل تركي, تقارير سبوتنيك, حصري