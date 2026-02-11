الخارجية العراقية: تصريحات فيدان إساءة للعلاقات الثنائية وتدخل في الشأن الداخلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-العراقية-تصريحات-فيدان-إساءة-للعلاقات-الثنائية-وتدخل-في-الشأن-الداخلي-1110250247.html
الخارجية العراقية: تصريحات فيدان إساءة للعلاقات الثنائية وتدخل في الشأن الداخلي
الخارجية العراقية: تصريحات فيدان إساءة للعلاقات الثنائية وتدخل في الشأن الداخلي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تمثل إساءة للعلاقات مع تركيا وتدخلاً في الشأن الداخلي العراقي. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T11:27+0000
2026-02-11T12:10+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه، عقب استضافة السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان في مقر الوزارة، على خلفية تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط/فبراير 2026. وأعرب وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، عن "استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام"، مشدداً على أنها "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية". وأكد بحر العلوم أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة". من جانبه، أوضح السفير التركي أن "تصريحات وزير الخارجية التركي فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن حديث فيدان كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) الموجودين في العراق، "ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين". وأكد السفير أن "سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته، ولا تتدخل في شؤونه الداخلية". وفي ختام اللقاء، أعرب السفير التركي عن "حرص حكومته على متانة العلاقات بين البلدين"، مؤكداً أنه سينقل إلى قيادته موقف العراق وتحفظاته، ومعبراً عن أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.وأضاف فيدان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أن "هناك مسار العراق بعد سوريا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ونأمل أن يتعقلوا".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تسمح باحتلال أراضيها من قبل عناصر مسلحة"، مؤكّدًا ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات بخصوص وجود الحزب على أراضيها.وتوقع الوزير التركي حدوث تغييرات في وضع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20251210/العراق-وتركيا-تجارة-متدفقة-ومشاكل-لا-تتوقف-1108030415.html
https://sarabic.ae/20251207/العراق-وتركيا-يؤكدان-أهمية-تحقيق-الاستقرار-السياسي-في-سوريا-وضرورة-خفض-التوترات-بالمنطقة-1107912639.html
https://sarabic.ae/20260209/وزير-الخارجية-التركي-مسار-عراقي-بعد-سوريا-بشأن-حزب-العمال-الكردستاني-1110195932.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط

الخارجية العراقية: تصريحات فيدان إساءة للعلاقات الثنائية وتدخل في الشأن الداخلي

11:27 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 12:10 GMT 11.02.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تمثل إساءة للعلاقات مع تركيا وتدخلاً في الشأن الداخلي العراقي.
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه، عقب استضافة السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان في مقر الوزارة، على خلفية تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط/فبراير 2026.
طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العراق وتركيا.. تجارة متدفقة ومشاكل لا تتوقف
10 ديسمبر 2025, 17:53 GMT
وأعرب وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، عن "استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام"، مشدداً على أنها "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية".
وأكد بحر العلوم أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة".

وفي سياق متصل، شدّد على أن "ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص، ويجري التعامل معه وفق الأولويات والآليات الوطنية"، رافضاً "أي تدخل خارجي لفرض حلول أو لاستخدام هذا الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً".

من جانبه، أوضح السفير التركي أن "تصريحات وزير الخارجية التركي فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن حديث فيدان كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) الموجودين في العراق، "ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العراق وتركيا يؤكدان أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا وضرورة خفض التوترات بالمنطقة
7 ديسمبر 2025, 14:54 GMT
وأكد السفير أن "سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته، ولا تتدخل في شؤونه الداخلية".
وفي ختام اللقاء، أعرب السفير التركي عن "حرص حكومته على متانة العلاقات بين البلدين"، مؤكداً أنه سينقل إلى قيادته موقف العراق وتحفظاته، ومعبراً عن أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في وقت سابق، إن هناك مسارًا عراقيًا بعد سوريا يتعلق بحزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن بغداد ستضطر لاتخاذ خطوات بشأن وجود الحزب على أراضيها.
وأضاف فيدان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أن "هناك مسار العراق بعد سوريا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ونأمل أن يتعقلوا".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تسمح باحتلال أراضيها من قبل عناصر مسلحة"، مؤكّدًا ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات بخصوص وجود الحزب على أراضيها.
وتوقع الوزير التركي حدوث تغييرات في وضع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
وزير الخارجية التركي: مسار عراقي بعد سوريا بشأن حزب العمال الكردستاني
9 فبراير, 19:15 GMT
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "العراق يدعم عملية السلام في تركيا"، معربًا عن أمله بأن يتوصل حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية إلى تفاهمات تفضي إلى تحقيق الاستقرار.

وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала