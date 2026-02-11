https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-العراقية-تصريحات-فيدان-إساءة-للعلاقات-الثنائية-وتدخل-في-الشأن-الداخلي-1110250247.html

الخارجية العراقية: تصريحات فيدان إساءة للعلاقات الثنائية وتدخل في الشأن الداخلي

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تمثل إساءة للعلاقات مع تركيا وتدخلاً في الشأن الداخلي العراقي. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه، عقب استضافة السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان في مقر الوزارة، على خلفية تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط/فبراير 2026. وأعرب وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، عن "استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام"، مشدداً على أنها "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية". وأكد بحر العلوم أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة". من جانبه، أوضح السفير التركي أن "تصريحات وزير الخارجية التركي فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن حديث فيدان كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) الموجودين في العراق، "ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين". وأكد السفير أن "سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته، ولا تتدخل في شؤونه الداخلية". وفي ختام اللقاء، أعرب السفير التركي عن "حرص حكومته على متانة العلاقات بين البلدين"، مؤكداً أنه سينقل إلى قيادته موقف العراق وتحفظاته، ومعبراً عن أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.وأضاف فيدان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أن "هناك مسار العراق بعد سوريا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ونأمل أن يتعقلوا".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تسمح باحتلال أراضيها من قبل عناصر مسلحة"، مؤكّدًا ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات بخصوص وجود الحزب على أراضيها.وتوقع الوزير التركي حدوث تغييرات في وضع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

