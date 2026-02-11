https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-التركية-بعض-وسائل-الإعلام-العراقية-حرفت-تصريحات-فيدان-بشأن-حزب-العمال-الكردستاني-1110267618.html

الخارجية التركية: بعض وسائل الإعلام العراقية حرفت تصريحات فيدان بشأن حزب العمال الكردستاني

الخارجية التركية: بعض وسائل الإعلام العراقية حرفت تصريحات فيدان بشأن حزب العمال الكردستاني

أفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وزيرها هاكان فيدان بشأن العراق تم تحريفها، مشيرة إلى دعمها لوحدة أراضي العراق وسيادته. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيشيلي، أن بعض وسائل الإعلام العراقية قد حرفت بعض التصريحات التي أدلى بها فيدان خلال مقابلة تلفزيونية بتاريخ 9 فبراير 2026. وأضاف: "نؤكد في كل مناسبة أننا نسعى إلى تعزيز التعاون المؤسسي البناء والمثمر الذي أقمناه مع العراق في جميع المجالات تقريبا، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الفترة المقبلة". وأشار أونجو كيشيلي إلى أن "التصريحات التي أدلى بها الوزير فيدان في المقابلة المذكورة آنفا تهدف إلى لفت الانتباه إلى التهديد الذي يشكله تنظيم حزب العمال الكردستاني على وحدة أراضي العراق وأمنه، والذي رسخ وجوده في أجزاء من الأراضي العراقية، لا سيما في سنجار ومخمور وقنديل".وجدد الدبلوماسي التركي تأكيد دعم بلاده لوحدة أراضي العراق وسيادته".وكانت تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أثارت ردود فعل منزعجة داخل الأوساط العراقية، بعدما تحدث بلهجة اعتُبرت مسيئة لسيادة البلاد.وقال فيدان في تصريحاته: إن "حزب العمال الكوردستاني يسيطر على مساحات داخل العراق"، ودعا بغداد إلى اتخاذ قرار "أكثر حكمة"، معتبرا أن إنهاء وجود الحزب في الأراضي العراقية ممكن بعملية عسكرية قصيرة، وهو ما اعتبر طرحا يثير متاعب دبلوماسية ويعكس خطابا هجوميا تجاه العراق.في وقت أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تحفظها على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، معتبرة إياها "إساءة للعلاقات الدولية" بين البلدين.

