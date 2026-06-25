https://sarabic.ae/20260625/الحرس-الثوري-إعلان-مسار-جديد-بمضيق-هرمز-دون-تنسيق-مع-إيران-غير-مقبول-وخطير-1114674048.html

الحرس الثوري: إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول وخطير"

الحرس الثوري: إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول وخطير"

سبوتنيك عربي

أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T04:07+0000

2026-06-25T04:07+0000

2026-06-25T04:07+0000

الحرس الثوري الإيراني

إيران

أخبار إيران

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114154415_0:0:2254:1268_1920x0_80_0_0_aa22682666093a3f7e1a3f3026a78f2e.jpg

وقالت القوات البحرية في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "قبل ساعات، أُعلن من قبل بعض الجهات، ومن دون إبلاغ أو تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وهذا المسار غير مقبول وخطير للغاية".وأضافت: "نُعلم الجميع أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن حركة السفن خارج هذه المسارات خطيرة للغاية وممنوعة. ونحذر من أي عبور خارج المسارات المُبلغة، وندعو إلى الامتناع التام عن ذلك".وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

https://sarabic.ae/20260624/ترامب-رسوم-عبور-هرمز-غير-مقبولة-في-أي-اتفاق-مع-إيران-1114672919.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز