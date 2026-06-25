https://sarabic.ae/20260625/الحرس-الثوري-إعلان-مسار-جديد-بمضيق-هرمز-دون-تنسيق-مع-إيران-غير-مقبول-وخطير-1114674048.html
الحرس الثوري: إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول وخطير"
الحرس الثوري: إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول وخطير"
سبوتنيك عربي
أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T04:07+0000
2026-06-25T04:07+0000
2026-06-25T04:07+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
مضيق هرمز
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وقالت القوات البحرية في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "قبل ساعات، أُعلن من قبل بعض الجهات، ومن دون إبلاغ أو تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وهذا المسار غير مقبول وخطير للغاية".وأضافت: "نُعلم الجميع أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن حركة السفن خارج هذه المسارات خطيرة للغاية وممنوعة. ونحذر من أي عبور خارج المسارات المُبلغة، وندعو إلى الامتناع التام عن ذلك".وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260624/ترامب-رسوم-عبور-هرمز-غير-مقبولة-في-أي-اتفاق-مع-إيران-1114672919.html
إيران
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز
الحرس الثوري: إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول وخطير"
أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرة من استخدام أي مسارات أخرى لم يُنسق معها.
وقالت القوات البحرية في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "قبل ساعات، أُعلن من قبل بعض الجهات، ومن دون إبلاغ أو تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وهذا المسار غير مقبول وخطير للغاية".
وأضافت: "نُعلم الجميع أن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن حركة السفن خارج هذه المسارات خطيرة للغاية وممنوعة. ونحذر من أي عبور خارج المسارات المُبلغة، وندعو إلى الامتناع التام عن ذلك".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري
الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.
كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.
ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.