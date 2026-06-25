https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الإيرانية-حلف-الناتو-متواطئ-في-العدوان-على-البلاد-ويجب-محاسبته-1114676093.html

الخارجية الإيرانية: حلف الناتو متواطئ في العدوان على البلاد ويجب محاسبته

الخارجية الإيرانية: حلف الناتو متواطئ في العدوان على البلاد ويجب محاسبته

سبوتنيك عربي

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تواطؤ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العدوان على إيران، "يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T05:33+0000

2026-06-25T05:33+0000

2026-06-25T05:33+0000

إيران

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "حلف الناتو متواطئ بشكل فعّال في حرب عدوان غير شرعية تُشنّ ضد دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الحتمية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وتابع: "يجب محاسبة المنظمة ودولها الأعضاء، التي شاركت في اتخاذ هذا القرار على جميع عواقبه".وأضاف بقائي: "وقد سمّى الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)، إيطاليا ورومانيا، صراحةً، لمشاركتهما في العدوان على إيران. ويجب عليهما، إلى جانب كل دولة أوروبية أخرى ساعدت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أن تُفسّرا لشعبيهما وللعالم سبب اختيارهما التواطؤ في هذا العمل العدواني السافر وفي ارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب الإيراني في ميناب ولامرد وطهران وأصفهان وسنندج، وهمدان وتبريز وشيراز وبندر عباس، وغيرها".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما أسفر عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقتل أكثر من 3000 شخص. وردّت إيران بشن غارات على الأراضي الإسرائيلية وأهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد، تنص على إنهاء النزاع العسكري بين البلدين.الحرس الثوري: إعلان مسار جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول وخطير"روبيو: واشنطن لن تفعل شيئا يقوض أمن الحلفاء في الخليج

https://sarabic.ae/20260624/الخارجية-الإيرانية-السلام-الحقيقي-لن-يتحقق-إلا-بإنهاء-التدخلات-الأمريكية-1114671737.html

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