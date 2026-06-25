https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-الموافقة-على-معظم-الطلب-الروسي-لتوسيع-الجرف-القاري-في-القطب-الشمالي-1114711855.html
الخارجية الروسية: الموافقة على معظم الطلب الروسي لتوسيع الجرف القاري في القطب الشمالي
الخارجية الروسية: الموافقة على معظم الطلب الروسي لتوسيع الجرف القاري في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
صرح مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، بأنه تمت الموافقة على معظم الطلب الذي تقدمت به روسيا لتوسيع حدود جرفها القاري في منطقة القطب... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T22:30+0000
2026-06-25T22:30+0000
2026-06-25T22:30+0000
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وقال موسيخين لوكالة "سبوتنيك": "إن العمل على توسيع الجرف القاري في القطب الشمالي مستمر منذ عقود، وهو يتقدم تدريجيًا، خطوة بخطوة".ووفقًا لموسيخين، فإن الجزء الأكبر من التوصيات الإيجابية بشأن الجرف القاري قد تم اعتماده بالفعل من قبل لجنة الأمم المتحدة، مضيفًا: "لقد تمت الموافقة على معظم طلبنا".يُذكر أن روسيا كانت قد تقدمت في عام 2001 بطلب إلى لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري لتوسيع جرفها القاري في القطب الشمالي خارج منطقة الـ200 ميل البحري، وهو ما يمنحها الحق في إدراج المساحات المائية المغمورة قبالة الساحل الشمالي (المتاخم للمحيط المتجمد الشمالي) والساحل الشرقي (المتاخم للمحيط الهادئ) ضمن جرفها القاري.وفي عام 2002، رُفض الطلب بدعوى عدم كفاية تفاصيل خرائط تضاريس القاع وغياب الأدلة الكافية على الطبيعة القارية للمرتفعات المذكورة وارتباطها بالجرف القاري لسيبيريا.وفي عام 2015، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة طلبًا معدلًا جزئيًا بشأن الجرف القاري. ويستند هذا الطلب إلى أسس علمية تهدف الدولة من خلالها إلى زيادة مساحة الجرف القاري بنحو 1.2 مليون كيلومتر مربع داخل المثلث الافتراضي: مورمانسك - القطب الشمالي - تشوكوتكا. وتشير البيانات آنذاك إلى أن الزيادة المحتملة في احتياطيات الهيدروكربونات تُقدر بنحو 5 مليارات طن من الوقود المكافئ.
https://sarabic.ae/20240325/روسيا-ترفض-الاعتراف-بالتغييرات-الأمريكية-في-حدودها-الخارجية-للجرف-القاري--1087376466.html
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الخارجية الروسية, أخبار القطب الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, أخبار القطب الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: الموافقة على معظم الطلب الروسي لتوسيع الجرف القاري في القطب الشمالي
صرح مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، بأنه تمت الموافقة على معظم الطلب الذي تقدمت به روسيا لتوسيع حدود جرفها القاري في منطقة القطب الشمالي.
وقال موسيخين لوكالة "سبوتنيك": "إن العمل على توسيع الجرف القاري في القطب الشمالي مستمر منذ عقود، وهو يتقدم تدريجيًا، خطوة بخطوة".
ووفقًا لموسيخين، فإن الجزء الأكبر من التوصيات الإيجابية بشأن الجرف القاري قد تم اعتماده بالفعل من قبل لجنة الأمم المتحدة، مضيفًا: "لقد تمت الموافقة على معظم طلبنا".
يُذكر أن روسيا كانت قد تقدمت في عام 2001 بطلب إلى لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري لتوسيع جرفها القاري في القطب الشمالي خارج منطقة الـ200 ميل البحري، وهو ما يمنحها الحق في إدراج المساحات المائية المغمورة قبالة الساحل الشمالي (المتاخم للمحيط المتجمد الشمالي) والساحل الشرقي (المتاخم للمحيط الهادئ) ضمن جرفها القاري.
وفي عام 2002، رُفض الطلب بدعوى عدم كفاية تفاصيل خرائط تضاريس القاع وغياب الأدلة الكافية على الطبيعة القارية للمرتفعات المذكورة وارتباطها بالجرف القاري لسيبيريا.
وفي عام 2015، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة طلبًا معدلًا جزئيًا بشأن الجرف القاري
. ويستند هذا الطلب إلى أسس علمية تهدف الدولة من خلالها إلى زيادة مساحة الجرف القاري بنحو 1.2 مليون كيلومتر مربع داخل المثلث الافتراضي: مورمانسك - القطب الشمالي - تشوكوتكا. وتشير البيانات آنذاك إلى أن الزيادة المحتملة في احتياطيات الهيدروكربونات تُقدر بنحو 5 مليارات طن من الوقود المكافئ.