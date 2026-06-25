https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-جهودا-لاستعادة-ممتلكاتها-الدبلوماسية-في-الولايات-المتحدة-1114704997.html
الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة
الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تبذل جهودًا لاستعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T17:50+0000
2026-06-25T17:50+0000
2026-06-25T17:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "تواصل وزارة الخارجية الروسية جهودها لاستعادة ستة عقارات تابعة للدولة الروسية".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذه الممتلكات ليست مجرد عقارات، بل هي ممتلكات تابعة للدولة، على الرغم من وضعها الدبلوماسي، فقد صادرتها السلطات الأمريكية بين عامي 2016 و2018.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا، حيث تستثمر دولها بنشاط في تزويد كييف بالأسلحة.وقالت خلال مؤتمر صحفي: "إن المبالغ المعلنة لما يسمى بالتبرعات لاستمرار العدوان الدموي على المدنيين تعد دليلاً قاطعاً إضافياً على أن أوروبا، وبالأخص أوروبا الغربية، أصبحت اليوم العقبة الرئيسية أمام السلام. ففي التصور الأوروبي، يفترض أن الحرب هي سبيل السلام".وأضافت زاخاروفا: "لذلك، فإنهم يستثمرون بنشاط في تعزيز القدرات العسكرية لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، ويتخذون من أنفسهم درعاً خلفياً استراتيجياً له، ويواصلون محاولاتهم لإلحاق، كما يزعمون، هزيمة استراتيجية ببلادنا، سواء في ساحة المعركة أو على أيدي المواطنين الأوكرانيين وعلى حسابهم".
https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-أوروبا-باتت-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-في-أوكرانيا-1114694826.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تبذل جهودًا لاستعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه القضية تُثار بجدية وحزم في الحوار مع واشنطن.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "تواصل وزارة الخارجية الروسية جهودها لاستعادة ستة عقارات تابعة للدولة الروسية".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذه الممتلكات ليست مجرد عقارات، بل هي ممتلكات تابعة للدولة، على الرغم من وضعها الدبلوماسي، فقد صادرتها السلطات الأمريكية بين عامي 2016 و2018.
وأوضحت الدبلوماسية الروسية قائلة: "إن مسألة إعادة ممتلكاتنا المصادرة تُثار باستمرار وبحزم مع الجانب الأمريكي على مختلف المستويات".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا، حيث تستثمر دولها بنشاط في تزويد كييف بالأسلحة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي: "إن المبالغ المعلنة لما يسمى بالتبرعات لاستمرار العدوان الدموي على المدنيين تعد دليلاً قاطعاً إضافياً على أن أوروبا، وبالأخص أوروبا الغربية، أصبحت اليوم العقبة الرئيسية أمام السلام. ففي التصور الأوروبي، يفترض أن الحرب هي سبيل السلام".
وأضافت زاخاروفا: "لذلك، فإنهم يستثمرون بنشاط في تعزيز القدرات العسكرية لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، ويتخذون من أنفسهم درعاً خلفياً استراتيجياً له، ويواصلون محاولاتهم لإلحاق، كما يزعمون، هزيمة استراتيجية ببلادنا، سواء في ساحة المعركة أو على أيدي المواطنين الأوكرانيين وعلى حسابهم".