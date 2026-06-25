https://sarabic.ae/20260625/الصين-تكشف-عن-أكبر-وأسرع-حاسوب-في-العالم-1114684470.html
الصين تكشف عن أكبر وأسرع حاسوب في العالم
الصين تكشف عن أكبر وأسرع حاسوب في العالم
سبوتنيك عربي
نجح الحاسوب الفائق السرعة الصيني "لاين شاين" (LineShine) في انتزاع المركز الأول في تصنيف "توب 500" لأسرع الحواسيب العملاقة في العالم. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونشرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن الحاسوب الصيني تقدم على نظيره الأمريكي "إل كابيتان" (El Capitan) بنسبة 22% في الأداء الحسابي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة التقنية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت الصحيفة بأن حاسوب "إل كابيتان"، الموجود في مختبر "لورنس ليفرمور" في كاليفورنيا، هو ثاني أسرع حاسوب فائق عالميًا، وفق التصنيف الأخير.وبحسب مواقع متخصصة، تُستخدم هذه الحواسيب العملاقة في الأبحاث العلمية المتقدمة، مثل التنبؤ بالأعاصير واستكشاف الموارد الطبيعية، إضافة إلى تطبيقات عسكرية، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على "إل كابيتان" في دعم مهام تتعلق بصيانة ترسانتها النووية.وتم تطوير الحاسوب "لاين شاين" في المركز الوطني للحوسبة الفائقة بمدينة شنتشن الصينية، ويعتمد على معالجات مركزية وتقنيات محلية في الذاكرة والشبكات والتبريد، بدلًا من وحدات معالجة الرسومات، التي تشغّل معظم الحواسيب العملاقة الحديثة.واعتبر مطورو الحاسوب الصيني أن نجاحه يمثل تقدمًا مهمًا وإيجابيًا تجاه بناء منظومة صينية مستقلة للأجهزة والبرمجيات رغم القيود الأمريكية على وصول الصين إلى الرقائق والتقنيات المتقدمة.وتشير تقديرات نُشرت العام الماضي إلى أن نظام "كولوسوس"، الذي طورته شركة " إكس أي آي" المملوكلة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في ولاية تينيسي، باستخدام 200 ألف شريحة مخصصة للذكاء الاصطناعي، يتفوق وفق بعض المقاييس على "إل كابيتان"، رغم أنه لم يشارك في تصنيف " توب 500".
https://sarabic.ae/20241121/حاسوب-صيني-فائق-يتصدر-قائمة-أسرع-الحواسيب-العملاقة-في-العالم-1095055414.html
https://sarabic.ae/20260612/5-مهارات-بشرية-تهزم-الذكاء-الاصطناعي-1114298945.html
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الصين, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
الصين, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
الصين تكشف عن أكبر وأسرع حاسوب في العالم
نجح الحاسوب الفائق السرعة الصيني "لاين شاين" (LineShine) في انتزاع المركز الأول في تصنيف "توب 500" لأسرع الحواسيب العملاقة في العالم.
ونشرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن الحاسوب الصيني تقدم على نظيره الأمريكي "إل كابيتان" (El Capitan) بنسبة 22% في الأداء الحسابي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة التقنية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت الصحيفة بأن حاسوب "إل كابيتان"، الموجود في مختبر "لورنس ليفرمور" في كاليفورنيا، هو ثاني أسرع حاسوب فائق عالميًا، وفق التصنيف الأخير.
21 نوفمبر 2024, 14:17 GMT
وبحسب مواقع متخصصة، تُستخدم هذه الحواسيب العملاقة في الأبحاث العلمية المتقدمة، مثل التنبؤ بالأعاصير واستكشاف الموارد الطبيعية، إضافة إلى تطبيقات عسكرية، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على "إل كابيتان" في دعم مهام تتعلق بصيانة ترسانتها النووية.
ويذكر أن الإنجاز الصيني بشأن أكبر حاسوب حول العالم، جاء بعد سنوات من التنافس بين الولايات المتحدة والصين واليابان على صدارة هذا القطاع، في وقت كانت الصين توقفت فيه عن المشاركة في تصنيف "توب 500" عام 2023، ما أثار آنذاك تكهنات حول امتلاكها أنظمة أكثر تقدمًا من المعلنة.
وتم تطوير الحاسوب "لاين شاين" في المركز الوطني للحوسبة الفائقة بمدينة شنتشن الصينية، ويعتمد على معالجات مركزية وتقنيات محلية في الذاكرة والشبكات والتبريد، بدلًا من وحدات معالجة الرسومات، التي تشغّل معظم الحواسيب العملاقة الحديثة.
واعتبر مطورو الحاسوب الصيني أن نجاحه يمثل تقدمًا مهمًا وإيجابيًا تجاه بناء منظومة صينية مستقلة للأجهزة والبرمجيات رغم القيود الأمريكية على وصول الصين إلى الرقائق والتقنيات المتقدمة.
وتختلف الحواسيب العملاقة التقليدية عن الأنظمة المخصصة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، والتي تعتمد على أعداد ضخمة من الشرائح المتخصصة.
وتشير تقديرات نُشرت العام الماضي إلى أن نظام "كولوسوس"، الذي طورته شركة " إكس أي آي" المملوكلة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في ولاية تينيسي، باستخدام 200 ألف شريحة مخصصة للذكاء الاصطناعي، يتفوق وفق بعض المقاييس على "إل كابيتان"، رغم أنه لم يشارك في تصنيف " توب 500".