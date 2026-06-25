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الصين تكشف عن أكبر وأسرع حاسوب في العالم
الصين تكشف عن أكبر وأسرع حاسوب في العالم
سبوتنيك عربي
نجح الحاسوب الفائق السرعة الصيني "لاين شاين" (LineShine) في انتزاع المركز الأول في تصنيف "توب 500" لأسرع الحواسيب العملاقة في العالم. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونشرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن الحاسوب الصيني تقدم على نظيره الأمريكي "إل كابيتان" (El Capitan) بنسبة 22% في الأداء الحسابي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة التقنية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت الصحيفة بأن حاسوب "إل كابيتان"، الموجود في مختبر "لورنس ليفرمور" في كاليفورنيا، هو ثاني أسرع حاسوب فائق عالميًا، وفق التصنيف الأخير.وبحسب مواقع متخصصة، تُستخدم هذه الحواسيب العملاقة في الأبحاث العلمية المتقدمة، مثل التنبؤ بالأعاصير واستكشاف الموارد الطبيعية، إضافة إلى تطبيقات عسكرية، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على "إل كابيتان" في دعم مهام تتعلق بصيانة ترسانتها النووية.وتم تطوير الحاسوب "لاين شاين" في المركز الوطني للحوسبة الفائقة بمدينة شنتشن الصينية، ويعتمد على معالجات مركزية وتقنيات محلية في الذاكرة والشبكات والتبريد، بدلًا من وحدات معالجة الرسومات، التي تشغّل معظم الحواسيب العملاقة الحديثة.واعتبر مطورو الحاسوب الصيني أن نجاحه يمثل تقدمًا مهمًا وإيجابيًا تجاه بناء منظومة صينية مستقلة للأجهزة والبرمجيات رغم القيود الأمريكية على وصول الصين إلى الرقائق والتقنيات المتقدمة.وتشير تقديرات نُشرت العام الماضي إلى أن نظام "كولوسوس"، الذي طورته شركة " إكس أي آي" المملوكلة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في ولاية تينيسي، باستخدام 200 ألف شريحة مخصصة للذكاء الاصطناعي، يتفوق وفق بعض المقاييس على "إل كابيتان"، رغم أنه لم يشارك في تصنيف " توب 500".
https://sarabic.ae/20241121/حاسوب-صيني-فائق-يتصدر-قائمة-أسرع-الحواسيب-العملاقة-في-العالم-1095055414.html
https://sarabic.ae/20260612/5-مهارات-بشرية-تهزم-الذكاء-الاصطناعي-1114298945.html
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الصين, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
الصين, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

الصين تكشف عن أكبر وأسرع حاسوب في العالم

10:09 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Emilio Morenattiحاسوب عملاق جديد
حاسوب عملاق جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
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نجح الحاسوب الفائق السرعة الصيني "لاين شاين" (LineShine) في انتزاع المركز الأول في تصنيف "توب 500" لأسرع الحواسيب العملاقة في العالم.
ونشرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن الحاسوب الصيني تقدم على نظيره الأمريكي "إل كابيتان" (El Capitan) بنسبة 22% في الأداء الحسابي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة التقنية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت الصحيفة بأن حاسوب "إل كابيتان"، الموجود في مختبر "لورنس ليفرمور" في كاليفورنيا، هو ثاني أسرع حاسوب فائق عالميًا، وفق التصنيف الأخير.
استخدم الحواسيب العملاقة لعلاج البيانات المعقدة والذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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حاسوب صيني فائق يتصدر قائمة أسرع الحواسيب العملاقة في العالم
21 نوفمبر 2024, 14:17 GMT
وبحسب مواقع متخصصة، تُستخدم هذه الحواسيب العملاقة في الأبحاث العلمية المتقدمة، مثل التنبؤ بالأعاصير واستكشاف الموارد الطبيعية، إضافة إلى تطبيقات عسكرية، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على "إل كابيتان" في دعم مهام تتعلق بصيانة ترسانتها النووية.

ويذكر أن الإنجاز الصيني بشأن أكبر حاسوب حول العالم، جاء بعد سنوات من التنافس بين الولايات المتحدة والصين واليابان على صدارة هذا القطاع، في وقت كانت الصين توقفت فيه عن المشاركة في تصنيف "توب 500" عام 2023، ما أثار آنذاك تكهنات حول امتلاكها أنظمة أكثر تقدمًا من المعلنة.

وتم تطوير الحاسوب "لاين شاين" في المركز الوطني للحوسبة الفائقة بمدينة شنتشن الصينية، ويعتمد على معالجات مركزية وتقنيات محلية في الذاكرة والشبكات والتبريد، بدلًا من وحدات معالجة الرسومات، التي تشغّل معظم الحواسيب العملاقة الحديثة.
واعتبر مطورو الحاسوب الصيني أن نجاحه يمثل تقدمًا مهمًا وإيجابيًا تجاه بناء منظومة صينية مستقلة للأجهزة والبرمجيات رغم القيود الأمريكية على وصول الصين إلى الرقائق والتقنيات المتقدمة.
تُظهر الصورة عمليات تجميع واختبار الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة بكين، وذلك ضمن إطلاق أول منصة اختبار تجريبية للروبوتات تابعة لمركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية (X-Humanoid) في العاصمة الصينية في مقاطعة ييتشوانغ الاقتصادية والتكنولوجية للتنمية في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
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12 يونيو, 17:08 GMT
وتختلف الحواسيب العملاقة التقليدية عن الأنظمة المخصصة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، والتي تعتمد على أعداد ضخمة من الشرائح المتخصصة.
وتشير تقديرات نُشرت العام الماضي إلى أن نظام "كولوسوس"، الذي طورته شركة " إكس أي آي" المملوكلة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في ولاية تينيسي، باستخدام 200 ألف شريحة مخصصة للذكاء الاصطناعي، يتفوق وفق بعض المقاييس على "إل كابيتان"، رغم أنه لم يشارك في تصنيف " توب 500".
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