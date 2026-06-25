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https://sarabic.ae/20260625/الوجبات-السريعة-تؤذي-الدماغ-قبل-الجسم-دراسة-تكشف-آثارًا-مقلقة-على-الذاكرة-والمزاج-1114711108.html
الوجبات السريعة تؤذي الدماغ قبل الجسم: دراسة تكشف آثارًا مقلقة على الذاكرة والمزاج
الوجبات السريعة تؤذي الدماغ قبل الجسم: دراسة تكشف آثارًا مقلقة على الذاكرة والمزاج
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن النظام الغذائي الغربي، الغني بالدهون والسكريات، قد لا يقتصر تأثيره على زيادة الوزن واضطراب التمثيل الغذائي، بل قد يمتد أيضًا إلى الدماغ،... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T21:04+0000
2026-06-25T21:04+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
أضرار الوجبات السريعة
روسيا
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ووجد باحثون من جامعة بيلغورود الحكومية، ضمن فريق دولي، أن هذا النمط الغذائي أحدث اضطرابات واضحة لدى إناث الفئران البالغة والمسنة، مع مؤشرات على تراجع في القدرات المعرفية والسلوك الاستكشافي.وبحسب ما نُشر في مجلة (Metabolites)، فإن هذا النظام يسبب التهابًا جهازيًا ويخل بوظائف الجسم، وهو ما يرتبط بالسمنة والسكري واضطرابات أيضية وهرمونية أخرى، وقد يرفع بدوره خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، وركزت الدراسة بشكل خاص على ناقل السيروتونين، وهو البروتين المسؤول عن إعادة امتصاص السيروتونين، المادة العصبية المرتبطة بالمزاج والنوم وبعض الوظائف الدماغية.وقال الباحثون إن الإناث بدت أكثر عرضة لهذه التأثيرات، خصوصًا مع التقدم في العمر، ما يلمّح إلى حساسية أكبر تجاه الغذاء عالي السعرات في هذه الفئة. وأضافوا أن النتائج قد تكون ذات صلة بالبشر أيضًا، بالنظر إلى أن بعض التغيرات الجينية في ناقل السيروتونين لدى الإنسان قد تزيد القابلية للقلق والاكتئاب.وتشير الدراسة في مجملها إلى أن الغذاء غير الصحي لا يترك أثره على الجسم فقط، بل قد يصل إلى الدماغ مباشرة، مؤثرًا في المزاج والذاكرة والوظائف المعرفية. ولهذا، لا يبدو ضبط النظام الغذائي مسألة تتعلق بالوزن أو القلب فحسب، بل عنصرًا مهمًا أيضًا في الوقاية النفسية والعصبية.دراسة تكشف تأثير تناول الوجبات السريعة لمدة 5 أيام على المخ
https://sarabic.ae/20250825/دراسة-توضح-أضرار-شرب-الماء-مع-الوجبات-1104113457.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, أضرار الوجبات السريعة, روسيا
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, أضرار الوجبات السريعة, روسيا

الوجبات السريعة تؤذي الدماغ قبل الجسم: دراسة تكشف آثارًا مقلقة على الذاكرة والمزاج

21:04 GMT 25.06.2026
© Photo / wikipediaخطر الوجبات السريعة
خطر الوجبات السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Photo / wikipedia
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كشفت دراسة حديثة أن النظام الغذائي الغربي، الغني بالدهون والسكريات، قد لا يقتصر تأثيره على زيادة الوزن واضطراب التمثيل الغذائي، بل قد يمتد أيضًا إلى الدماغ، مؤثرًا في المزاج والذاكرة والسلوك.
ووجد باحثون من جامعة بيلغورود الحكومية، ضمن فريق دولي، أن هذا النمط الغذائي أحدث اضطرابات واضحة لدى إناث الفئران البالغة والمسنة، مع مؤشرات على تراجع في القدرات المعرفية والسلوك الاستكشافي.
وبحسب ما نُشر في مجلة (Metabolites)، فإن هذا النظام يسبب التهابًا جهازيًا ويخل بوظائف الجسم، وهو ما يرتبط بالسمنة والسكري واضطرابات أيضية وهرمونية أخرى، وقد يرفع بدوره خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، وركزت الدراسة بشكل خاص على ناقل السيروتونين، وهو البروتين المسؤول عن إعادة امتصاص السيروتونين، المادة العصبية المرتبطة بالمزاج والنوم وبعض الوظائف الدماغية.
وأظهرت النتائج أن الفئران التي تلقت نظامًا غنيًا بالسكريات والدهون المشبعة والكوليسترول لمدة ثلاثة أسابيع عانت انخفاضًا في تحمل الغلوكوز، إلى جانب تغيرات في التعبير الجيني في منطقتي تحت المهاد والكبد، وهما منطقتان ترتبطان بالعمليات الأيضية والحالة العاطفية. كما سُجلت سلوكيات غير طبيعية شملت انخفاض النشاط في البيئات الجديدة، والاندفاعية، والشعور بالعجز، إضافة إلى ضعف في الذاكرة.
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دراسة توضح أضرار شرب الماء مع الوجبات
25 أغسطس 2025, 13:53 GMT
وقال الباحثون إن الإناث بدت أكثر عرضة لهذه التأثيرات، خصوصًا مع التقدم في العمر، ما يلمّح إلى حساسية أكبر تجاه الغذاء عالي السعرات في هذه الفئة. وأضافوا أن النتائج قد تكون ذات صلة بالبشر أيضًا، بالنظر إلى أن بعض التغيرات الجينية في ناقل السيروتونين لدى الإنسان قد تزيد القابلية للقلق والاكتئاب.
وتشير الدراسة في مجملها إلى أن الغذاء غير الصحي لا يترك أثره على الجسم فقط، بل قد يصل إلى الدماغ مباشرة، مؤثرًا في المزاج والذاكرة والوظائف المعرفية. ولهذا، لا يبدو ضبط النظام الغذائي مسألة تتعلق بالوزن أو القلب فحسب، بل عنصرًا مهمًا أيضًا في الوقاية النفسية والعصبية.
دراسة تكشف تأثير تناول الوجبات السريعة لمدة 5 أيام على المخ
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