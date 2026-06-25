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بينها 3 عربية... 7 منتخبات تودع مونديال 2026 رسميا
بينها 3 عربية... 7 منتخبات تودع مونديال 2026 رسميا
سبوتنيك عربي
بدأت ملامح الإقصاء تتضح مبكرا في كأس العالم عام 2026، حيث تأكد خروج عدد من المنتخبات من المنافسة قبل حتى نهاية دور المجموعات، في نسخة تشهد مشاركة موسعة تضم 48... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T14:47+0000
2026-06-25T14:47+0000
رياضة
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مونديال 2026
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وتأكد حتى الآن إقصاء 7 منتخبات بشكل رسمي من البطولة، بينما لا تزال منتخبات أخرى مهددة بالوداع المبكر مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى.من بين أبرز المنتخبات التي غادرت البطولة مبكرا أيضا، منتخب هايتي الذي كان يشارك في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، قبل أن يتأكد خروجه بعد هزيمتين أمام اسكتلندا والبرازيل.كما كانت تركيا أول منتخب أوروبي يتم تأكيد خروجه رسميا بعد خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراغواي.وبحسب نظام البطولة الجديد، فإن جميع المنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الأخير من مجموعاتها تقصى مباشرة، إضافة إلى 4 منتخبات أخرى من أصحاب المركز الثالث الأقل نقاطا.ومع استمرار المباريات، من المتوقع أن يرتفع عدد المنتخبات المغادرة ليصل إلى 16 منتخبا مع نهاية دور المجموعات.
https://sarabic.ae/20260617/بعد-إنجازه-التاريخي-4-أرقام-هامة-لـميسي-في-مباراة-الجزائر-1114428491.html
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رياضة, العالم, مونديال 2026
رياضة, العالم, مونديال 2026

بينها 3 عربية... 7 منتخبات تودع مونديال 2026 رسميا

14:47 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Frank Augsteinليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
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بدأت ملامح الإقصاء تتضح مبكرا في كأس العالم عام 2026، حيث تأكد خروج عدد من المنتخبات من المنافسة قبل حتى نهاية دور المجموعات، في نسخة تشهد مشاركة موسعة تضم 48 منتخبا.
وتأكد حتى الآن إقصاء 7 منتخبات بشكل رسمي من البطولة، بينما لا تزال منتخبات أخرى مهددة بالوداع المبكر مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى.
بعض المنتخبات التي غادرت، مثل قطر وجمهورية التشيك، حققت نتائج متباينة (تعادل وهزيمة)، لكنها بقيت في ذيل مجموعاتها بعد خسائر ثقيلة في الجولات الأخيرة.
من بين أبرز المنتخبات التي غادرت البطولة مبكرا أيضا، منتخب هايتي الذي كان يشارك في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، قبل أن يتأكد خروجه بعد هزيمتين أمام اسكتلندا والبرازيل.
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
بعد إنجازه التاريخي.. 4 أرقام هامة لـ"ميسي" في مباراة الجزائر
17 يونيو, 11:05 GMT
كما كانت تركيا أول منتخب أوروبي يتم تأكيد خروجه رسميا بعد خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراغواي.
وفي القارة الأفريقية، أصبح منتخب تونس أول منتخب أفريقي يتم إقصاؤه رسميا من الدور الأول، بعد خسارتين ثقيلتين أمام السويد واليابان، ما أنهى آماله في المنافسة مبكرا.
وبحسب نظام البطولة الجديد، فإن جميع المنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الأخير من مجموعاتها تقصى مباشرة، إضافة إلى 4 منتخبات أخرى من أصحاب المركز الثالث الأقل نقاطا.
ومع استمرار المباريات، من المتوقع أن يرتفع عدد المنتخبات المغادرة ليصل إلى 16 منتخبا مع نهاية دور المجموعات.
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