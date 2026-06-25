https://sarabic.ae/20260625/بينها-3-عربية-7-منتخبات-تودع-مونديال-2026-رسميا-1114700599.html

بينها 3 عربية... 7 منتخبات تودع مونديال 2026 رسميا

بينها 3 عربية... 7 منتخبات تودع مونديال 2026 رسميا

سبوتنيك عربي

بدأت ملامح الإقصاء تتضح مبكرا في كأس العالم عام 2026، حيث تأكد خروج عدد من المنتخبات من المنافسة قبل حتى نهاية دور المجموعات، في نسخة تشهد مشاركة موسعة تضم 48... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T14:47+0000

2026-06-25T14:47+0000

2026-06-25T14:47+0000

رياضة

العالم

مونديال 2026

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/17/1114621682_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_02f3d511ec7a0e5a9acfbf428b759116.jpg

وتأكد حتى الآن إقصاء 7 منتخبات بشكل رسمي من البطولة، بينما لا تزال منتخبات أخرى مهددة بالوداع المبكر مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى.من بين أبرز المنتخبات التي غادرت البطولة مبكرا أيضا، منتخب هايتي الذي كان يشارك في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، قبل أن يتأكد خروجه بعد هزيمتين أمام اسكتلندا والبرازيل.كما كانت تركيا أول منتخب أوروبي يتم تأكيد خروجه رسميا بعد خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراغواي.وبحسب نظام البطولة الجديد، فإن جميع المنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الأخير من مجموعاتها تقصى مباشرة، إضافة إلى 4 منتخبات أخرى من أصحاب المركز الثالث الأقل نقاطا.ومع استمرار المباريات، من المتوقع أن يرتفع عدد المنتخبات المغادرة ليصل إلى 16 منتخبا مع نهاية دور المجموعات.

https://sarabic.ae/20260617/بعد-إنجازه-التاريخي-4-أرقام-هامة-لـميسي-في-مباراة-الجزائر-1114428491.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, العالم, مونديال 2026