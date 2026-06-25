بينها 3 عربية... 7 منتخبات تودع مونديال 2026 رسميا
© AP Photo / Frank Augsteinليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.
© AP Photo / Frank Augstein
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بدأت ملامح الإقصاء تتضح مبكرا في كأس العالم عام 2026، حيث تأكد خروج عدد من المنتخبات من المنافسة قبل حتى نهاية دور المجموعات، في نسخة تشهد مشاركة موسعة تضم 48 منتخبا.
وتأكد حتى الآن إقصاء 7 منتخبات بشكل رسمي من البطولة، بينما لا تزال منتخبات أخرى مهددة بالوداع المبكر مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى.
بعض المنتخبات التي غادرت، مثل قطر وجمهورية التشيك، حققت نتائج متباينة (تعادل وهزيمة)، لكنها بقيت في ذيل مجموعاتها بعد خسائر ثقيلة في الجولات الأخيرة.
من بين أبرز المنتخبات التي غادرت البطولة مبكرا أيضا، منتخب هايتي الذي كان يشارك في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، قبل أن يتأكد خروجه بعد هزيمتين أمام اسكتلندا والبرازيل.
17 يونيو, 11:05 GMT
كما كانت تركيا أول منتخب أوروبي يتم تأكيد خروجه رسميا بعد خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراغواي.
وفي القارة الأفريقية، أصبح منتخب تونس أول منتخب أفريقي يتم إقصاؤه رسميا من الدور الأول، بعد خسارتين ثقيلتين أمام السويد واليابان، ما أنهى آماله في المنافسة مبكرا.
وبحسب نظام البطولة الجديد، فإن جميع المنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الأخير من مجموعاتها تقصى مباشرة، إضافة إلى 4 منتخبات أخرى من أصحاب المركز الثالث الأقل نقاطا.
ومع استمرار المباريات، من المتوقع أن يرتفع عدد المنتخبات المغادرة ليصل إلى 16 منتخبا مع نهاية دور المجموعات.