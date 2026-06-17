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https://sarabic.ae/20260617/بعد-إنجازه-التاريخي-4-أرقام-هامة-لـميسي-في-مباراة-الجزائر-1114428491.html
بعد إنجازه التاريخي.. 4 أرقام هامة لـ"ميسي" في مباراة الجزائر
بعد إنجازه التاريخي.. 4 أرقام هامة لـ"ميسي" في مباراة الجزائر
سبوتنيك عربي
قدم ليونيل ميسي أداءً لافتًا أمام منتخب الجزائر، وقاد الأرجنتين إلى الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T11:05+0000
2026-06-17T11:05+0000
ليونيل ميسي
الجزائر
أخبار كرة القدم
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وبثلاثيته في اللقاء، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، معادلًا رقم الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزه، كما حقق عددًا من الأرقام اللافتة الأخرى، وفقا لمواقع رياضية. وسجل ميسي أهدافه الـ16 في المونديال بعد 20 عامًا من هدفه الأول في البطولة، والذي جاء خلال فوز الأرجنتين على صربيا والجبل الأسود 6-0 في مونديال 2006 بألمانيا.كما أصبح ميسي أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم منذ عام 1966، برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع البرازيلي ريفيلينو، ليصبح أيضًا ثاني لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.وفي سياق الأرقام، تعد هذه الثلاثية هي الثانية عشرة للاعب من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم، حيث سجلت الأرجنتين آخر أربع ثلاثيات مونديالية عبر ليونيل ميسي عام 2026، وغونزالو هيغواين عام 2010، وغابرييل باتيستوتا عامي 1994 و1998.كما صنع رودريغو دي بول تمريرته الحاسمة رقم 13 في مباراته الـ88 مع المنتخب الأرجنتيني، فيما حققت الأرجنتين أكبر فوز لها في افتتاح كأس العالم منذ عام 1994، عندما تغلبت على اليونان 4-0.ومن جهة أخرى، واصلت الأرجنتين تفوقها أمام المنتخبات الأفريقية في المونديال، محققة الفوز في آخر سبع مواجهات، بينما واصلت الجزائر معاناتها في المباريات الافتتاحية، حيث خسرت للمرة الثالثة على التوالي في افتتاح البطولة.كما فشل المنتخب الجزائري في تسديد أي كرة على المرمى في مباراة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260616/مبابي-يتخطى-ميسي-ويعتلي-المركز-الثالث-في-قائمة-هدافي-كأس-العالم-1114418131.html
https://sarabic.ae/20260526/إنتر-ميامي-يثير-المخاوف-بشأن-جاهزية-ميسي-قبل-انطلاق-كأس-العالم---1113761139.html
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ليونيل ميسي, الجزائر, أخبار كرة القدم
ليونيل ميسي, الجزائر, أخبار كرة القدم

بعد إنجازه التاريخي.. 4 أرقام هامة لـ"ميسي" في مباراة الجزائر

11:05 GMT 17.06.2026
© AP Photoالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
قدم ليونيل ميسي أداءً لافتًا أمام منتخب الجزائر، وقاد الأرجنتين إلى الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026.
وبثلاثيته في اللقاء، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، معادلًا رقم الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزه، كما حقق عددًا من الأرقام اللافتة الأخرى، وفقا لمواقع رياضية.
وسجل ميسي أهدافه الـ16 في المونديال بعد 20 عامًا من هدفه الأول في البطولة، والذي جاء خلال فوز الأرجنتين على صربيا والجبل الأسود 6-0 في مونديال 2006 بألمانيا.
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كما أصبح ميسي أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم منذ عام 1966، برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع البرازيلي ريفيلينو، ليصبح أيضًا ثاني لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي سياق الأرقام، تعد هذه الثلاثية هي الثانية عشرة للاعب من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم، حيث سجلت الأرجنتين آخر أربع ثلاثيات مونديالية عبر ليونيل ميسي عام 2026، وغونزالو هيغواين عام 2010، وغابرييل باتيستوتا عامي 1994 و1998.
وبات ميسي أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بكأس العالم، بعمر 38 عامًا و357 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للإيفواري روجيه ميلا.
كما صنع رودريغو دي بول تمريرته الحاسمة رقم 13 في مباراته الـ88 مع المنتخب الأرجنتيني، فيما حققت الأرجنتين أكبر فوز لها في افتتاح كأس العالم منذ عام 1994، عندما تغلبت على اليونان 4-0.
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ومن جهة أخرى، واصلت الأرجنتين تفوقها أمام المنتخبات الأفريقية في المونديال، محققة الفوز في آخر سبع مواجهات، بينما واصلت الجزائر معاناتها في المباريات الافتتاحية، حيث خسرت للمرة الثالثة على التوالي في افتتاح البطولة.
كما فشل المنتخب الجزائري في تسديد أي كرة على المرمى في مباراة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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