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مبابي يتخطى ميسي ويعتلي المركز الثالث في قائمة هدافي كأس العالم
مبابي يتخطى ميسي ويعتلي المركز الثالث في قائمة هدافي كأس العالم
سبوتنيك عربي
أصبح كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ثالث أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، بعدما تخطى رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T21:49+0000
2026-06-16T21:49+0000
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وجاء هذا الإنجاز عقب فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث أحرز مبابي هدفين رفع بهما رصيده إلى 14 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.ويتساوى مبابي في عدد الأهداف مع الألماني جيرد مولر، بينما يحتل البرازيلي رونالدو المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، فيما يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفًا.قائمة هدافي كأس العالم 2026بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم
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رياضة, كأس العالم 2026
مبابي يتخطى ميسي ويعتلي المركز الثالث في قائمة هدافي كأس العالم
21:49 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 21:54 GMT 16.06.2026)
أصبح كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ثالث أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، بعدما تخطى رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وجاء هذا الإنجاز عقب فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث أحرز مبابي هدفين رفع بهما رصيده إلى 14 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.
وكان ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، قد سجل 13 هدفا خلال 26 مباراة في كأس العالم، في حين وصل مبابي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى هدفه الرابع عشر في 15 مباراة فقط.
ويتساوى مبابي في عدد الأهداف مع الألماني جيرد مولر، بينما يحتل البرازيلي رونالدو المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، فيما يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفًا.