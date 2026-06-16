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مبابي يتخطى ميسي ويعتلي المركز الثالث في قائمة هدافي كأس العالم
مبابي يتخطى ميسي ويعتلي المركز الثالث في قائمة هدافي كأس العالم
سبوتنيك عربي
أصبح كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ثالث أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، بعدما تخطى رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T21:49+0000
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رياضة
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وجاء هذا الإنجاز عقب فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث أحرز مبابي هدفين رفع بهما رصيده إلى 14 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.ويتساوى مبابي في عدد الأهداف مع الألماني جيرد مولر، بينما يحتل البرازيلي رونالدو المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، فيما يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفًا.قائمة هدافي كأس العالم 2026بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم
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رياضة, كأس العالم 2026
رياضة, كأس العالم 2026

مبابي يتخطى ميسي ويعتلي المركز الثالث في قائمة هدافي كأس العالم

21:49 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 21:54 GMT 16.06.2026)
© AP Photo / Martin Meissnerنجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي
نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
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أصبح كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ثالث أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، بعدما تخطى رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وجاء هذا الإنجاز عقب فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث أحرز مبابي هدفين رفع بهما رصيده إلى 14 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وكان ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، قد سجل 13 هدفا خلال 26 مباراة في كأس العالم، في حين وصل مبابي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى هدفه الرابع عشر في 15 مباراة فقط.

مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
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ويتساوى مبابي في عدد الأهداف مع الألماني جيرد مولر، بينما يحتل البرازيلي رونالدو المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، فيما يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفًا.
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