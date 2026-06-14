https://sarabic.ae/20260614/بينها-دول-عربية-13-اتحادا-كرويا-يهاجم-تصريحات-رئيس-يويفا-بشأن-كأس-العالم-1114344496.html

بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم

بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم

سبوتنيك عربي

أعربت 13 دولة مشاركة في كأس العالم 2026، من بينها مصر والمغرب والجزائر وتونس، عن استيائها الشديد من تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T18:57+0000

2026-06-14T18:57+0000

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وأكدت الاتحادات الكروية، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، أن جميع مباريات كأس العالم تحمل أهمية وقيمة كبيرة، معتبرة أن هذه التصريحات تتجاهل الجهود والتضحيات التي بذلها اللاعبون والمنتخبات والجماهير من أجل بلوغ أكبر حدث كروي في العالم، وفقا لمواقع رياضية. وشددت على أن التأهل للمونديال يمثل إنجازاً تاريخياً وحلماً وطنياً لملايين المشجعين في العديد من الدول.واختتمت الاتحادات الموقعة بيانها برفض تصريحات تشيفرين، والدعوة إلى مواصلة دعم انتشار اللعبة وتعزيز رسالتها العالمية في إلهام الأجيال وتوحيد الشعوب.ووقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، واتحاد كوراساو، واتحاد أوزبكستان، واتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، والاتحاد التونسي، والجامعة الملكية المغربية، والاتحاد المصري، والاتحاد الغاني، والاتحاد السنغالي، والاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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