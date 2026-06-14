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بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم
بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم
سبوتنيك عربي
أعربت 13 دولة مشاركة في كأس العالم 2026، من بينها مصر والمغرب والجزائر وتونس، عن استيائها الشديد من تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت الاتحادات الكروية، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، أن جميع مباريات كأس العالم تحمل أهمية وقيمة كبيرة، معتبرة أن هذه التصريحات تتجاهل الجهود والتضحيات التي بذلها اللاعبون والمنتخبات والجماهير من أجل بلوغ أكبر حدث كروي في العالم، وفقا لمواقع رياضية. وشددت على أن التأهل للمونديال يمثل إنجازاً تاريخياً وحلماً وطنياً لملايين المشجعين في العديد من الدول.واختتمت الاتحادات الموقعة بيانها برفض تصريحات تشيفرين، والدعوة إلى مواصلة دعم انتشار اللعبة وتعزيز رسالتها العالمية في إلهام الأجيال وتوحيد الشعوب.ووقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، واتحاد كوراساو، واتحاد أوزبكستان، واتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، والاتحاد التونسي، والجامعة الملكية المغربية، والاتحاد المصري، والاتحاد الغاني، والاتحاد السنغالي، والاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية

بينها دول عربية.. 13 اتحادا كرويا يهاجم تصريحات رئيس "يويفا" بشأن كأس العالم

18:57 GMT 14.06.2026
© REUTERS Megan Varnerتزيين ملعب "مرسيدس بنز" لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أتلانتا، جورجيا، أمريكا، 22 مايو/ أيار 2026
تزيين ملعب مرسيدس بنز لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أتلانتا، جورجيا، أمريكا، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS Megan Varner
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أعربت 13 دولة مشاركة في كأس العالم 2026، من بينها مصر والمغرب والجزائر وتونس، عن استيائها الشديد من تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، التي اعتبر فيها أن توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً يؤدي إلى إقامة مباريات "غير مثيرة للاهتمام".
وأكدت الاتحادات الكروية، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، أن جميع مباريات كأس العالم تحمل أهمية وقيمة كبيرة، معتبرة أن هذه التصريحات تتجاهل الجهود والتضحيات التي بذلها اللاعبون والمنتخبات والجماهير من أجل بلوغ أكبر حدث كروي في العالم، وفقا لمواقع رياضية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
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وشددت على أن التأهل للمونديال يمثل إنجازاً تاريخياً وحلماً وطنياً لملايين المشجعين في العديد من الدول.
وأوضح البيان أن قوة كرة القدم تكمن في طابعها العالمي وقدرتها على منح الفرص لجميع الدول، وليس حصر المنافسة في عدد محدود من المنتخبات، مؤكداً أن كل منتخب بلغ النهائيات استحق مكانه بجدارة.
واختتمت الاتحادات الموقعة بيانها برفض تصريحات تشيفرين، والدعوة إلى مواصلة دعم انتشار اللعبة وتعزيز رسالتها العالمية في إلهام الأجيال وتوحيد الشعوب.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
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ووقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، واتحاد كوراساو، واتحاد أوزبكستان، واتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.
وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، والاتحاد التونسي، والجامعة الملكية المغربية، والاتحاد المصري، والاتحاد الغاني، والاتحاد السنغالي، والاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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