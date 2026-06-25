https://sarabic.ae/20260625/ترخيص-ستارلينك-يشعل-الجدل-في-العراق-استثمار-تقني-أم-توسع-نفوذ-الشركات-الأمريكية؟-1114678914.html

ترخيص "ستارلينك" يشعل الجدل في العراق.. استثمار تقني أم توسع نفوذ الشركات الأمريكية؟

ترخيص "ستارلينك" يشعل الجدل في العراق.. استثمار تقني أم توسع نفوذ الشركات الأمريكية؟

سبوتنيك عربي

في خطوة وُصفت بأنها تحوّل مهم في قطاع الاتصالات، وافق العراق رسميًا على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T09:43+0000

2026-06-25T09:43+0000

2026-06-25T09:43+0000

العراق

الانترنت

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104555/62/1045556292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d10cbc80da30806b20e58d22ad90fe7f.jpg

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيدات من ماسك عبر منصة "إكس"، باستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لإطلاق الخدمة، الأمر الذي يمهّد لتوسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق الحضرية والنائية على حد سواء، في خطوة يُنظر إليها على أنها "قد تعيد رسم" مشهد الاتصالات الرقمية في العراق.توسع لوجود الشركات الأمريكية في العراقوقال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "الوجود الأمريكي في العراق أصبح واقعًا مؤثرًا في عدد من مؤسسات الدولة، والإدارة الأمريكية تفرض نفوذها على ملفات اقتصادية وإستراتيجية متعددة داخل البلاد".وأضاف الكناني: "هذا التأثير يمتد إلى مؤسسات مالية واقتصادية، بما فيها النظام المالي العالمي والبنك الفيدرالي الأمريكي، الذي تُحوّل عبره أموال واستحقاقات مالية مرتبطة بالعراق، إلى جانب وجود استثمارات لشركات نفطية أمريكية داخل الأراضي العراقية تُقدّر بنحو 21 مليار دولار".وتابع الكناني: "هذه الاستثمارات تُطرح تحت عنوان دعم الاقتصاد العراقي، لكنها في الوقت نفسه تعكس حضورًا أمريكيًا واسعًا في مفاصل اقتصادية رئيسية داخل البلاد".الإنترنت والديون عوامل تعمق الأزمة الاقتصادية في العراقبدوره، قال المحلل السياسي عباس الجبوري: "ملف الإنترنت والاتصالات في العراق يمثل جانبًا حساسًا يرتبط بحياة المواطنين اليومية، والتطور الرقمي الحالي يجعل البيانات والمعلومات متاحة بشكل واسع، ما يفرض تحديات كبيرة تتعلق بالخصوصية وإدارة المعلومات".ولفت إلى أن "الموازنات المالية للسنوات الأخيرة شهدت تأخرًا وعدم استقرار، وأن الحسابات الختامية لعدد من السنوات لم تُستكمل بشكل كامل، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي".وختم الجبوري حديثه بالإشارة إلى أن "التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة لمعالجة الاختلالات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد".

https://sarabic.ae/20250828/من-بغداد-إلى-العالم-كابل-ضوئي-يضع-العراق-على-خارطة-الإنترنت-الدولية-1104224905.html

https://sarabic.ae/20260624/العراق-يعيد-إحياء-شريان-نفطي-استراتيجي-نحو-تركيا-1114665615.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, الانترنت, تقارير سبوتنيك, حصري