https://sarabic.ae/20250828/من-بغداد-إلى-العالم-كابل-ضوئي-يضع-العراق-على-خارطة-الإنترنت-الدولية-1104224905.html

من بغداد إلى العالم.. كابل ضوئي يضع العراق على خارطة الإنترنت الدولية

من بغداد إلى العالم.. كابل ضوئي يضع العراق على خارطة الإنترنت الدولية

سبوتنيك عربي

يقف العراق اليوم، على مفترق طرق تاريخي في مجال الاتصالات الرقمية، حيث أصبح مركز الاهتمام الدولي بمشروع كابل ضوئي يربط الشرق بباقي العالم. 28.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-28T13:30+0000

2025-08-28T13:30+0000

2025-08-28T13:32+0000

العراق

كابل بحري

الانترنت

العالم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104223913_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_e3041ce161dd1e4c2306f52db0558df9.jpg

هذا المشروع الطموح لا يقتصر على كونه خطا لنقل البيانات فحسب، بل يمثل فرصة استثمارية ضخمة، حيث سيكون العراق المستفيد الأول من مرور المعلومات العالمية عبر أراضيه، فالشركات الأجنبية تتطلع إلى هذا الممر الحيوي لما يوفره من سرعة وكفاءة عالية في توصيل الإنترنت والمحتوى الرقمي، بينما المواطن العراقي يتطلع إلى تحسن ملموس في جودة الاتصال وسعة الشبكات.تفاصيل المشروعتؤكد وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، في حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أن "العراق يسعى لتعزيز موقعه الاستراتيجي ليصبح محورا جذابا للشركات العربية والعالمية"، مشيرة إلى أن "الموقع الجغرافي للبلاد يربط دول جنوب وغرب وشرق آسيا بالخليج العربي عن طريق البحر، كما يربطها بأوروبا، مرورا بتركيا وإقليم كردستان".وتضيف الياسري: "عملت الحكومة الحالية بجد لجعل العراق ممرا أساسيا للاتصالات الدولية والإنترنت"، موضحة أن "هذا الممر البري يوفر تسهيلات مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية عبر قناة السويس والبحر المتوسط، حيث يمكن إصلاح الأعطال بسرعة أكبر وبتكاليف أقل".وتشير إلى أن "مرور البيانات عبر العراق سيسهم في تحسين جودة الإنترنت وتوزيع السعات على كامل البلاد"، لافتة إلى أن "الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا لاستخدام الممر العراقي لما يوفره من سرعة وكفاءة".وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، في وقت سابق، أن نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد قفزت إلى 82.9% من السكان بنهاية 2024، مقارنة بـ 44.3% فقط في 2019، وفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذا النمو غير المسبوق جاء نتيجة توسيع شبكة الألياف الضوئية وتطوير البنى التحتية الرقمية، ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة في العراق.العراق أمام الواجهة العالميةمن جانبه، يقول المدير التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في مجال الكابلات الضوئية، ميثم عبدالله، لـ"سبوتنيك": "المشروع الذي يمرر خط الترانزيت سيكون مربحا للمستثمرين بشكل كبير"، مؤكدا أن "المستفيد الأول من المشروع سيكون العراق، لكن معظم دول العالم، خاصة في الشرق، ستتمكن من الوصول إلى محتوى الإنترنت عبر هذا الخط، والاستفادة من سرعات عالية وكفاءة أكبر".وسجل العراق خلال عام 2022 نحو 20.5 مليون مستخدم للإنترنت، فيما ارتفع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى 28.3 مليون مستخدم، شكّل الذكور منهم 67.9% مقابل 32.1% من الإناث. كما بلغ إجمالي عدد مشتركي خدمات الهاتف 42.2 مليون مستخدم، مسجلاً زيادة قدرها 13.4% مقارنة بعام 2021.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, كابل بحري, الانترنت, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري