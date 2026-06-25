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الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260625/جنوب-السودان-تعلن-موعد-إجراء-أول-انتخابات-رئاسية-في-تاريخ-البلاد-رغم-المعوقات-1114660294.html
جنوب السودان تعلن موعد إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
جنوب السودان تعلن موعد إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، أبينيغو أكوك كاكول، في جوبا أن "الانتخابات ستعقد في 22 كانون الأول/ديسمبر"، مشيراً إلى "التحديات المتعددة التي تواجه"... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T08:00+0000
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جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
سبوتنيك عربي
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
ودعا كاكول الحكومة إلى سدّ "الثغرات القانونية القائمة" وتوفير الأموال اللازمة للسماح للجنة بتنظيم الانتخابات "خلال الأشهر المتبقية" من العام. وأكّد أنّ "الإرادة السياسية لا تعتمد على اللجنة بل على الحكومة"، معتبراً أنّه من الممكن إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتشكيل لوائح انتخابية في مهل قصيرة، وأشار إلى أنّ 21 مليون دولار متوفرة حالياً لهذا الاستحقاق والذي يتطلب تنظيمه 250 مليون دولار.وتطرق أبينيغو أكوك كاكول إلى مسألة الأمن ضمن التحديات التي ذكرها، إذ تشهد مناطق عدة منذ أشهر مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات داعمة لرياك مشار، الذي أُقيل من منصب نائب الرئيس واتّهم بجرائم ضد الإنسانية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في عام 2025.وأكد أن البلاد تقف على حافة الانفجار، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل وتأجيل الانتخابات لتجنيب البلاد الانزلاق نحو دوامة حرب جديدة.جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "نبض أفريقيا" المذاع عبر أثير إذاعة "راديو سبوتنيك"، حيث قدم ماج قراءة تحليلية شاملة للمشهد السياسي والأمني والاقتصادي المعقد في أحدث دول العالم.ورغم اتفاقيات السلام السابقة، وخاصة اتفاقية 2014، برعاية "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلا أن تنصل الأطراف من التزاماتها أعاد البلاد مراراً إلى مربع العنف.أفريقيا تتجه للحفاظ على كنوزها.. غينيا تسير على خطى تنزانيا وأوغندا وتحظر تصدير الذهب الخاماتخذت السلطات في غينيا قراراً بمنع تصدير الذهب في صورته الخام، وذلك في خطوة تهدف إلى فرض هيمنة الدولة على ثرواتها المعدنية وضمان معالجة وتكرير الذهب داخل الحدود الوطنية قبل شحنه إلى الأسواق العالمية.وبدأت الحكومة الغينية بالفعل توجيه الإنتاج المحلي، سواء الصناعي أو الحرفي، نحو مصفاة نيمبا التي يتم تجهيزها حالياً في العاصمة كوناكري. وبينت السلطات أن الغاية من هذه الخطوة هي الاستفادة القصوى من القيمة المضافة للمعدن النفيس، بدلاً من الاعتماد على الأسواق الخارجية في عمليات الصهر والتكرير، وهو ما سيمنح غينيا سيطرة أكبر على تدفقات ثروتها الذهبية.أكد الدكتور يوسف السماني، خبير الجيولوجيا الاقتصادية والتعدين، أن القارة الأفريقية تشكل حالياً محوراً للتنافس العالمي على المنتجات التعدينية.وأشار الدكتور السماني إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتوقف تماماً بدون المعادن الأفريقية، موضحاً أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى معادن الليثيوم والكوبالت والنيكل، وأن الحواسيب لا تعمل دون المعادن النادرة.وأوضح أن أفريقيا تمتلك نسباً ضخمة من هذه الموارد الأساسية، حيث تستحوذ على 85% من المنجنيز، و80% من الكروم، بالإضافة إلى الكوبالت في الكونغو الديمقراطية، والليثيوم في زيمبابوي وناميبيا. كما أشار إلى امتلاك القارة لـ95% من الاحتياطي العالمي لمعادن البلاتين، والذي يدخل في صناعة السيارات والطائرات والصناعات العسكرية.
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صبري سراج
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نبض أفريقيا, أخبار جنوب السودان, غينيا, أفريقيا, аудио
نبض أفريقيا, أخبار جنوب السودان, غينيا, أفريقيا, аудио

جنوب السودان تعلن موعد إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات

08:00 GMT 25.06.2026
راديو
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
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- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، أبينيغو أكوك كاكول، في جوبا أن "الانتخابات ستعقد في 22 كانون الأول/ديسمبر"، مشيراً إلى "التحديات المتعددة التي تواجه" مؤسسته.
ودعا كاكول الحكومة إلى سدّ "الثغرات القانونية القائمة" وتوفير الأموال اللازمة للسماح للجنة بتنظيم الانتخابات "خلال الأشهر المتبقية" من العام.
وأكّد أنّ "الإرادة السياسية لا تعتمد على اللجنة بل على الحكومة"، معتبراً أنّه من الممكن إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتشكيل لوائح انتخابية في مهل قصيرة، وأشار إلى أنّ 21 مليون دولار متوفرة حالياً لهذا الاستحقاق والذي يتطلب تنظيمه 250 مليون دولار.
وتطرق أبينيغو أكوك كاكول إلى مسألة الأمن ضمن التحديات التي ذكرها، إذ تشهد مناطق عدة منذ أشهر مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات داعمة لرياك مشار، الذي أُقيل من منصب نائب الرئيس واتّهم بجرائم ضد الإنسانية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في عام 2025.
حذر المحلل السياسي، أندريا ماج، من خطورة التوجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في جنوب السودان والمقررة في ديسمبر المقبل، واصفاً إتمام هذا الاستحقاق في ظل المعطيات الحالية بـ"الأمر شبه المستحيل".
وأكد أن البلاد تقف على حافة الانفجار، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل وتأجيل الانتخابات لتجنيب البلاد الانزلاق نحو دوامة حرب جديدة.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "نبض أفريقيا" المذاع عبر أثير إذاعة "راديو سبوتنيك"، حيث قدم ماج قراءة تحليلية شاملة للمشهد السياسي والأمني والاقتصادي المعقد في أحدث دول العالم.
وأوضح ماج أن العملية السياسية في جنوب السودان باتت شديدة التعقيد، مشيراً إلى أنّ البلاد لم تنعم بالاستقرار منذ استقلالها عام 2011.
ورغم اتفاقيات السلام السابقة، وخاصة اتفاقية 2014، برعاية "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلا أن تنصل الأطراف من التزاماتها أعاد البلاد مراراً إلى مربع العنف.
أفريقيا تتجه للحفاظ على كنوزها.. غينيا تسير على خطى تنزانيا وأوغندا وتحظر تصدير الذهب الخام
اتخذت السلطات في غينيا قراراً بمنع تصدير الذهب في صورته الخام، وذلك في خطوة تهدف إلى فرض هيمنة الدولة على ثرواتها المعدنية وضمان معالجة وتكرير الذهب داخل الحدود الوطنية قبل شحنه إلى الأسواق العالمية.

وقال الرئيس الغيني مامادي دومبويا خلال لقاء موسع مع العاملين في قطاع التعدين، إن قرار منع تصدير الذهب أصبح ملزماً لجميع الشركات والمنتجين، محذراً من أن أي محاولة لتجاوز هذه القواعد ستؤدي إلى تعليق التراخيص فوراً وإنهاء اتفاقيات التعدين القائمة.

وبدأت الحكومة الغينية بالفعل توجيه الإنتاج المحلي، سواء الصناعي أو الحرفي، نحو مصفاة نيمبا التي يتم تجهيزها حالياً في العاصمة كوناكري.
وبينت السلطات أن الغاية من هذه الخطوة هي الاستفادة القصوى من القيمة المضافة للمعدن النفيس، بدلاً من الاعتماد على الأسواق الخارجية في عمليات الصهر والتكرير، وهو ما سيمنح غينيا سيطرة أكبر على تدفقات ثروتها الذهبية.
أكد الدكتور يوسف السماني، خبير الجيولوجيا الاقتصادية والتعدين، أن القارة الأفريقية تشكل حالياً محوراً للتنافس العالمي على المنتجات التعدينية.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "نبض أفريقيا" المذاع عبر "راديو سبوتنيك"، أنّ أفريقيا تحتوي على 30% من الاحتياطيات العالمية للمعادن، وهو ما يمثل 30% من مقومات التكنولوجيا العالمية.

وأشار الدكتور السماني إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتوقف تماماً بدون المعادن الأفريقية، موضحاً أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى معادن الليثيوم والكوبالت والنيكل، وأن الحواسيب لا تعمل دون المعادن النادرة.
وأوضح أن أفريقيا تمتلك نسباً ضخمة من هذه الموارد الأساسية، حيث تستحوذ على 85% من المنجنيز، و80% من الكروم، بالإضافة إلى الكوبالت في الكونغو الديمقراطية، والليثيوم في زيمبابوي وناميبيا.
كما أشار إلى امتلاك القارة لـ95% من الاحتياطي العالمي لمعادن البلاتين، والذي يدخل في صناعة السيارات والطائرات والصناعات العسكرية.
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